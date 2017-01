Parádézó kapusokról szólt az NHL

Ryan Miller - aki pályafutása során 37. alkalommal nem kapott gólt - 22 védéssel járult hozzá a Vancouver Canucks idegenbeli sikeréhez az Arizona Coyotes ellen.

Ugyancsak hibátlanul teljesített John Gibson, az Anaheim kapusa: csapata 2-0-ra verte a Detroitot, amit 23 lövés hárításával támogatott. A szerdai találkozó volt a nyolcadik, amelyen nem kapott gólt.

A nap legjobb kapusteljesítményt azonban Henrik Lundqvist mutatta be. A New York Rangers kapusa ugyan két gólt is kapott, viszont 30 védést mutatott be, amivel elhomályosította a két-két gólt szerző Michael Grabner és Kevin Hayes teljesítményét.

Részlet a Lundqvist-parádéból:

A Rangersnek így ugyanúgy 27 győzelme van, mint a ligaelső Columbusnak.

A Dallas és a Montreal összecsapása hosszabbításban dőlt el a vendégek javára Max Pacioretty jóvoltából, aki a ráadás 19. másodpercében lőtt a kapuba második találatát szerezve a mérkőzésen.

Eredmények:

Vancouver Canucks-Arizona Coyotes 3-0

Anaheim Ducks-Detroit Red Wings 2-0

Dallas Stars-Montreal Canadiens 3-4 - hosszabbítás után

Florida Panthers-Winnipeg Jets 1-4

Philalphia Flyers-New York Rangers 2-5

Calgary Flames-Colorado Avalanche 4-1