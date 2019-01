Súlyos büntetést kapott a szurkolókat anyázó Bayern-klasszis

Franck Ribéry, a Bayern München klasszisa az új évet Dubajban nyitotta, ahol a Salt Bae néven elhíresült séf éttermében vacsorázott, méghozzá egy aranyszínű stake-et. A rajongói közül sokaknak nem tetszett a fényűzés, a bajorok focistája cserébe mindenkit elküldött a sunyiba, ami nem maradt következmény nélkül.

Ribéry is betért a csodaétterembe, ahol aranystake-et rendelt, ami több százezer forintnyi összegbe került, ezt pedig dokumentálta is az Instagramon. Ezt követően több követője is gúnyosan megjegyezte, jobb helye is lehetne annak a pénznek, amit egyetlen vacsorára költött el.

Ribéry azonban nem húzta meg magát, hanem a Twitteren küldött el mindenkit melegebb éghajlatra.

„Kezdjük 2019-et azzal, hogy pontot teszünk pár dolog végére. Üzenem az irigyeknek, akik csak azért születtek meg, mert kilyukadt a gumi, b...átok meg az anyátok, a nagymamátokat, sőt, a teljes családfátokat! Semmivel nem tartozom nektek. A sikereimet istennek, magamnak és az engem körülvevő embereknek köszönhetem, akik hisznek bennem" – üzente Ribéry.

Mivel az internet nem felejt, a történet gyorsan eljutott a Bayern München sportigazgatójához, Hasan Salihamidzichoz, aki keményen reagált a francia klasszis kifakadására.

„Olyan szavakat használt, amiket mi, a Bayern München nem tudunk elfogadni. Franck, mint példakép, mint a Bayern játékosa soha nem mondhat ilyet. Tegnap hosszan beszélgettem vele erről, és elmondtam neki, hogy súlyos bírságot szabott ki rá a klub. Ezt a büntetést elfogadta" – mondta a klub hivatalos honlapjának a sportvezető.

A 35 éves szélső szerződése nyárig érvényes a rekordbajnok bajor klubbal. Az idei szezonban 22 mérkőzésen 5 gólt szerzett, és egy gólpasszt adott. Ribéry a szezon végén Arjen Robbennel karöltve minden bizonnyal távozik Münchenből.