Egy korai bravúrgyőzelem sokat érne a kézivébén

A magyar férfi kézilabda-válogatott két nehéz és három verhető ellenfelet kapott a szerdán megkezdődött világbajnokság C-csoportjában. Xavi Sabaté csapata mindjárt a legerősebbek ellen kezd, és ha a németek vagy a horvátok ellen sikerülne bravúrt elérnie, az komoly reményekre jogosíthatná fel Nagy Lászlóékat. Kis ellenfélmustra.

Ha a papírformából indulunk ki, akkor a csoportharmadik hely az, amiben nyugodt szívvel reménykedhetünk: ebben az esetben a nyolcaddöntőben az olimpiai bajnok Dánia vagy Svédország lehet az ellenfél. Már amennyiben ez a két csapat végez a D-csoport második helyén.

Egy németek vagy horvátok elleni bravúrral azonban megnyílna az út a csoportmásodik pozíció felé, és akkor Katar, Egyiptom vagy Argentína következhetne (már ha feltételezzük, hogy a legutóbbi vb-ezüstérmes ázsiaiak valóban gyengébb kerettel érkeznek erre a világversenyre).

Xavier Sabaté Forrás: MTI/EPA/DPA/Marius Becker

A németek jól felkészülnek ellenünk

Magyarország az első csoportmérkőzését pénteken, Rouenban Németország ellen játssza, és az Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes nem ígérkezik könnyű ellenfélnek. Dagur Sigurdsson szövetségi kapitány utolsó tornájára készül, a világbajnokság után ugyanis Japánba távozik, ahol éppen az exveszprémi Carlos Ortegától veszi át a szakmai irányítást.

Az izlandi szakember egyelőre 15 fős keretet hirdetett (az utolsó szűkítéskor Philipp Weber, Erik Schmidt és Jens Schöngarth maradt ki), a két és fél év után visszahívott Holger Glandorf első számú tartalékként otthon marad, meglepetés lenne, ha nem rá számítana 16. emberként a kapitány.

Uwe Gensheimer Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Marius Becker

A Flensburg játékosa szerepelt az idei utolsó, hétfői, Ausztria elleni felkészülési mérkőzésen, amelyen három góllal vette ki részét a 33-16-os győzelemből. A csapat előtte 30-21-re verte a románokat, akkor az egyik legeredményesebb a csapatkapitány Uwe Gensheimer volt öt találattal, a PSG balszélsője azonban édesapja váratlan halála miatt csak csütörtökön csatlakozott a kerethez.

„Az osztrákok elleni győzelmet nem szabad túlbecsülni, ez a teljesítmény nem lesz elég egy olyan csapat ellen, mint a fizikailag sokkal erősebb és tapasztaltabb Magyarország. Nagyon jól kell felkészülnünk, elsősorban taktikailag, és akkor 60:40 százalék esélyünk lesz a magyarokkal szemben” – nyilatkozta Sigurdsson.

A német válogatott kerete: Kapusok: Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (Kiel)

Balszélsők: Uwe Gensheimer (PSG), Rune Dahmke (Kiel)

Átlövők és irányítók: Finn Lemke (Magdeburg), Steffen Fäth (Füchse Berlin), Kai Häfner (Hannover-Burgdorf), Julius Kühn (Gummersbach), Simon Ernst (Gummersbach), Niclas Pieczkowski (Leipzig), Paul Drux (Füchse Berlin)

Jobbszélsők: Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (Kielce)

Beállósok: Patrick Wiencek (Kiel), Jannik Kohlbacher (Wetzlar) Silvio Heinevetter (Füchse Berlin), Andreas Wolff (Kiel)Uwe Gensheimer (PSG), Rune Dahmke (Kiel)Finn Lemke (Magdeburg), Steffen Fäth (Füchse Berlin), Kai Häfner (Hannover-Burgdorf), Julius Kühn (Gummersbach), Simon Ernst (Gummersbach), Niclas Pieczkowski (Leipzig), Paul Drux (Füchse Berlin): Patrick Groetzki (Rhein-Neckar Löwen), Tobias Reichmann (Kielce)Patrick Wiencek (Kiel), Jannik Kohlbacher (Wetzlar)

Megmaradt-e Babic tekintélye?

A tavalyi Eb-3. és olimpiai 5. horvát válogatott egy sikeres hazai tornával készült: vasárnap 35-30-ra verte Tunéziát, majd hétfőn 24-22-re Montenegrót. De a helyi sajtó leginkább arra kíváncsi, hogy Zeljko Babic szövetségi kapitány hogyan tudta megőrizni tekintélyét azt követően, hogy szeptember elején bejelentette, visszavonhatatlanul lemond, majd néhány héttel később jelezte, inkább mégis maradna.

„Komolytalan ember, aki ilyet tesz” – nyilatkozta róla Igor Vori, az RK Zagreb olimpiai és világbajnok beállósa.

