Neymar hiába menekült el Messi elől, a franciáknál is van nála jobb

Hajrához közelednek az európai topbajnokságok, nagyjából az utolsó harmad van még hátra az angol, a spanyol, az olasz, a német és a francia labdarúgóligából. Ennyi idő után talán érdemes számot vetni és esélyt latolgatni, hogy az egyes országokban melyek voltak a szezon eddigi legnagyobb meglepetései és csalódásai.

Nincs dinasztia, a rekordok után is szenvedni kell

Az angol Premier League előző kiírásában a Pep Guardiola irányította Manchester City kis túlzással az összes létező és nem létező rekordot megdöntötte, ezek után mindenki biztos volt abban, hogy a manchesteri tiki-takának évekig nem lesz ellenfele a szigetországban. Londonban és Liverpoolban azonban máshogy gondolták, a Chelsea és a Liverpool a kezdetekben nemhogy tartotta volna a címvédő által diktált iramot, meg is előzte a bajnokot. Maurizio Sarri elképzeléseit aztán néhány forduló alatt könnyedén kiismerték a riválisok, és bár a fővárosiak a Bajnokok Ligája-indulást érő helyekért még versenyben vannak, az elmúlt hetek/hónapok játéka alapján a legvérmesebb-Chelsea szurkolók sem gondolhatják komolyan, hogy a kékek odaérhetnek a TOP4-be.

A Liverpool viszont egyelőre szakított a korábbi hagyományokkal, és a remek kezdést követő lejtmenet várat magára - Jürgen Klopp legénysége továbbra is vezeti a PL-t, és reális esélye van arra, hogy a liga 1992-es átnevezése óta története során először ajándékozza meg bajnoki címmel az Anfield Road lelkes közönségét. A helyzet azonban korántsem olyan egyértelmű, mint tűnt az október/november környékén, idén váratlan pontvesztések jellemzik a vörösöket. A City ellenben igazi topcsapatra jellemző módon a tavaszra időzítette topformáját, az Agüero vezette kékmezesek a bajnoki arany mellett a BL-trófea egyik legnagyobb várományosai is. Legutóbb a Chelsea-vel törölték fel a padlót az Etihadban (6-0), és ha a hazai pályán mutatott lehengerlő futballt az idegenbeli meccsekre is át tudják menteni a folytatásban, Klopp mosolya nem lesz őszinte a szezon végén.

A Manchester United a Mourinho-éra után szárnyal Solskjaerral a kispadon, és ez még akkor is igaz, ha az európai kupaporondon a PSG alaposan beárazta Pogbáékat az Old Traffordon. A BL-t érő 4. helyre most már egyértelműen az MU-nak van a legnagyobb esélye, köszönhetően az Arsenal botladozásainak is, amely hiába produkált már idén egy 22 meccses veretlenségi sorozatot, Unai Emery nem hozta meg azt az áttörést, amit a Wenger-korszak után vártak Észak-Londonban.

Ami a big sixen kívüli életet illeti, a másodosztály előző kiírását toronymagasan megnyerő Wolverhampton nem vallott szégyent az élvonalban, sőt, jelenlegi hetedik helyével és mutatott játékával egyértelműen a szezon üde színfoltja. Nuno Espírito Santo csapata a közvetlen riválisok elleni meccseken joggal nevezhető esélyesnek, emellett legyőzte a Chelsea-t és a Tottenhamet, de egy pontot az Arsenaltól, az MU-tól és a Citytől is elvett. A kiesés ellen az utóbbi évek legnagyobb harca várható, mert bár a Huddersfield és a Fulham helyzete kilátástalannak tűnik, a 18. Southampton és a 13. Crystal Palace között mindössze 2 (!) pont a különbség, így a Cardiff, a Newcastle, a Burnley és a Brighton is aggódhat. Vélhetően csak az utolsó játéknapon dől majd el, melyik csapat búcsúzik majd harmadikként.

