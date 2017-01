Álomszerű lenne éremért játszani a kézivébén

A balul sikerült 2016-os férfi kézilabda Európa-bajnokság után, amikor Talant Dujshebaev értelmetlenül felforgatott, rutintalan fiatalokkal teletűzdelt csapata egyetlen meccset nyerve csúszott le az olimpiai kvalifikáció lehetőségéről, a 2017-es franciaországi világbajnokságra már valóban a legerősebbnek tekinthető magyar válogatott utazik ki. Nem is rossz esélyekkel.

A csapat tagja a 40 éves Fazekas Nándor is, aki már 2012-ben lemondta a válogatottságot, de a Balatonfüreden védő kapust jó formája, valamint néhány sérülés miatt Xavi Sabaté behívta a felkészülési meccsekre. Fazekas jó teljesítményével kiharcolta a szép búcsú lehetőségét.

„Őszintén szólva nem számítottam rá, hogy még egyszer pályára léphetek a válogatottban, meg is lepődtem, amikor a szerbek elleni meccsek előtt felhívott a szövetségi kapitány. Ahogy egész pályafutásom során, úgy most is óriási megtiszteltetésnek éltem meg a meghívót, és amíg úgy látom, hogy segíteni tudok a csapatnak, mindig örömmel jövök” – mondta az Origónak Fazekas.

Valakit el kéne kapni a csoportban

A magyar csapatot a negyedik kalapból sorsolták a C csoportba, ahol az Eb-győztes Németországgal, a mieink mumusával, Horvátországgal (egy veszprémi selejtezőt leszámítva nem nagyon tudtuk legyőzni őket), valamint Fehéroroszországgal, Chilével és Szaúd-Arábiával találkozunk. A továbbjutást érő első négy hely elérése minimális elvárás, az egyenes kieséses szakaszban pedig a D csoportból kapunk ellenfelet (a papírforma szerint a dán-svéd-katari-egyiptomi négyes egyik tagja jöhet a nyolcaddöntőben).

Fazekas 40 évesen is kulcsember lehet Forrás: AFP/Javier Soriano

Nem lenne utolsó dolog elkapni a csoport két nagyágyúja közül legalább az egyiket (az első két meccset játsszuk ellenük), de a németek most nagyon erősek és elszántak, a horvátok ellen pedig nem nagyon megy a mieinknek. Olyan erős a mezőny, hogy nüanszok fognak dönteni, teljesen kiszámíthatatlan, ki milyen formában érkezik a tornára. Nekünk annyi a feladatunk, hogy kiadjuk magunkból, ami bennünk van. A lényeg, hogy minden meccs után emelt fővel jöhessünk le a pályáról” – válaszolta Fazekas arra a kérdésre, kit van nagyobb esélyünk legyőzni a sztárcsapatok közül.

A világbajnoki csoportbeosztás A-csoport (Nantes): Franciaország, Lengyelország, Oroszország, Brazília, Japán, Norvégia

B-csoport (Metz): Spanyolország, Szlovénia, Macedónia, Izland, Tunézia, Angola

C-csoport (Rouen): Németország, Horvátország, Fehéroroszország, Magyarország, Chile, Szaúd-Arábia

D-csoport (Párizs): Katar, Dánia, Svédország, Egyiptom, Bahrein, Argentína

Az egykor több Bundesliga-csapatban is megforduló Fazekasnak hagyományosan jól ment a németek, illetve a német csapatok ellen. „Amikor ott játszottam, szinte minden játékosukat ismertem, hiszen rendszeresen pályára léptem ellenük, de ez most egy nagyon fiatal német válogatott. Amikor én a Gummersbachban játszottam, legtöbbjük még serdülő sem volt” – mondta nevetve az 1976-os születésű kapus.

Kellenek majd a bravúrok Forrás: AFP/Odd Andersen

A mezőny egyébként pont olyan, mint általában az olimpiai ciklusok elején lenni szokott: sok csapat kezdi el ilyenkor beépíteni az ígéretes fiatalokat, azaz a franciaországi vb-vel megkezdődik a tokiói olimpiára való felkészülés is. „Ettől még persze nem feltétlenül lesz könnyebb dolgunk, hiszen a németek is fiatalokkal telezsúfolt csapattal nyertek Eb-t, és játszottak olimpiai elődöntőt. De mondhatnám a lengyeleket is, akiknél most kezdik el azt a fiatalítást, amit nálunk is megpróbált Dujsebajev.”

Jól fest a magyar csapat

A felkészülési meccseken remekül kézilabdázott a csapatunk, a dániai tornán megmutatta Xavi Sabaté válogatottja, mire lehet számítani tőle. „Örülök, hogy jól teljesített a csapat erős ellenfelekkel szemben is, mert hát egy olimpiai bajnoknál nem kell erősebb csapat ellenfélnek. De közben azt se felejtsük el, hogy nem a felkészülési meccseken kell jól játszani, hanem majd élesben. Az első meccseken mindig jól játszunk, azt a lendületet most is magunkkal kell vinni és fenntartani a torna utolsó meccséig.”

