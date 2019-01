38 másodperccel a becserélése után lőtt gólt a ManUnited csatára

Ole Gunnar Solskjaer a negyedik meccsét is megnyerte a Manchester United edzőjeként, miután csapata 2-0-ra győzött a Newcastle ellen a Premier League 21. fordulójában. A Chelsea nem bírt a Southamptonnal.

A Solskjaer-érában most először nem volt korai United-gól, és ez meg is látszott a meccsen. A kiesés elől menekülő Newcastle sem labdát birtokolni, sem bárminemű kockáztatot vállalni nem akart, Rafa Benítez hazai pályán is megelégedett az iksszel. A United nagy mezőnyfölényben játszott, de nem találta a fogást ellenfelén, így komoly gólhelyzetet sem tudott kialakítani az első félidőben. A legnagyobb lehetőség Rashford előtt adódott, de a fiatal támadó még lövésig sem jutott el, a kapus tisztázott előle.

Ugyanez a játékkép folytatódott a második félidőben is, mígnem Solskjaer pályára küldte Lukakut, aki 38 másodperccel később egy óriási kapushibát kihasználva közelről a kapuba lőtt. A 80. percben a United lezárta a találkozót, miután egy kontra végén Alexis passzából Rashford talált be.

Newcastle-MU összefoglaló itt.

A nap meccsét Bournemouth-ban játszották, ahol a Watford Deeney duplájával még az első félóra letelte előtt kétgólos előnybe került, majd ezt követően hat perc leforgása alatt négy gólt lőttek a csapatok 3-1-es elosztásban, így szünetben 3-3 volt az eredmény (és a végén is).



A Bournemouth-Watforddal ellentétben a West Ham-Brighton meccsen egyetlen gól sem esett az első félidőben, a másodikban viszont a Brighton két percen belül két gólt szerzett, majd nem sokkal később a West Ham is megcsinálta pontosan ugyanezt, így lett 2-2.

A Chelsea csak lesgólig jutott a Southampton ellen.

Premier League, 21. forduló, szerda

Bournemouth-Watfrod 3-3

Chelsea-Southampton 0-0

Huddersfield-Burnley 1-2

West Ham-Brighton 2-2

Wolves-Crystal Palace 0-2

Newcastle-Manchester United 0-2