No Ronaldo, No Party

Spanyolországban a Real Madrid háza táján Cristiano Ronaldo távozását követően talán még a takarítószemélyzet is azt bizonygatta, hogy a portugál eligazolásával végre nem az egyéniségen, hanem a csapaton lesz a hangsúly. Ehhez képest a Real évtizedek óta nem látott gyengélkedést mutatott, ráadásul történelmi mélységekbe süllyedt: a klub történetében sohasem fordult elő, hogy minden sorozatot figyelembe véve 481 percen keresztül ne lőjön gólt.Julen Lopetegui irányításával ősszel ez a "bravúr" is összejött, nem is volt maradása a spanyol szakembernek, akit házon belül, Santiago Solarival pótolt a vezetőség. Az egykori argentin közönségkedvenc biztatóan kezdett, ám az egyenletes teljesítmény továbbra is hiánycikk Madridban, legutóbb a kiesés elől menekülő Girona nyert a Bernabéuban, a listavezető Barcelona előnye jelenleg 9 pont a legnagyobb riválissal szemben.

A katalánoknál sincs azonban minden rendben, mert bár a riválisok folyamatos botladozása miatt viszonylag simán vezeti a ligát a Barca, ennyire Messi-centrikusak talán még sohasem voltak a gránátvörös-kékek. A Barcelona 61 szerzett góljából 32-ben vállalt szerepet az argentin (22 gól, 10 gólpassz), de arra is volt már példa, hogy ő sem tudott segíteni, a Betis elleni hazai és a Leganes elleni idegenbeli vereség alkalmával végig a pályán volt. Az Atlético második helye önmagában nem különösebb meglepetés, de az erőviszonyokat figyelembe véve Simeone csapatának talán most könnyebb dolga lenne aranyérmet nyerni, mint 2014-ben, amikor sikerült. A Barca elleni hétpontos különbség, a rangadókon látott gyengélkedés, és főleg a mutatott játék miatt ezt a bravúrt aligha tudják megismételni idén, bár számukra ebben az évben alighanem a Bajnokok Ligája a prioritás - elvégre a Wanda Metropolitanóban rendezik majd a finálét.

A Villarreal és a Celta Vigo kiesés elleni küzdelme egyértelmű csalódás, utóbbi csapatnál ráadásul az Iago Aspas-Maximiliano Gomez csatárduó termeli a gólokat, ám a hátvédsor hajmeresztő hibái miatt örülhetnek, ha a végén bennmaradnak. A Getafe ellenben minden dicséretet megérdemel, a madridi alakulat harcban van a BL-szereplésért, a szezon meglepetésembere pedig egyértelműen a korábban már említett Girona támadója, Christian Stuani, aki duplázott a Camp Nouban, de gólt lőtt a Real és az Atlético Madridnak is.

Egy, csak egy csapat van talpon a vidéken

Ha Serie A, akkor az utóbbi években már megszokhattuk, hogy Juventus, az Allegri-legénység azonban idén minden várakozást felülmúl. Sokan féltették a torinóiakat CR érkezésével, a portugál azonban hétről hétre bizonyítja, ha kell, beáll a sorba, persze játékával és góljaival a hátán viszi a csapatot. A Juve egyedüliként a topligákban még veretlen, 13 ponttal vezet a Napoli előtt, így kis túlzással a hátralévő 14 forduló csak formalitás - már ami a Scudettóért vívott harcot illeti.

Sokkal érdekesebb a Milan helyzete, amely Krzysztof Piatek megszerzésével hosszú távra megoldotta a csatárgondokat. A lengyel támadó egészen elképesztő számokat produkál - 17 góllal szorosan ott lohol a két találattal őt megelőző Ronaldo nyomában a góllövőlistán. A San Siro közönsége újra bizakodhat, ilyen jól talán csak akkor nézett ki a Gattuso irányította alakulat, amikor még az elnyűhetetlen középpályás is a pályán volt.

