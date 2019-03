Őrült meccsen győzött a Real Madrid

A spanyol labdarúgó-bajnokság 27. fordulójának vasárnap esti mérkőzésén a Real Madrid a Valladolid otthonába látogatott. A hazaiak az első félidőben alaposan ráijesztettek a fővárosiakra, Santiago Solari csapata azonban hátrányból fordított, és végül magabiztosan gyűjtötte be a három pontot.

Pedig bármennyire is furcsán hangzik, a 20. percben akár már 3-0-ra is vezethettek volna a hazaiak. Alcaraz azonban a 12. minutumban kirúgta a stadionból az Odriozola lerántása után megítélt büntetőt, majd nem sokkal később Sergio Guardiola két találatát is érvénytelenítették - az elsőt a VAR-rendszer, a másodikat az asszisztens és a videobíró közös jelzésére. A 29. percben aztán már semmi és senki nem mentette meg a Realt, egy nagyszerű támadás végén Tuhami végre szabályos gólt szerzett. Sokáig azonban nem örülhetett a Valladolid, egy szöglet után a semmiből, ám szinte azonnal egyenlített a Real, Varane lőtt a hálóba.

Félidőben 1-1 volt az állás, szünet után viszont a Real eggyel magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és Benzema duplájával a 60. percre eldöntötte a lényegi kérdéseket. Bár az utolsó 10 percre Casemiro második sárga lapos kiállítása miatt emberhátrányba kerültek a vendégek, Modric révén 10 emberrel is lőttek még egyet, így a nehézkes kezdés után végül magabiztosan gyűjtötték be a három pontot.

Győzelmével Solari csapata megszilárdította helyét a tabella harmadik helyén.

La Liga, 27. forduló:

Valladolid-Real Madrid 1-3 (1-1)

Sevilla-Real Sociedad 5-2 (1-1)

Levante-Villarreal 0-2 (0-0)

Girona-Valencia 2-3 (1-1)

Celta Vigo-Real Betis 0-1 (0-0)

Getafe-Huesca 2-1 (0-1)

FC Barcelona-Rayo Vallecano 3-1 (1-1)

Atlético Madrid-Leganés 1-0 (0-0)

Alavés-Eibar 1-1 (0-0)

Athletic Bilbao-Espanyol 1-1 (0-1)