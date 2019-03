A bajnokságban vigasztalódhat a mindent elbukó Real Madrid

A rossz formában lévő Real Madrid a Valladolid vendégeként lép pályára a spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.

A fővárosi együttes saját stadionjában legutóbbi négy mérkőzését elvesztette - ez története során harmadszor fordult elő vele -, emiatt búcsúzott a Király Kupából és címvédőként a Bajnokok Ligájából, valamint a La Ligában is elvesztette reális esélyét, hogy 12 pontos hátrányból ugyanennyi forduló alatt befogja az élen álló, ősi rivális Barcelonát. Abban bízhat, hogy a Santiago Bernabéutól távol az elmúlt időszakban öt mérkőzésből négyet megnyert egy döntetlen mellett, valamint az egymás elleni mérlegben: 2008 novemberében kapott ki legutóbb a Valladolidtól, azóta nyolc meccsen a megszerezhető 24-ből 22 pontot gyűjtött be. A Valladolid is rossz sorozatban van: elmúlt 13 meccséből mindössze egyet nyert meg.

A címvédő Barcelona az utolsó előtti Rayo Vallecanót fogadja, amely 28-szor vette be ellenfelei kapuját a pontvadászatban - ez hárommal több, mint amennyivel a katalánok argentin sztárja, az ötszörös aranylabdás Lionel Messi a góllövőlista élén áll. A Barcelona legutóbbi 12 találkozásuk alkalmával legyőzte a Rayót, utoljára 2002 decemberében ünnepelhetett a madridi kiscsapat. A forma is az éllovas sikerét vetíti előre, hisz a Rayo ezt megelőző öt bajnokiján kikapott, míg a Barcelona november óta nem talált legyőzőre az élvonalban.

A második Atlético Madrid a Leganést látja vendégül, a fővárosiak veretlensége 2002 februárjáig nyúlik vissza egymás elleni tétmérkőzéseken: ekkor másodosztályú bajnokin tudott nyerni a Leganés.

A sereghajtó Huesca a BL-indulásért küzdő Getaféhoz látogat szombat este.

La Liga, 27. forduló:

péntek:

Athletic Bilbao-Espanyol 1-1 (0-1)

szombat:

Alavés-Eibar 13.00

Atlético Madrid-Leganés 16.15

FC Barcelona-Rayo Vallecano 18.30

Getafe-Huesca 20.45

vasárnap:

Celta Vigo-Real Betis 12.00

Girona-Valencia 16.15

Levante-Villarreal 18.30

Sevilla-Real Sociedad 18.30

Valladolid-Real Madrid 20.45