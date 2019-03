Szerdán este az erősen tartalékos és esélytelennek tartott Manchester United 3-1-re legyőzte a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében a végső győzelemre is esélyes Paris Saint-Germaint. A korai BL-búcsú után Lőw Zsolt, a párizsi csapat másodedzője a Nemzeti Sportnak elmondta, hogy folyamatosan keresik a kiesés okait, de nem találják, mert olyan pechjük volt, ami ezerből egyszer fordul elő.

A Manchester United a PSG elleni visszavágón teljesen esélytelen volt, ugyanis kétgólos hátrányt kellett ledolgoznia idegenben – ami még soha egyetlen csapatnak sem sikerült a Bajnokok Ligájában. Ráadásul Ole Gunnar Solskjaer tíz játékosára nem számíthatott sérülés, vagy eltiltás miatt.

„Számos útja van annak, hogy valaki veszítsen, de ahogyan mi buktunk el, az a legritkább esetben fordul elő. Százból egyszer. Vagy inkább ezerből. A lefújás óta keressük a válaszokat a miértekre, de nem találjuk. Talán nincs is válasz. Egy hatalmas lehetőség, egy álom kapujában álltunk, csakhogy a sors, vagy nem is tudom, ki vagy mi, megakadályozott bennünket abban, hogy belépjünk rajta. A futballban van szerencse és van pech is, ám ez jóval több volt mint pech" – kezdte a magyar szakember, aki 2018 nyarán az RB Leipziget hagyta ott a Paris Saint-Germainért.

„Tudtuk, hogy a kettő-nulla veszélyes előny. A futballban az egyik legveszélyesebb. Kapsz egy gólt, és a meccs lélektana egy pillanat alatt megváltozik. Hiába vezetsz kettő egyre, abban a helyzetben már neked van veszítenivalód, miközben az ellenfeled abban a hitben van, hogy ő csak nyerhet. A manchesteri győzelmünk után kellő magabiztossággal vártuk a visszavágót, ám azt egy másodpercig sem gondolom, hogy közülünk bárki is elbízta volna magát, hogy félvállról vette volna a meccset, hogy ne koncentrált volna kellőképp. Volt egy elképzelésünk, amely egészen a második percig élt. Ritkán előforduló hibából rúgattunk egy gólt a Manchester Uniteddal. Ugyanakkor ez benne van a fociban. Nulla-egynél mégis átfutott mindannyiunkon: mi a franc történt? – folytatta a PSG másodedzője.

Összesítésben még mindig kettő egy volt ide, a kapott gól okozta sokk ráadásul jó hatással volt a játékosokra. Megrázták magukat, és elkezdtek úgy futballozni, ahogy tudnak. A következő harminc percben az angoloknak momentumuk sem volt. A labdabirtoklás aránya ebben az időszakban hetvennyolc-huszonkettő volt, ezen a szinten ez már-már elképzelhetetlen különbség. Taktikailag megvolt a meccs, amire készültünk, működött, gyorsan egyenlítettünk, mi több, második gólunk is a levegőben lógott. Egyáltalán nem volt benne a pakliban, hogy a Manchester rúg még egy gólt. Helyette mi rúgtunk magunknak még egyet.

Lőw Zsolt szerint a második manchesteri gól valósággal sokkolta a PSG játékosait.

„Egy félidő alatt két súlyos csapás ért minket. Mindenki rádöbbent: ha még egyet hibázunk, vége, kiesünk. Onnantól fogva gyakorlatilag lebénult a csapat. Senki sem mert kockázatot vállalni, senki sem mert extrát húzni. „Úristen, nehogy kiessünk" – ez volt a fejekben. S a félelem rányomta bélyegét a folytatásra. Kapufát rúgtunk, ziccerben elcsúsztunk – a stressz béklyót kötött a lábakra. Ilyenkor nagyon nehéz kívülről belenyúlni a mérkőzésbe. Majdhogynem lehetetlen."

A magyar szakember egy bokszoló hasonlattal jellemezte a PSG szerdai kiesését.

„Az angoloknak összesen négy kapura lövésük volt, a második félidőben nem is jártak a tizenhatosunkon belül. Gratulálok a Manchesternek, ám – egy barátom hasonlatával élve – ez a mérkőzés olyan volt, mint amikor a világbajnok bokszoló összecsap a kihívójával, és utóbbi csak abban bízik, hogy körbe-körbe szaladgálva kihúzza a tizenkettedik menetig, mígnem az utolsó gongszó előtt a nála erősebb ellenfele infarktust kap – hát mi azt kaptunk a kilencvenegyedik percben."

Lőw Zsolt szerint a játékvezető a manchesteri tizenegyesnél félszázalékos helyzetből csinált százszázalékosat.

„Amikor Diogo Dalot ellőtte a labdát, két védőnk próbált az útjába vetődni, a harmadik felugrott, úgy igyekezett blokkolni. A labda a lelátóra szállt volna, ha nem érinti Presnel Kimpembe könyökét. A bírónak rászóltak a fülére, úgy döntött, megnézi a felvételt. A félszázalékos gólszerzési esélyből csinált százszázalékosat. A labda talán még a stadionból is kirepült volna, olyan lövés volt, ő mégis tizenegyest ítélt. Ezzel elbuktunk egy Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőt. Mit mondasz erre? Nyilván sok mindent bele lehet magyarázni, például azt, hogy nem kellett volna két kapitális hibát elkövetnünk, vagy azt, hogy már rég lerendezhettük volna a továbbjutást. Ez tény. Mint ahogy az is, hogy ami szerda este Párizsban történt, annak nem sok köze volt a labdarúgáshoz. A sportág összes szabálya, valamint a mérkőzés után kapott statisztikák szerint nekünk kellett volna nyernünk."

A magyar szakember csalódott, mert úgy érzi, a párizsi csapat óriási fejlődésen ment át Thomas Tuchel irányítása alatt.

„Ha legalább az a bizonyos kihívó egyet ütött volna, könnyebb lenne, de így borzasztó nehéz. Hét-nyolc hónapon át kőkeményen dolgoztunk azért, hogy nagyot alkossunk már az első itteni évünk végén. Óriási fejlődésen mentünk keresztül – együtt. Thomas Tuchel irányításával sikerült megváltoztatnunk a szemléletet és a futballkultúrát, a legnagyobb sztárok is beálltak mögénk. Bíztak bennünk, bíztak abban, hogy az az út, amelyre közösen léptünk, messzire vezet. A csoportunkból a tavalyi BL-döntős Liverpoolt és a szenzációs Napolit is megelőzve elsőként jutottunk tovább, a nyolcaddöntő első felvonásán kettő-nullára nyertünk az Old Traffordban, teljesen megérdemelten. Aztán a visszavágón olyasmivel szembesültünk, amivel még soha."

A PSG gyakorlatilag már megnyerte a francia bajnokságot, így a BL-kiesés után a szakmai stábnak nehéz lesz motiválnia a világsztárokat.

„Most azt érzem, minden romba dőlt, amit eddig felépítettünk. Akik ezt megélték, azokat nagyon nehéz lesz motiválni. Álljunk azzal a játékosok elé, hogy hajtsatok a bajnoki címért? Tizenhét ponttal vezetjük a bajnokságot. Valahogy mégis meg kell találnunk az inspirációt. El kell hitetnünk a csapattal, a vezetőkkel és a szurkolókkal, hogy van értelme felállni a padlóról! Mindenekelőtt azonban magunkkal kell elhitetnünk" – mondta a csalódott Lőw Zsolt, aki biztos benne, hogy a PSG egy év múlva még erősebben fog visszatérni a Bajnokok Ligájába.