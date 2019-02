Három büntető a Gyirmóton rendezett fővárosi focirangadón

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (OTP Bank Liga) 22. fordulójának szombat esti rangadóján a Budapest Honvéd 2-1-re nyert MTK ellen a három büntetőt is hozó gyirmóti találkozón.

A két fővárosi csapat, a Budapest Honvéd és az MTK Budapest Gyirmóton találkozott, mivel a kispestiek ideiglenes otthona éppen az MTK pályája, az Új Hidegkuti Nándor Stadion. A meccset a Honvéd várhatta nagyobb önbizalommal, mivel a kispesti csapat veretlen volt az MTK elleni legutóbbi négy bajnokiján, háromszor nyert egy döntetlen mellett.

Az első negyven percben mindkét oldalon csak egy-egy lehetőség adódott a gólszerzésre, a szurkolók nem is voltak elégedettek a látottakkal. A játékrész hajrája mégis nagyon izgalmasra sikerült: előbb a Honvéd jutott büntetőhöz – Gengeliczki Gergő rántotta le Holender Filipet –, amelyet be is lőtt a támadó, majd Anis Ben-Hatira rúgta fel a másik oldalon Gera Dánielt a tizenhatoson belül, de Gróf Dávid védeni tudta Bognár István büntetőjét a 47. percben.

A második játékrész úgy kezdődött, ahogy az elsőnek vége lett, az 50. percben Kálnoki-Kis Dávid lökte el Bognárt a tizenhatoson belül, az újabb MTK-büntetőt Torghelle Sándor már nem hibázta el.

Ám nem sokáig örülhetett a kék-fehér csapat,az 58. percben Ben-Hatira újra a kispesti együttest jutatta vezetéshez közelről.

Sokáig úgy tűnt, hogy az MTK nem igazán lesz esélye az egyenlítésre, de a 82. percben mégis adódott egy ziccer, amit viszont Torghelle öt méterről a kapufára lőtt. Mint később kiderült, ez volt a labda az egyenlítéshez, így a Honvéd nyerte a rangadót, és lépett előre a negyedik helyre.