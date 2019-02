A Fradi gálázott, a MOL Vidi megszenvedett a Haladás ellen

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 22. fordulójában a Ferencváros hazai pályán 4-0-ra győzte le a Puskás Akadémiát, szombaton. A MOL Vidi FC a 78. percben szerzett góllal 1-0-ra verte a sereghajtó Haladást, az Újpest kiütötte a Diósgyőrt (5-0), a Paks fordítani tudott hazai pályán a Debrecen ellen (2-1), míg a Mezőkövesd és a Kisvárda négygólos meccsen játszott döntetlent (2-2).

A Ferencváros nem teljesített meggyőzően a 2019-es esztendőben, a 22. fordulót megelőző három forduló során csupán négy pontot gyűjtött, de papíron a felcsútiak legyőzése így sem jelenthet gondot a számára, mivel a rivális nála is gyengébben kezdte az évet. Radoki János együttese ugyan a tavaszi nyitófordulóban nagy meglepetésre 3-0-ra nyert a Vidi ellen, azóta viszont háromszor is kikapott, kétszer a bajnokságban és egyszer a Magyar Kupában.

A találkozó előtt az is a fővárosiak mellett szólt, hogy hazai pályán még veretlenek voltak a mostani idényben, míg a Puskás Akadémia vendégként tíz meccséből mindössze kétszer szerzett pontot, és csak egyszer nyert.

A meccs első helyzete a Fradi előtt adódott, de a 10. percben Ivan Petrjak passza után Nyikolaj Szignyevics hiába lőhetett nyolc méterről, Hegedüs Lajos szépen védett. Pillanatokkal később Lovrencsics Gergőt Bokros Szilárd szerelte a tizenhatoson belül keményen, talán túlságosan is, de a Farkas Ádám játékvezető szerint nem történt szabálytalanság.

Az első negyedóra végén Radó András lövése jelezte, hogy a Puskás Akadémia is a pályán van, de három perccel később ismét az FTC szerezhetett volna vezetést, ám Sigér Dávid öt méterről nem tudott betalálni. A 23. minutumban Petrjak is veszélyeztetett, de Hegedüs ezúttal is szépen védett. Szűk fél óra után Sigér és Hegedűs János fejeltek össze egy szöglet után, végül a felcsúti csapat védőjét le is kellett cserélni, percekig állt a játék az ápolás miatt.

A folytatásban is maradt támadásban a Fradi, sorra dolgozta ki a helyzeteit, Petrjak a 45. percben a kapufát is eltalálta. A 47. percben pedig ismét vezetést szerezhetett volna a zöld-fehér együttes, de hiába talált a kapuba Sigér, Farkas Ádám les miatt érvénytelenítette a gólt, méghozzá tévesen.

A második játékrész egészen hihetetlen módon indult, a Ferencváros a 48. és a 49. percben is betalált: előbb Petrjak dobta könnyen magát a tizenhatoson belül, a játékvezető büntetőt ítélt, amit Fernando Gorriarán váltott gólra, majd Pertjak Bokroson megpattanó lövése szállt a gólvonal mögé a kapufa segítségével.

Az FTC ezúttal a kétgólos előnye birtokában sem állt le, ennek pedig az 58. percben meg is lett az eredménye: a téli igazolás Tokmac Chol Nguen szépen lőtte ki jöbbról, 11 méterről a rövid sarkot.

Ezzel pedig el is dőltek a meccsen a legfontosabb kérdések. Az utolsó 30 percben már a hazai együttes sem erőltette a támadásokat, a PAFC pedig képtelen volt változtatni a játékán – Szolnoki Roland a 85. percben második sárga lappal még kiállt –, de úgy nézett ki, így is szép csendben letelik a hátralévő idő. Végül az utolsó pillanatokban még Nyikolaj Szignyevics is betalált, még szebbé téve az estét a ferencvárosi drukkereknek. A Fradi tehát javítani tudott a Debrecen elleni vereséget követően, míg a felcsúti együttes sorozatban harmadik bajnokiját veszítette el.

„Az első félidő nagyon kemény volt, de sikerült folyatni az elképzelt játékunkat a második félidőben is, amelynek meg is lett az eredménye. Végig a széleken próbáltunk helyzeteket kialakítani, amelyet a középpálya kiválóan megtámogatott, így a siker sem marad el. Szép passzt kaptam, örülök, hogy góllal sikerült befejeznem az akciót” – mondta Tokmac Nguen az M4 Sport kamerája előtt.

