Az ünnepek sem tudták kizökkenteni az NHL éllovasát

A Columbus Blue Jackets csapata 4-3-ra nyert a Boston Bruins ellen az NHL legutóbbi játéknapján, ezzel sorozatban a 13. győzelmét aratta.

A liga éllovasa Nick Foligno emberelőnyből szerzett találatával múlta felül hazai jégen a keddi ellenfelét. Az újabb sikerhez Szergej Bobrovszkij 37 védéssel járult hozzá.

Jól megy a Minnesota Wildnak is, amely a nashville-i hosszabbításos sikerrel egymás után tizenegyedszer nyert.

Eredmények:

Columbus Blue Jackets - Boston Bruins 4-3

Nashville Predators - Minnesota Wild 2-3 - hosszabbítás után

New Jersey Devils - Pittsburgh Penguins 2-5

New York Islanders - Washington Capitals 4-3

New York Rangers - Ottawa Senators 4-3

Detroit Red Wings - Buffalo Sabres 3-4

Chicago Blackhawks - Winnipeg Jets 1-3

Arizona Coyotes - Dallas Stars 2-3

Colorado Avalanche - Calgary Flames 3-6

Anaheim Ducks - San Jose Sharks 2-3 - hosszabbítás után