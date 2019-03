A videobíró is kellett Ranieri győztes római visszatéréséhez- videó

Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Serie A) 27. fordulójának hétfő esti mérkőzésén az AS Roma 2-1-re verte hazai pályán az Empolit, így Caludio Ranieri győzelemmel tért vissza a hazai csapat kispadjára.

Az AS Roma már a 9. percben előnyhöz jutott Stephan El Shaarawy távoli bombája után, de három perccel később Juan Jesus szerencsétlen mozdulata után egyenlíteni tudott egy öngóllal az Empoli. Bár a folytatásban is maradt támadásban a hazai együttes, így nem volt meglepő, hogy Patrik Schick találatával a 33. minutumban újra az ASR-nél volt az előny.

A második játékrészben újabb szabályos találat nem esett, ám így is volt izgalom bőven. Előbb a 80. percben Alessandro Florenzi a második sárga lapja után a kiállítás sorsára jutott, majd az Empoli a rendes játékidő vége előtt be is talált, de végül a videobíró segítségével nem adta meg a gólt kezezés miatt a játékvezető.

A folytatásban pedig hiába volt hétperces hosszabbítás, újabb gól már nem esett, így Claudio Raieri győztes meccsen tért vissza az AS Roma kispadjára.