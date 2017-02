Crosby átlépte az 1000 pontos határt

A Pittsburgh jégkorongcsapata hosszabbításban nyert a Winnipeg ellen az NHL legutóbbi játéknapján. A győztes címvédő csapatban Sidney Crosby, aki két gólpasszt adott és egy találatot szerzett, átlépte az 1000 pontos határt.

Az NHL történetében ő a 86. játékos, akinek ez összejött. A 29 éves kanadai hokisnak 757 mérkőzésre volt ehhez szüksége, amivel a 12. a "gyorsasági" listán. A csütörtöki mérkőzés után 369 gólja és 633 gólpassza van.

Az eredményességi rangsor élén Wayne Gretzky áll 2857 ponttal (894 gól, 1963 gólpassz).

Sidney Crosby Forrás: AFP/2017 Getty Images/Justin Berl

Eredmények:

Pittsburgh Penguins - Winnipeg Jets 4-3 - hosszabbítás után

New York Islanders - New York Rangers 4-2

New Jersey Devils - Ottawa Senators 0-3

Buffalo Sabres - Colorado Avalanche 2-0

St. Louis Blues - Vancouver Canucks 4-3

Minnesota Wild - Dallas Stars 3-1

Edmonton Oilers - Philadelphia Flyers 6-3

Los Angeles Kings - Arizona Coyotes 3-5.