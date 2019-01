Supka többet vár a volt liverpooli támadótól

A Budapest Honvéd vezetőedzője, Supka Attila többet várt David N'Gogtól, ám bízik abban, hogy a mostani felkészülés után a Liverpoolt is megjárt csatár remek párost alkothat majd elöl Danilóval vagy Holender Filippel. A DIGI Sport híradójának nyilatkozó szakember szerint Hidi Patrikot pótolni kell, és - Baráth Botond távozásával - egy védőre is szüksége van a csapatának ahhoz, hogy idén is európai kupaindulást érő helyen végezzen.