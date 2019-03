Hiába sms-ezett a Tottenham edzője a lelátóról, kikapott a csapata

A Premier League-ben a Bajnokok Ligája-továbbjutást követően kikapott a Tottenham, pedig Harry Kane góljával még vezetett a londoni csapat.

Mauricio Pochettino, a Tottenham menedzsere eltiltása miatt csak a lelátóról figyelhette csapatát a Southampton ellen, de azt nem mondhatjuk, hogy tehetetlenül, ugyanis szorgosan nyomkodta a telefonját, folyamatosan kapcsolatban állva a kispaddal.

A Spurs Harry Kane góljával ugyan megszerezte a vezetést - ez volt az angol csatár 200. gólja pályafutása során - , de Valery előbb egyenlített, majd Ward-Prowse szabadrúgásgóljával a győzelmet is megszerezte a hazai csapat.

Érdekesség, hogy előző héten a Manchester United ellen is eredményes volt mindkét játékos, Ward-Prowse akkor is szabadrúgásból lőtt gólt. Akkor ez kevés volt a pontszerzéshez, most viszont győzelmet ért. A Manchester United egy Arsenal elleni sikerrel vasárnap be is érheti a harmadik helyen a Tottenham csapatát.

A Leicester City Jamie Vardy vezérletével nyert a Fulham ellen. Brendan Rodgers csapatában Vardy előbb gólpasszt adott, majd rúgott két gólt, ezzel pedig már 100 tlaálatnál jár a klubjában..

A Newcastle 0-2-ről áltt fel az Everton ellen úgy, hogy az első félidőben büntetőt hibázott a United. Rafa Benítez csapata a 65. percben szépített, majd a 84. percben a győztes gólt is megszerezte.

Eredmények:

Cardiff City–West Ham United 2–0 (Holiett 4., Camarasa 52.)

Huddersfield Town–AFC Bournemouth 0–2 (C. Wilson 20., Fraser 68.)

Leicester City–Fulham 3–1 (Tielemans 21., Vardy 78., 86., ill. Ayite 51.)

Newcastle United–Everton 3–2 (Rondón 65., A. Pérez 81., 84., ill. Calvert-Lewin 18., Richarlison 32.)

Southampton–Tottenham Hotspur 2–1 (Valery 76., Ward-Prowse 81., ill. Kane 26.)