Az Atalanta korábban is sok borsot tört már az élcsapatok orra alá, a kolumbiai Duván Zapata vezérletével pedig egy jó hajrával akár még a Bajnokok Ligáját érő negyedik helyre is odaérhet. Nagy Ádám sajnos ezúttal is csak epizódszereplő Bolognában, ami azonban ennél is nagyobb baj, hogy a csapat kieső helyen áll, és könnyen elképzelhető, hogy a következő szezont már a Serie B-ben kezdi az együttes.

Szenvedő címvédő, vonuló bivalycsorda

Ami Olaszországban a Juventus, az a Bundesligában a Bayern München, a bajorok szekere azonban finoman szólva is döcög az idén. A német rekordbajnok a kezdetek óta a Dortmund hátát nézi, Niko Kovac csapata már négyszer kikapott a mostani kiírásban,és alaposan meg kell szenvednie története 29. bajnoki címéért. A küldetés nem lehetetlen, hiszen a Borussia előnye nyolcpontos is volt már a tabella élén, így a mostani három abszolút ledolgozható, ám az utóbbi években a bajorok játékára jellemző magabiztosság feltűnően hiányzik, főleg a befejezéseknél. A fiatalokra támaszkodó Dortmund erőn felül teljesít, ám ha mégsem sikerül a salátástál elhódítása, mindenki csalódott lesz a Signal Iduna Parkban.

A Frankfurtot repítő Haller-Rebic-Jovics triót a német sportsajtó csak Büffelherde-ként, vagyis bivalyhordaként emlegeti, sorban is állnak a játékosokért az európai topcsapatok. Az Eintracht ráadásul olyan bravúrt hajtott végre Európában, amelyre a BL és az El történetében még egyetlen német együttes sem volt képes: hatból hat meccset nyert a csoportkörben. Könnyen elképzelhető, hogy a kétfrontos terhelés rányomja majd a bélyegét a bajnoki szereplésre, az idei szezon azonban így is a klub történelemkönyveinek legszebb oldalaira kerülhet.

A Mönchengladbach harmadik helye is említést érdemel, ott elsősorban Alassane Plea és Thorgan Hazard felel a sikerekért. A Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig remeklése már nem meglepő, a Schalke és a Stuttgart vergődése azonban annál inkább, a VfB ráadásul könnyen a másodosztályban köthet ki a szezon végén. Dárdai Pál Herthája stabil középcsapat, a berliniek bárkit képesek megverni (Bayern, 2-0), de ha rossz napjuk van, akkor egy jóval gyengébb rivális is kifog rajtuk.

Franciaország egy csodagyerek lábai előtt hever

Neymar azzal a szándékkal távozott anno Barcelonából, hogy kilépjen Messi árnyékából, ehhez képest mégsem ő Párizs legfényesebben ragyogó csillaga. Erre persze a brazil sem számított, ahogyan talán maga Kylian Mbappé sem, a 20 éves támadóra azonban lassan elfogynak a jelzők. A PSG toronymagasan vezeti a Ligue 1-t, amelyben elévülhetetlen érdemei vannak a csodatininek. A hazai porondon ujjgyakorlatnak számító bajnoki cím azonban mit sem ér majd, ha Európában megint felsül a csapat, ezúttal viszont a Paris Saint-Germaint igenis komolyan kell venni a BL-ben, az Old Traffordon Neymar és Cavani nélkül elért 0-2 is bizonyítja.

A Lille második helye is figyelemre méltó, nagy fegyvertény lenne az észak-francia csapattól, ha a végelszámolásnál is maga mögött tartaná a Lyont és a Marseille-t. A Moncao kálváriáját korábban már mi is megírtuk, és bár mostanában életjeleket mutat a hercegségbeli alakulat, a csapat történelméhez méltatlan, hogy a kiesés ellen kell harcolnia.