Stanley Kupa-győztes kapus segíti az edzőképzést

Rick Wamsley, Stanley Kupa-győztes korábbi jégkorongkapus segíti a héten a magyar edzőképzést.

Kovács Zoltán, a Magyar Jégkorong Szövetség (MJSZ) főtitkára az MTI-nek elmondta, hogy a kanadai szakember a világ egyik legjobb junior ligája, az Ontario Hockey League (OHL) kapusedzésért felelős vezetőjeként érkezik Magyarországra.

"Szeptemberben jött létre szakmai együttműködés az OHL és a Magyar Jégkorong Szövetség között, ennek keretében csütörtökön és pénteken edzői továbbképzésen adja át a hazai kapusedzőknek ismereteit" - mondta Kovács Zoltán. Hozzátette, várhatóan mintegy 50-60 trénerrel folytat majd eszmecserét Wamsley.

"Nagy dolog, hogy a világelithez tartozó juniorliga képviselője Magyarországon jár, megosztja tudását az edzőkkel és szövetséggel. Fontos, hogy ne egyszeri alkalom legyen, hanem legyen folytatása is. Így az esztendő második felében az OHL szakmai igazgatója is meglátogat majd minket, és remélhetőleg magyar edzők és tehetséges kapusok is utaznak majd ki."

Megemlítette, az edzői továbbképzés előtt szerdán 18 órától a Kisstadion melletti Millenáris velodrom közepén felállított sátras jégpályán gyerekhokisoknak tart majd edzést Wamsley, aki 1989-ben a Calgary Flames játékosaként hódította el a Stanley Kupát.