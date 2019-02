Két korábbi nagy kedvenc is visszatért a MOL Vidhez

Visszatért a magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (OTP Bank Liga) szereplő Mol Vidihez a portugál Filipe Oliveira, a klub korábbi focistája, de a címvédőnél öt és fél évet eltöltő támadón kívül a fehérváriakat korábban megbízott vezetőedzőként is segítő Pető Tamás is a csapat játékosmegfigyelője lett.

A két korábbi játékos mellett Darázs Tamás is a scout-csapatot fogja erősíteni a jövőben, ő az ETO FC Győrtől tette át székhelyét Szeékesfehérvárra – számolt be a vidi.hu.