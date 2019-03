Egy gyáva német edző és három sértett kirúgott focista

Milliónál is többen köszöntötték őket a német fővárosban, amikor 2014 nyarán megérkeztek. Ritkán látható diadalmenet főszereplői voltak az azt megelőző egy hónapban. A ceremóniamester egyenként szólította a hősöket a Brandenburgi Kapunál felállított színpadra. A nép lelkesen ünnepelt, ők pedig fürdöttek a népszerűségben.

2014 nyarán történt mindez.

2019 tavaszára nem kívánatos személyekké váltak annak a szemében, akit többek között nekik is köszönhetően emeltek pajzsra.

Németországban ma is a válogatottat világbajnoki címig vezető Joachim Löw a szövetségi kapitány. Ma is aktív játékos a három 2014-es hős, Thomas Müller, Jerome Boateng és Mats Hummels. Az előbbi mégis néhány napja felkerekedett, és meglátogatta az utóbbiakat Münchenben, hogy közölje velük: a továbbiakban nem számít rájuk a válogatottban.

Érthető döntés?

Önmagában érthető, az időzítés érthetetlen. Mert ha rögtön a kazanyi tragédia után közli az érintettekkel ezt, az logikus lett volna. Csak nem elegáns. Ha a hazaérkezést követő csapatgyűlésen, akkor az elegáns is lett volna, magyarázható is, és mindenki értette volna, hogy itt és most lezárul egy fejezet a válogatott és a három focista életében. Új műsorhoz új férfi kell. Kaptak volna egy szép festményt, meg egy gigaméretű virágcsokrot, és kölcsönösen sok szerencsét kívántak volna egymásnak a jövőt illetően.

Nem így történt. Joachim Löw számított a trióra a Nemzetek Ligájában is. Ez gyáva dolog volt tőle. Mert még a vb-kudarc előtt tájékoztatta a közvéleményt, hogy az újonnan kitalált sorozatot ő a kísérletezésre fogja használni. Ám a szégyenteljes orosz hadjárat után megrettent az újabb kudarctól. A világbajnokság előtt is sokan bírálták, hogy miért nem az egy évvel korábban Konföderációs Kupát nyerő csapattal utazik Oroszországba, de ekkor még védhető volt a 2014-es hősök beválogatása a részsikert elérő ifjakkal szemben. Ám a bukott kulcsemberekkel a Nemzetek Ligájában próbálkozni hiba volt. De miért is kerültek pokolra azok, akik négy évvel korábban még a negyedik mennyországban parádéztak?

Thomas Müller pályafutása már a brazíliai diadal után megtört, pedig akkor még csak 25 éves volt. Nyilván mindenki emlékszik rá, amikor Klose berúgta a történelmi gólját az elődöntőben, már akkor úton-útfélen az hangzott el: csak rövid ideig lesz ő a legtöbb vb-gól szerzője, hiszen Thomas Müller előtt még minimum két világbajnokság áll. Ezeken pedig Müller ugyanúgy fog teljesíteni, ahogy tette azt Brazíliában, meg így lesz ez pályafutása további részében is. Senki nem gondolta, hogy a 2014-es teljesítményét soha többé nem fogja megismételni. Egy világhírű edző (Pep Guardiola) okozta a vesztét, ahogy egy másik világhírű edzőnek (Louis van Gaalnak) köszönheti, hogy egyáltalán befutott. Meg a szerencséjének. Amikor a fiatal játékosokat mindig is előszeretettel foglalkoztató holland szétnézett a Sabenerstrassen, felfedezte magának (és a világnak) az akkor 19 éves Müllert. Lehetőséget adott neki a felkészülési meccseken, majd a bajnokságban sem hagyta ki. A bizalomnak köszönhetően a szezon végére nem csak vb-kerettagnak mondhatta magát, hanem vb-gólkirálynak is. A szerencséjéről meg csak annyit, hogy pont hasonló módon, tinédzserként indította karrierjét két évvel korábban a két évvel fiatalabb Sandro Wagner, ugyanúgy brillírozott az előkészületi meccseken, mint később Müller, ám nem játszhatott a bajnokságban, mert a Bayern azon a nyáron rekordösszegért igazolta le a Ribery-Toni-Klose-támadógépezetet. És őket nem hagyhatta ki Ottmar Hitzfeld, így Wagnernek nem volt esélye. Pedig semmivel nem tűnt tehetségtelenebbnek Müllernél.