A válogatott kerete Kapusok: FAZEKAS Nándor (Balatonfüredi KSE), MIKLER Roland (Telekom Veszprém)

Jobbszélsők: GULYÁS Péter (Telekom Veszprém), HARSÁNYI Gergely (Grundfos Tatabánya KC)

Jobbátlövők: ANCSIN Gábor (Telekom Veszprém), BALOGH Zsolt (MOL-Pick Szeged), NAGY László (Telekom Veszprém)

Irányítók: CSÁSZÁR Gábor (Kadetten Schaffhausen, svájci), JUHÁSZ Ádám (Grundfos Tatabánya KC), LÉKAI Máté (Telekom Veszprém)

Beállók: BÁNHIDI Bence (MOL-Pick Szeged), SCHUCH Timuzsin (Telekom Veszprém), SZÖLLŐSI Szabolcs (Grundfos Tatabánya KC), ZUBAI Szabolcs (MOL-Pick Szeged)

Balátlövők: BODÓ Richárd (MOL-Pick Szeged), JAMALI Iman (Meskov Breszt, fehérorosz), LIGETVÁRI Patrik (Telekom Veszprém)

Edző: DEBRE Viktor

A dániai felkészülési tornán csak a házigazdától kaptunk ki, tőlük sem simán, és látszott, hogy a játékosok kezdik érteni Xavi Sabaté játékrendszerét. A fiatalok közül Ligetvári Patrik a hármas védő posztján magabiztosan játszott, a tatabányai Juhász Ádám pedig leginkább a szélen, Iváncsik Gergő cseréjeként mutathatja meg magát. Jól játszott Bodó Richárd is, akinek a vb-szereplése kérdésessé vált egy sérülés miatt, de a hétfői MRI-vizsgálat kimutatta, hogy a szegedi balátlövő meniscusa nem sérült, így ott lehet a csapattal a franciaországi tornán.

Fazekas Nándor újra szembenézhet a horvát sztárokkal Forrás: AFP/Franck Fife

Az idősebb játékosok is hozták magukat, Nagy László vezére volt a csapatnak, Császár Gábor, Lékai Máté és a szélsők is odatették magukat, a kapuban pedig Mikler Roland mutatta meg, hogy Fazekassal együtt ütőképes kapuspárosra számíthat Sabaté.

Más a koncepció, mint eddig

„Egészen más most a koncepció, mint amikor utoljára válogatott voltam. A spanyol játékfilozófia nagyon jó, és eredményes játékot eredményezhet, ha pontosan, precízen hajtjuk végre az adott feladatokat. Itt mindenkinek pontosan tudnia kell, milyen játékhelyzetben mi a dolga, hova kell helyezkednie, kivel kell ütköznie, és ez rengeteg gyakorlást igényel.

Xavier Sabaté szövetségi kapitány a Veszprém edzője is Forrás: MTI/EPA/Antonio Bat

„Nyilván bőven van még mit csiszolni a játékunkon, de úgy látom, a csapat egyre jobban érzi a játékot, és képes jó teljesítményre a legjobbak ellen is. Ebben nagyon sok munkánk van, és nem csak az edzőpályán. Akik nincsenek hozzászokva, azoknak meglepő lehet, hogy Xavi rengeteg videoelemzést nézet végig a csapattal. Nincs sok idő a felkészülésre, és ha valaki nem tudja pontosan a feladatát, az az egész csapatjátékra hatással van, úgyhogy rengeteget dolgozunk” – mondta a kapus.

Lehetünk most mi a sötét lovak?

A 2016-os Európa-bajnokságon két olyan csapat – Németország és Norvégia – játszotta az egyik elődöntőt, amelyiket nem sokan vártak oda (a németek végül meg is nyerték az Eb-t). A franciaországi torna, mint minden olimpiai ciklus első nagy versenye, a csapatkeresésről szól, és ez esélyt ad az összeszokottabb, rutinosabb válogatottaknak, hogy kiugró eredményt érjenek el.

A magyarok programja Január 13., péntek, 17:45: Németország–Magyarország

Január 14., szombat, 20:45: Magyarország–Horvátország

Január 16., hétfő, 17:45: Magyarország–Chile

Január 18., szerda, 14:00: Szaúd-Arábia–Magyarország

„Nem szeretnék vágyálmokról beszélni, a tippelés pedig nem az erősségem. Természetesen mindent megteszünk a lehető legjobb eredmény elérése érdekében, de egy vébén már a nyolc közé jutásért is nagyon kemény csatákat kell vívni. Álomszerű lenne éremért játszani” – mondta Fazekas, akit nem az motivál, hogy szépen búcsúzzon a válogatottól, mert ez egy csapatjáték, ahol az egyéni dicsőségnek szerinte nincs jelentősége.

Lesz mit ünnepelniük Zubaival? Forrás: MTI/Illyés Tibor

„Nekem megadta a sors, hogy ilyen szép, hosszú pályafutásom legyen, sok jó csapatban, nagy meccseken léphettem pályára. Nem tagadom, nehéz abbahagyni, főleg, amikor az ember úgy érzi, még tud segíteni a csapatának. Majd ha úgy érzem, hogy már csak a nevem miatt tartanak meg, magam köszönök el, ezt megígérhetem.”

