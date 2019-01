A hasmenésre is felkészültek a magyar focicsapatnál

A csapvíz minősége miatt kizárólag palackozott vizet fogyaszt majd egyiptomi táborozása alatt a Kisvárda, de vészhelyzet esetén hasfogó is lesz a csapatnál.

Egyiptomi turistaparadicsomban készül a tavaszra a Kisvárda, amely jövő pénteken utazik a korallzátonyairól ismert Hurghadába. A csapat főhadiszállása a minden igényt kielégítő Siva Grand Beach Hotel lesz. Az NB I-es focicsapat edzéseire és két felkészülési meccsére pedig El-Gounában kerül sor.

„Éveken keresztül mi is Törökországba jártunk, de tapasztalatom szerint a január eleje ott még nagyon szeles, esős – fogalmazott a Borsnak Révész Attila, a kisvárdaiak sportigazgatója, aki hozzátette, hogy tavaly voltak először Egyiptomban, ahol tetszett nekik a 20 Celsius-fok körüli hőmérséklet. – Fontosnak tartom, hogy napon készüljünk, Spanyolországot viszont nem engedhetjük meg magunknak. Egy egyiptomi edzőtáborozás nyolcmillió forintba kerül, a törökországira két éve 11,6 millió forintot költöttünk."

Hurghada nagyon népszerű a magyar turisták körében, de a csapvíz és az ételek miatt sokakat gyötör hasmenés a nyaralás alatt.