Világsztárokat cserélhet a Real Madrid és az Inter

A Real Madrid a téli átigazolási időszakban mindenképpen szeretne legalább egy világklasszis támadót igazolni, a BL-címvédő legújabb kiszemeltje pedig nem más, mint az Internazionale argentin válogatott támadója, Mauro Icardi. Az olasz csapat hajlik a csatár elengedésére, de csak akkor, ha Toni Kroost is be tudják vonni az üzletbe.

A Corriere dello Sport értesülése szerint az Inter immár nemcsak Luka Modricot látná szívesen a Real Madridból, hanem Toni Kroost is szeretné megszerezni. Erre pedig jó esélye is van az olaszok szerint, ugyanis a spanyol sztárcsapat Mauro Icardit szemelte ki magának, így akár a két játékos klubot is cserélhet.

A lap úgy tudja, a Real már januárban megteszi az első hivatalos ajánlatát Icardiért, aki kilenc gólnál, és két gólpassznál jár a jelenleg is zajló szezonban a Serie A-ban.