Guardiola nyakán volt a kés, Solskjaer meghódította Manchestert

A december az angol labdarúgó-bajnokság legzsúfoltabb időszaka, mert a csapatok bő egy hónap alatt nyolc (!) mérkőzést játszanak le, így a szezon ezen része akár sorsdöntő is lehet egy-egy gárda életében. Összeszedtük a karácsonyi erőltetett menet legnagyobb nyerteseit és veszteseit.

Összeállításunkat kezdjük a negatívumokkal és rögtön egy óriási meglepetéssel, mert bár a címvédő Manchester City 12 pontot gyűjtött decemberben, három vereség is becsúszott Pep Guardiola együttesének. Ezek közül a Chelsea ellen 2-0-ra elveszített idegenbeli rangadó talán még a vállalható kategóriába tartozik, ám az azt követő Crystal Palace elleni hazai 2-3, majd a Leicesterben elszenvedett 2-1-es vereség aligha.

Mi is megpróbáltuk megfejteni a gyengélkedés okait, ám az biztos, hogy a korábban verhetetlennek hitt City becsületén hatalmas csorba esett, és talán most már minden alakulat elhiszi, hogy képes lehet legyőzni a bajnokot. A katalán mester csapata ilyen előjelekkel, és azzal a tudattal fogadta aztán az év első szuperrangadóján a listavezető Liverpoolt, hogy ha újra kikap, 10 pontosra nő a hátránya legnagyobb riválisával szemben és alighanem lemondhat a címvédésről. Az egészen elképesztő iramot és színvonalat tartogató mérkőzést azonban végül 2-1-re megnyerte a City, így újra nyílttá tette a bajnokságot. Persze a négy pontnyi lemaradás így is sok, főleg ha megemlítjük azt a tényt, hogy a manchesterieknek még a többi topcsapattal szemben is jóval értékesebb a kerete – egyedüliként a mezőnyben több mint egymilliárd font. Túlárazott együttes ez a javából. Viszont, amikor a nyakukon volt a kés, megmutatták, hogy még nem akarják elveszteni a bajnokságot.

Ha már a gyengélkedőknél tartunk, a lista élére kívánkozik a Huddersfield, amely nyolcból nyolc vereséget számlált az ünnepi időszakban és alighanem lélekben már készülnie kell a másodosztályra, hátránya nyolc pont a még bennmaradást jelentő 17. Cardiffhoz képest. A Huddersfield német edzőjének, David Wagnernek meg vannak számlálva a napjai a csapat kispadján, de ezzel a kerettel bárkinek nagyobb bravúrt jelentene a bennmaradás kivívása, mint a Leicester City 2016-os bajnoki címe.

Óriási csalódást keltett az Everton is, a liverpooliakat a játékosok és a képességek alapján szezon előtt többen akár európai kupaindulást érő helyekre is alkalmasnak találták. Jelenleg 11. a gárda, decemberben viszont mindössze egy győzelmet arattak és öt pontot gyűjtöttek a nyolc bajnokin, legfájóbb emlékük pedig alighanem a Tottenhamtól kapott hatos a Goodison Parkban, amelyre csak kétszer tudtak válaszolni. A Newcastle sem remekelt decemberben, Rafa Benítez csapatának eredményeinél csak a mutatott játéka volt kilátástalanabb, és ha nem történik éles váltás a teljesítményben, végig a kiesés ellen kell majd küzdeniük a fekete-fehér mezeseknek a bajnokság második felében.

A Fulhamnél nem titkolt szándékkal azért nevezték ki Claudio Ranierit november közepén a szerb Szlavisza Jokanovics helyére, hogy feljutása után ne zuhanjon vissza egyből a londoni alakulat a Championshipbe. Ennek ellenére a csapat utolsó előtti a tabellán, és a megszerezhető 24-ből mindössze hat pontot gyűjtött a most vizsgált időszakban, az olasz mesternek nem lesz tehát könnyű dolga, ha teljesíteni akarja a vezetőség elvárásait.

Térjünk át azonban december nagy nyerteseire, felsorolásunkat pedig egy kiscsapattal kezdjük, a Crystal Palace ugyanis nagyot ment az év utolsó hónapjában. A City elleni óriási sikerről feljebb már esett szó, ám azon kívül még további 10 pontot gyűjtött a fővárosi együttes, legyőzve még a Burnley, a Leicester és a Wolverhampton csapatát. Roy Hodgson sokadszorra bizonyítja, hogy nem szabad őt leírni, képességei alapján arra tökéletesen alkalmas az idős szakember, hogy egy lesajnált alakulatot simán benntartson a Premier League-ben, jelen állás szerint legalábbis ez a helyzet.