A címvédő Vidi nehezen győzte le a sereghajtó Haladást

A címvédő MOL Vidi FC egygólos győzelmet aratott szombaton a sereghajtó Szombathelyi Haladás felett a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. A bennmaradást illetően egyre kilátástalanabb helyzetben lévő vendégek nyolc találkozó óta nyeretlenek az élvonalban, vendégként pedig 11 összecsapáson mindössze két pontot gyűjtöttek.

Az első perctől kezdve mezőnyfölényben futballozott a Vidi, amely elsősorban beadásokkal próbálta feltörni a vendégek védelmét, de ez nem sikerült. Negyedóra elteltével kiegyenlítetté vált a játék, helyzet azonban sokáig egyik fél előtt sem adódott. A hazaiaknál Nego volt a legaktívabb, azonban passzai után Hodzic rendre célt tévesztett, míg a szombathelyieknél Habovda volt a legveszélyesebb, de betalálni ő sem tudott.

A folytatásban sem változott a játék képe, a Vidi próbált irányítani, de egyáltalán nem jelentett veszélyt a zöld-fehérek kapujára. A hazaiak teljesítményén a 62. percben végrehajtott kettős csere sem segített, sőt az agilisan futballozó Ofosu kétszer is majdnem a vendégeket juttatta vezetéshez. A székesfehérváriak aztán megbüntették a kimaradt lehetőségeket, ugyanis egyetlen ziccerüket Kovács István gólra váltotta, majd a hátralévő időben biztosan őrizték meg minimális előnyüket.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

MOL Vidi FC-Szombathelyi Haladás 1-0 (0-0)

Székesfehérvár, 2048 néző, v.: Karakó

gólszerző: Kovács I. (78.)

sárga lap: Pátkai (55.), Kovács I. (81.), Hadzic (93.), illetve Holodjuk (40.), Habovda (86.)

MOL Vidi FC: Kovácsik - Nego, Juhász, Vinícius, Stopira - Kovács I., Pátkai (Futács, 72.), Elek (Hadzic, 62.), Milanov - M. Scepovic, Hodzic (Huszti, 62.)

Szombathelyi Haladás: Király - Habovda, Saláta, Tamás L., Németh Mi. - Dausvili (Bamgboye, 83.) - Ivanov (Németh Má., 88.), Holodjuk, Rui Pedro, Ofosu - Rabusic (Gaál, 88.)

Kétgólos előny sem volt elég a Kisvárdának Mezőkövesden

A kiesés ellen küzdő Kisvárda kétgólos előnyről 2-2-es döntetlent játszott szombaton a Mezőkövesd otthonában a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. A vendégcsapat már hét kör óta veretlen a bajnokságban, ezzel együtt továbbra is a 11., kieső helyen áll a tabellán.

Mezőkövesdi szempontból „hidegzuhannyal” kezdődött a találkozó, a letámadó vendégek ugyanis két szögletből szerzett góllal szűk negyedóra után jelentős előnyre tettek szert.

A hazaiak húsz perc után tértek magukhoz, ezután átvették az irányítást, sikerült is szépíteniük, majd további lehetőségeik is voltak. A nézők számára élvezetes volt a küzdelem, jó volt az iram, és nemcsak a kövesdiek, a kisvárdaiak is veszélyeztették a kaput.

A második félidőt jobban kezdte a házigazda, kapufával indított, utána gyakorlatilag beszorította ellenfelét a térfelére. A védelem és főleg Felipe egy ideig állta a sarat, aztán a brazil kapus csapattársa, Cukalasz csúsztatásánál már tehetetlen volt. Az öngól és az egyenlítés után látszott, hogy egyik fél sem elégszik meg a döntetlennel, mindkét együttes nagy erőket mozgósított a győztes találat megszerzéséért, de végül egyikük sem járt sikerrel.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Mezőkövesd-Zsóry FC - Kisvárda Master Good 2-2 (1-2)

Mezőkövesd, v: Solymosi

gólszerzők: Cseri (23. - 11-esből), Cukalasz (64. - öngól), illetve Cukalasz (9.), Kravcsenko (14.)

sárga lap: Bertus (32.), Vadnai (76.)

Mezőkövesd: Szappanos - Vadnai, Szalai A., Pillár, Silye - Pekár, Bertus - Cseri (Koszta, 87.), Molnár, Meshi - Drazic

Kisvárda: Felipe - Lukjancsuk, Kravcsenko, Ene, Vári - Lucas, Karaszjuk - Hugo Seco (Ilic, 64.), Cukalasz, Grozav (Beriosz, 90.) - Gosztonyi (Sassá, 69.)

Könnyed újpesti siker a DVTK ellen

Az Újpest hazai pályán fölényes, 5-0-s győzelmet aratott a Diósgyőr felett a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. A fővárosiak egymás utáni nyolcadik bajnoki mérkőzésükön maradtak veretlenek, és szombati sikerükkel a harmadik helyre léptek előre a tabellán.

