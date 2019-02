Eldőlt az aranylabdás Luka Modric jövője?

Az újdonsült aranylabdás, Luka Modric a Real Madridnál fejezheti be a pályafutását, annak ellenére, hogy az utóbbi hónapokban szinte csak a lehetséges távozásáról lehetett hallani. Egybehangzó spanyol lapértesülések szerint ugyanis 2021 nyaráig meghosszabbítja jelenlegi, 2020 júliusáig szóló szerződését.

A Marca legújabb információja véget vethet a találgatásoknak Modric jövőjével kapcsolatban, mivel a lap úgy tudja, a felek mindenben megegyeztek, és a klasszis labdarúgó hamarosan szerződést hosszabbíthat a Real Madriddal.

A spanyolok úgy tudják, hogy az aranylabdás játékosnak és a madridi klubnak is az az álma, hogy a horvát focista a Realnál fejezze be a profi pályafutását. Amennyiben tényleg megegyeznek a felek, akkor Modric 35 éves koráig maradhat a jelenlegi csapatánál, és onnan is vonulhat vissza.

A világbajnoki ezüstérmes középpályás 2012 nyarán igazolt a Real Madridhoz, ahol azóta 290 tétmérkőzésen 16 gólt és 45 gólpasszt jegyzett, és ezen idő alatt négy BL-győzelmet ünnepelhetett a csapattal.