Jöjjön a City skalpját szintén begyűjtő Leicester City, amely nem elégedett meg egy bravúrral decemberben, a Chelsea otthonában elért 1-0-s győzelem pedig talán még nagyobb meglepetés volt a Stamford Bridge-en. Az Everton és a Watford is kénytelen volt fejet hajtani Jamie Vardyék előtt, igaz, két arcpirító vereség is becsúszott Claude Puel alakulatának a Palace és a Cardiff ellen. Összességében viszont a nyolc meccsen elért 13 pont nem ad okot a szégyenkezésre, bár a nemzetközi kupaindulást érő 5. hely egyelőre távolinak tűnik a tulajdonosát tragikus körülmények között elveszítő kiscsapatnak.

A West Ham United is nagyszerű meneteléssel lepte meg szurkolóit karácsony alkalmából, ez a számok nyelvén 16 pontot, öt győzelmet, egy döntetlent és két vereséget jelentett, ami Manuel Pellegrini sérülésektől tizedelt csapatától bőven erőn felüli teljesítmény. A Watford és a Burnley elleni vereség nyilván keserű pirula, a nyáron igazolt Felipe Anderson bombaformája, valamint a hiányzók folyamatos visszatérése viszont bőven adhat okot a bizakodásra a kalapácsosok szurkolóinak tavaszra.

Két nagyágyú maradt a végére, a rekordbajnok Manchester United menetelése leginkább egy főnixmadárhoz volt csak hasonlítható. Bár december elején a Southampton és az Arsenal elleni döntetlent, valamint a Fulham elleni sikert még José Mourinhóval a kispadon érték el a vörösök, a Liverpool elleni 3-1-es vereség, valamint a pályán tapasztalt megalázó különbség után megköszönték a portugál munkáját. A többi már történelem, a megbízott edzőként kinevezett Ole Gunnar Solskjaer négyből négyet nyert, a csapat játéka pedig 180 fokos fordulatot vett. A Mourinho által folyamatosan kritizált Paul Pogba igazi vezérré lépett elő, lubickolt új, szabadabb szerepkörében, és a Juventusban mutatott remeklésével főszerepet vállalt az MU szárnyalásában.

Solskjaer történelmi magasságokba emelkedett, előtte csak a legendás Matt Busby kezdett négy győzelemmel a manchesteri kispadon. Csapata ráadásul 14 gólt lőtt a Cardiff-Hudersfield-Bournemouth-Newcastle négyesnek, a manchesteriek így újra harcba szálltak a BL-indulást érő helyekért. Az igazi erőpróba azonban csak most jön majd a norvégnak, a következő fordulóban ugyanis a Tottenham otthonába látogat a United.

De ha már a történelmet említettük, a Liverpool is bekerült a Premier League aranyoldalaira, korábban ugyanis soha nem volt rá példa, hogy egy csapat hétből hét meccsét megnyerje decemberben, Jürgen Klopp csúcsra járatott alakulata viszont mind a 21 megszerezhető pontját begyűjtötte 2018 utolsó hónapjában. Ráadásul a bombaformában futballozó támadósor mellett a védelem, valamint a kapuban Alisson is remekelt. Apró szépséghiba, hogy a Manchester City elleni rangadón elveszítette veretlenségét az együttes, így továbbra sem dőlhetnek hátra az Anfiled Roadon a hőn áhított bajnoki címre ácsingózó drukkerek, ám a fogadóirodák továbbra is a Klopp-legénységet tartják legesélyesebbnek a végső győzelemre.

Essen azért szó a többi nagy csapatról is; a Tottenham 18 pontja szintén dicséretet érdemel, ám az Arsenal elleni Észak-londoni derbi elvesztése (4-2), valamint a Wolverhamptontól a Wembleyben elszenvedett arcpirító kudarc (1-3) miatt nem lehet felhőtlen Mauricio Pochettino öröme. Az Arsenalnak is kijutott egy meghökkentő vereség, a Southampton elleni 3-2-re senki nem számított, a Liverpool pedig nemes egyszerűséggel feltörölte a padlót az ágyúsokkal (5-1). A Chelsea is rapszodikus formát mutatott, mert bár a címvédő ManCity veretlenségét remek taktikai húzásokkal Maurizio Sarri együttese vette el, a Wolves elleni 2-1-es, valamint a Leicester elleni hazai 1-0-s vereségre nehéz magyarázatot találni, akárcsak a legutóbbi, Soton elleni 0-0-ra.

Az FA-kupa következő fordulója miatt egyhetes pihenőre vonul a bajnokság, január 12-én szombaton azonban folytatódik a harc a kiesés elkerüléséért, az európai kupaindulást érő helyekért, és a bajnoki címért.

Csak győzzük kivárni!