A Müllernél kilenc hónappal idősebb Hummels is ott volt a nagy lehetőség kapujában a Bayernnél, ám ő Felix Magath idején került a nagyok közé, és a munkamániás edző nem bízott a fiatalban. Ez érthető is, hiszen más rizikó egy tehetséges támadóra komoly terhet rakni, és más a védelem irányítását rábízni egy rutintalan játékosra. Ez utóbbi feladat megoldásához Jürgen Klopp-szintű, bevállalós tréner kell. Hummels ennek köszönheti, hogy befutott, BL-döntőt játszott, világbajnok lett. Ezzel arányosan nem csak az önbizalma, meg az egója nőtt meg, hanem a szája is. Már a világbajnokságon is nyíltan kritizálta szövetségi kapitányát, és ez akkor sem egészséges dolog, ha tudjuk, hogy a német válogatott történelme tele van nagyszájú, öntörvényű, kezelhetetlen fickókkal. Hummels később sem tett lakatot a szájára, az ősz során klubedzőjének munkájával volt folyamatosan elégedetlen. A véleményének állandóan hangot is adott. Ebben nem maradt le tőle Boateng és Müller sem. Ennek köszönhető, vagy sem, de tény: mind a hárman egyre inkább perifériára szorulnak a Bayernben is. A remek fizikai adottságokkal rendelkező Boateng ráadásul állandóan sérülésekkel bajlódik.

Mélypontra került a három játékos is. A Bayern edzője a három belső védője közül az elsőszámúnak Niklas Sülét jelölte meg és érzékeltette, hogy ha ő egészséges, akkor a Hummels-Boateng-kettősből csak egyiknek van helye a csapatban. Müllerrel hasonlóan bánik Kovac, gyakorlatilag a támadógépezetben csak a hetedik-nyolcadik hely az övé. A 30 éves Boateng és Hummels valamint a 29 éves Thomas Müller kiöregedett? Vagy kiégett?

Ebben a korban még nem szokás visszavonulni. Nyilván számtalan élvonalbeli klub örömmel látja a három játékos bármelyikét soraiban akár Németországban, akár más hasonlóan komoly futballkultúrával rendelkező országban. Mind a három focista még 3-4 évet eljátszhat magas szinten és további kettőt-hármat lazíthat Floridában, Kaliforniában, az Arab-öbölben vagy a Távol-Keleten. Több talicskányi pénzt még kereshet (ha nincs még elég...) és még kisebb-közepesebb sportsikereket is el tud érni.

Müllernél 100, Boatengnél 76, Hummelsnél 70 válogatottságnál állt meg a számláló. A sportban a régi sikerek nem jogosítanak fel semmire a jövőt illetően. Aki a jelenben rosszul teljesít, annak fel is út, le is út! Az élet megy tovább a Nationalelfnél. Jönnek az Eb-selejtezők, immár Hummels, Boateng és Müller nélkül. A selejtező mérkőzések kötelező szenvedések, az meg nyilvánvaló, hogy Németország nem tud olyan csapatot kiállítani, amellyel nem előzi meg Észak-Írországot, Észtországot és Fehéroroszországot.

Löw új csapatot épít. Ha már saját kérésére maradt a válogatott élén. Neki egyébként is „fiatal-mániája" van. Pedig ahogy régen a Magyar Néphadseregben előszeretettel alkalmazott mondás is utal rá: a kor nem érdem, csak állapot. Amilyen szerepet kapott 2010-ben Boateng, Müller, Kroos, Özil, 2014-ben Draxler, Schürrle, Götze, vagy éppen Hummels, olyat kaphat a jövőben Gnabry, Werner, Sané, Rüdiger, Goretzka, Kehrer vagy Tah. Ma még kevésbé ismerik őket, utóbb sztárok lehetnek.

„2019 az újrakezdés éve lesz a német válogatott számára" – mondta Löw. A német szövetség elnöke, Reinhard Grindel természetesen melléállt emberének.

Üdvözlöm Löw átalakítást elősegítő döntését. A 2020-as Európa-bajnoki selejtezők kezdete kiváló alkalom a keret személyi összetételének megváltoztatására."

Megtörtént. Érdemei elismerése mellett ki lett rúgva az évtized három nagy német sztárja. A jövő pedig vagy igazolja Löw-kapitányt, vagy nem. Ami biztos, az elmúlt évek sikereit nem lehet elvenni sem tőle, sem Jerome Boatengtől, sem Thomas Müllertől és Mats Hummelstől sem.