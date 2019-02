A szerződésbontás után visszavonulását is bejelentette a PSG középpályása

Befejezi labdarúgó-pályafutását Lassana Diarra, aki csütörtökön közös megegyezéssel távozott a Paris Saint-Germaintől.

"Sokat adtam a labdarúgásnak, de sokat is kaptam tőle. Nem mindent csináltam tökéletesen, de amit tettem, azt szívvel, szenvedéllyel és jóindulattal tettem" - írta Instagram-oldalán a 33 éves középpályás, majd köszönetet mondott mindazoknak, akik bátorították őt a pályafutása során. "Most lapozok egyet, de semmit sem felejtek el. Továbbra is lelkesen, eltökélten és őszintén végzem majd a dolgom az új projektjeimben" - tette hozzá.

Lassana Diarra tavaly januárban igazolt a PSG-hez, a szerződése eredetileg júniusban járt volna le. Az előző szezonban, Unai Emery irányítása alatt tíz bajnoki mérkőzésen szerepelt, az új vezetőedző, Thomas Tuchel viszont a mostani idényben csupán háromszor szavazott neki bizalmat. A 34-szeres francia válogatott játékos korábban többek között az Arsenal, a Chelsea és a Real Madrid futballistája is volt.