Hazai fölénnyel indult a találkozó, amely már a hatodik percben góllá érett: Nwobodo beadása után Onovo lőtte a labdát mintegy tíz méterről a diósgyőri kapuba.

A vezetés megszerzése után is támadásban maradt az Újpest, a DVTK védői sokszor az utolsó pillanatban mentettek a hazai támadók elől, a támadásvezetésre pedig nem sok energiájuk maradt: az első kapura lövésüket a félidő utolsó percében jegyezhették fel.

A fordulás után szinte azonnal megduplázta előnyét a házigazda csapat: Nwobodo újabb jó beadását ezúttal Nagy Dániel fejelte Bukrán hálójába. A folytatásban egymást érték a kisebb-nagyobb újpesti lehetőségek, helyzetek, a DVTK először a 67. percben a csereként beállt Tajti lövésével veszélyeztetett komolyabban: Pajovicot ekkor a felső léc mentette meg a góltól. Alig két perccel később tovább nőtt a lila-fehér előny, Burekovic szabadrúgásból talált be.

A hajrá még egy-egy Novothny- és Zsótér-gólt tartogatott, így az Újpest jó játékkal, nagy fölénnyel verte a DVTK-t, megszakítva a miskolciak nyolcmérkőzéses veretlenségi sorozatát.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Újpest FC-Diósgyőri VTK 5-0 (1-0)

Szusza Ferenc Stadion, 2767 néző, v.: Vad II.

gólszerzők: Onovo (6.), Nagy D. (48.), Burekovic (69.), Novothny (86.), Zsótér (90.)

sárga lap: Onovo (18.), illetve Tajti (66.), Márkvárt (91.)

Újpest: Pajovic - Pauljevic, Litauszki, Ristevski (Bojovic, 37.), Burekovic - Onovo, Sankovic, Rácz B. (Zsótér, 83.), Nagy D. (Beridze, 71.), Nwobodo - Novothny

Diósgyőri VTK: Bukrán - Karan, Brkovic, Tamás - Sesztakov (Orosz, a szünetben), Szabó B., Márkvárt, Hasani, Juhar (Tajti, 50.) - Vernes (Bacsa, 59.), Prosser

Kikapott a Debrecen Pakson

A Paks 2-1-re legyőzte a vendég Debrecent szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 22. fordulójában. A Tolna megyei együttes ezzel veretlen maradt az idény tavaszi részében, amelyben eddig két győzelem mellett két döntetlent ért el. Saját közönsége előtt öt nyeretlenül megvívott találkozó után aratott ismét sikert, a hajdúságiak pedig idegenben egymás után másodszor kaptak ki.

Az első félidőben kezdeményezőbbnek és valamivel veszélyesebbnek is tűnt a hazai csapat, amely többet birtokolta a labdát, de mezőnyfölénye ellenére igazán nagy gólhelyzetet nem sikerült kidolgoznia.

Fordulás után mintha kicserélték volna a Debrecent: a vendégek előbb a kapufát találták el, öt perccel később pedig a vezető gólt is megszerezték. A paksiakat némiképp „felpaprikázta” az ellenfél találata, és előbb a debreceni kapus hathatós közreműködésével kiegyenlítettek, néhány perccel később pedig egy büntetőt értékesítve megfordították az állást.

A lefújásig a hazaiak megőrizték az eredményt, a játékvezetőnek azonban bőven akadt dolga az utolsó 20 percben, a meccs kilenc sárga lapjából ugyanis hatot ebben az időszakban osztott ki.

OTP Bank Liga, 22. forduló:

Paksi FC-Debreceni VSC 2-1 (0-0)

Paks, 796 néző, v: Pintér Cs.

gólszerző: Nagy S. (63., öngól), Hahn (68., 11-esből), illetve Varga K. (54.)

sárga lap: Lenzsér (45+2.), Fejes (58.), Gévay (70.), Simon (84.), Nagy G. (86.), Kecskés (94.), illetve Kinyik (53.), Ferenczi (70.), Zsóri (78.)

Paks: Nagy G. - Kővári, Gévay, Fejes, Szabó J. (Lenzsér, 15.) - Windecker - Hahn, Zsidai (Egerszegi, 91.), Kecskés, Bartha (Könyves, 60.) - Simon

Debrecen: Nagy S. - Kusnyír, Kinyik, Szatmári, Ferenczi - Tőzsér (Zsóri, 77.), Haris - Varga K., Bódi (Damásdi, 45.), Szécsi - Avdijaj (Takács T., 73.)