Zeljko Babic Forrás: AFP/Javier Soriano

A nevesebb játékosok közül nem lesz ott a vébén Ivan Cupic, Igor Karacic és Ilija Brozovic sem, a Veszprém balátlövője, Ivan Sliskovic nemrég épült fel a mononukleózisból, Marino Maric sérült, míg a szintén veszprémi Marko Kopljar inkább a pihenést választotta, mondván nem tudott még mindig teljesen felgyógyulni kisebb sérüléseiből. A horvátok célja, hogy megtalálják annak a csapatnak a gerincét, amely a 2018-as hazai rendezésű Európa-bajnokságon az aranyéremért harcolhat majd.

A Vecernij List szerint Stipe Mandalinic, Luka Sebetic és Marko Mamic is kisebb sérülést szenvedett. „Meglátjuk a következő két-három napon, hogy milyen állapotban lesznek, de reméljük, javul a helyzet. Ha nem, akkor a szegedi Sandro Obranovic szereplése kerülhet előtérbe” – mondta Babic.

A horvát férfiválogatott vb-kerete: Kapusok: Filip Ivic (Kielce), Ivan Stevanovic (RK PPD Zagreb), Ivan Pesic (HC Meskov Breszt)

Balszélsők: Manuel Strlek (Kielce), Lovro Mihic (Wisla Plock)

Jobbszélsők: Zlatko Horvat (PPD Zagreb), Josip Bozic-Pavletic (Nexe)

Beállósok: Zeljko Musa (Magdeburg), Tin Kontrec (PPD Zagreb)

Irányítók: Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Lovro Jotic (PPD Zagreb), Luka Cindric (Vardar)

Balátlövők: Marko Mamic (Dunkerque), Stipe Mandalinic (PPD Zagreb), Jakov Gojun (Füchse Berlin)

Jobbátlövők: Luka Stepancic (PSG), Luka Sebetic (PPD Zagreb) Filip Ivic (Kielce), Ivan Stevanovic (RK PPD Zagreb), Ivan Pesic (HC Meskov Breszt): Manuel Strlek (Kielce), Lovro Mihic (Wisla Plock)Zlatko Horvat (PPD Zagreb), Josip Bozic-Pavletic (Nexe)Zeljko Musa (Magdeburg), Tin Kontrec (PPD Zagreb)Domagoj Duvnjak (THW Kiel), Lovro Jotic (PPD Zagreb), Luka Cindric (Vardar)Marko Mamic (Dunkerque), Stipe Mandalinic (PPD Zagreb), Jakov Gojun (Füchse Berlin)Luka Stepancic (PSG), Luka Sebetic (PPD Zagreb)

Csurgói ismerősök

Az Eb-10. és vb-18. fehéroroszok nagy bánatára nem lehet ott Franciaországban a legnagyobb sztár, Siarhei Rutenka, a Katarban légióskodó átlövő sérüléssel bajlódott, majd csütörtökön váratlanul bejelentette visszavonulását. Számunkra ismerős lehet azonban a korábbi csurgói irányító, Barisz Puhoszki, illetve a jelenleg is a magyar klubnál szereplő Aleh Asztrasapkin.

A játékosként Szöulban még a szovjet csapattal olimpiai bajnoki címet nyert Jurij Sevcov több fiatal játékosra is számít, az 1995–1996-os generációból Mikita Vailupau, Artsem Karalek, Viachaslau Bokhan, Uladzislau Kulesh, Artur Karvatski és Aliaksandr Padsivalau is ezen a vébén futhat be végleg.

Szerény tudású szaúdiak?

Szaúd-Arábia eddigi legjobb eredményét 2003-ban és 2013-ban érte el, a 19. hely azonban nem az, amelyiktől meg kellene ijednie bármelyik ellenfélnek. A csak hazai játékosokra építő együttes utolsó két felkészülési mérkőzésen Boszniával meccselt, elsőre 28-22-re, másnap 36-35-re kapott ki.

A legutóbbi Ázsia-bajnokság negyedik helyezettjének szakmai munkáját a horvát olimpiai bajnok Nenad Kljaic irányítja, aki bő egy éve ült le a kispadra, de akkor nyilatkozata mindent elárult: „Javítanunk kell a játékosok szerény technikai és taktikai tudásán. Az edzésekről ráadásul késnek, és a mérkőzéseken gyakran fegyelmezetlenek” – nyilatkozta.

Marco Oneto Forrás: AFP/STR/Karim Jaafar

Onetót sem láthatjuk

Chile nélkülözi legismertebb játékosát, a Veszprém és a Barcelona korábbi, a Sporting jelenlegi beállósát, Marco Onetót. A helyi La Tercera lap szerint a kézilabdázó térdsérülése miatt otthon maradt, jelenleg folyik a rehabilitációja, és azt sem tudni, mikor játszhat ismét.

A dél-amerikai ország egyébként sem volt eddig vb-specialista, a 2011-es, svédországi világbajnokságon a 22., 2013-ban és 2015-ben egyaránt a 23. helyen zárt.