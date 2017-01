Meglepetéssel indult a magyarok vb-csoportja

A férfi kézilabda-világbajnokság alsó ágán is megkezdődtek a küzdelmek, a C és a D csoportban is meglepetést hozott az első mérkőzés.

Férfi kézilabda-világbajnokság, eredmények

C csoport:

Chile-Fehéroroszország 32-28 (14-14)

D csoport:

Katar-Egyiptom 20-22 (8-11)

A magyar válogatottat is felvonultató C csoportban (a mieink a németekkel kezdenek - élőben itt követheti a meccset) a továbbjutásra is esélyesnek vélt Fehéroroszország nem bírt Chilével, amely meglepetésre négy góllal legyőzte az európai csapatot.

Az Origo helyszíni tudósítója elmondta, hogy a chileiek edzője elsírta magát a váratlan győzelem után.

A két éve még (igaz, hazai pályán) vb-döntőt játszó Katar sem kezdett jól, Egyiptom szinte végig vezetve két góllal győzte le az ázsiai csapatot. Itt azért fontos a sorrend, mert ebből a csoportból kapunk ellenfelet a nyolcaddöntőben, ha sikerül továbbjutnunk.