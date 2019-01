Hamarosan távozhat a Chelsea-től Cesc Fabregas

Sajtóhírek szerint egyre közelebb van ahhoz Cesc Fabregas, hogy elhagyja a Chelsea csapatát, a Thierry Henry vezett Monaco lehet a befutó.

A 31 éves játékost a Milan is szívesen látná, de az olaszok nem engedhetik meg maguknak Fabregast, miután így is gondjaik vannak a Financial Fair Play szabályaival. A spanyolnak még hat hónap van hátra a londoni szerződéséből.

Maurizio Sarri csapatában nem kap sok lehetőséget Fabregas, az olasz ennek ellenére nem szívesen engedné el.

Ha Febregas megy, akkor Sarri mindenképp venne egy új középpályást, mert elmondása szerint pótolni kell a klub egyik fontos játékosát, ha a távozás mellett dönt.

Monacóban Fabregas azzal a Thierry Henryval dolgozhatna együtt, aki az Arsenalnál 2003 és 2007 között a csapattársa volt. A szerződtetés esélyeit viszont csökkenti, hogy a Monaco csak a 19. helyen áll a francia bajnokságban.