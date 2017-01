A kiváló második félidő is kevés volt a németek ellen

Bár a magyar férfi kézilabda-válogatott a második félidőben nagyszerű teljesítményt nyújtott, az első harminc percben annyira elengedte a németeket, hogy az ott összeszedett tetemes hátrányt nem tudta ledolgozni, így négy góllal kikapott. Nagy László az első negyedóra végén megsérült, az olimpiai bronzérmes pedig a 20. és 30. perc között nyerte meg a mérkőzést. A magyarok játéka nem okozott csalódást, a nagyon hosszú világbajnokságon ezzel a teljesítménnyel lehet keresnivalónk.

Eredmény, C csoport, 1. forduló:

Németország-Magyarország 27-23 (16-11) - élő közvetítés

Rouen, 5 200 néző, v.: Nacsevszki, Nikolov (macedónok)

Magyarország: Fazekas - Juhász Á. 3, Zubai 2, Szöllősi, Nagy L. 1, Harsányi 1. Cserék: Mikler (kapus), Bodó 3, Ancsin 1, Lékai 3, Bánhidi, Jamali 3, Ligetvári, Császár 3, Schuch, Balogh Zs. 3

lövések/gólok: 46/27 (59%), illetve 47/23 (49%)

gólok hétméteresből: 8/8, illetve 2/1

kiállítások: 6, illetve 4 perc

Amikor a magyar válogatott egyik legrutinosabb játékosa, Nagy László sántikálva az öltöző felé indult, kétségbeesetten nézett össze minden magyar a Kindarenában. Egy ártalmatlannak tűnő szituációt követően sérült meg Nagy az első félidő 15. percében. Bár a németek az első negyedórában is végig vezettek, a magyar válogatott tartotta a lépést az olimpiai bronzérmessel. A tavalyi Európa-bajnokság győztese hol egy, hol két góllal vezetett. Kapusuk, Silvio Heinevetter elképesztő formában védett, elöl pedig Uwe Gensheimer biztos kézzel lőtte be a hétmétereseket. Nagy László kiválásakor még volt jó öt perce a magyar csapatnak, Ancsin káprázatos átlövésgólját követően csak 8-7-re vezetett Németország.

A németek kapusa, Silvio Heinevetter szinte megbabonázta a magyarokat Forrás: AFP/Charly Triballeau

Az első félidő utolsó tíz perce viszont egyértelműen a német csapat fölényét hozta. Nem elég, hogy úgy lőttek négy gólt, hogy mi egyet sem, de a magyar együttes sem támadásban, sem védekezésben nem tudta felvenni a versenyt ellenfelével. A 29. percben már 7 góllal, 16-9-re vezetett Németország, félő volt, hogy egy félidő alatt lerendezik a meccset. Hogy ez nem így történt, arról Császár Gábor és Lékai Máté gondoskodott, az ő góljaikkal szűkítettünk a tetemesnek mondható hátrányon. A félidőben 16-11-es német vezetéssel vonultak az öltözőbe a csapatok.

Zubai Szabolcs lő gólt a németeknek Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat

A második félidőt továbbra is Nagy László nélkül kezdte a magyar csapat, amely 16-12-es német vezetésnél, kettős emberelőnyben hibázott büntetőt. Császár Gábornak mindenképpen jó lett volna ezt a hétméterest belőnie, mert Heinevetter védése lelkileg újra a németeket erősítette. Nem véletlenül örültek, amikor a magyar válogatott kettős emberelőnyének leteltekor még mindig 16-12 állt a táblán.

Zubai Szabolcs akcióban Forrás: AFP/Charly Triballeau

Szerencsére csapatunk nem zuhant össze, Juhász Ádám gyönyörű góljával előbb 16-13 lett az állás, egy perccel később Császár már 16-15-re hozta fel a magyar válogatottat.Hihetetlen, de igaz, a magyar csapat 6-0-s szériát produkált, hiszen az első félidő 29. percében még a németek vezettek 16-9-re. A mieink kapujában Mikler jobb teljesítményt nyújtott, mint az első félidőben Fazekas Nándor. Nagy László továbbra is a kispadról nézte a meccset, mi pedig a lelátón ökölbe szorított kézzel szurkoltunk az újabb magyar gólokért.

A perzsa Dzsamali kiválóan játszott a második félidőben Forrás: AFP/Charly Triballeau

Az egyre jobban kézilabdázó magyarok a 43. percben Zubai remek lövésével ismét egy gólra közelítették meg Németországot (17-16), miközben az ellenfél kénytelen volt időt kérni. A magyar csapaton látszott, hogy nagyon elkapta a fonalat. Elsősorban labdaszerzésekben jeleskedtünk, miközben a németek szövetségi kapitánya egyre idegesebb lett. Miklerék iszonyatos energiákat mozgósítottak, így negyedórával a befejezés előtt 18-17-es német vezetésnél egészen szenzációs véghajrá elé nézhetett a két csapat.

Silvio Heinevetter parádézott a német kapuban Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat

Such Timuzsin kiállítása a lehető legrosszabbkor jött, de Juhász emberhátrányban is labdát szerzett, így a németek továbbra is csak egy góllal vezettek. Tíz perccel a befejezés előtt pedig újra kettővel (21-19.) Ezt az előnyt tartotta a rutinos német csapat, amelynek kapujában Heinevetter újra parádézott.De nemcsak ő, hanem a 12 gólig jutó Uwe Gensheimer is tarthatatlannak bizonyult. Öt perccel a befejezés előtt 23-21-es német vezetésnél egy magyar helyzet kimaradt, ez pedig eldöntötte a meccset. Érezni lehetett, hogy a minden hájjal megkent németek ezt az előnyt már nem engedik ki a kezükből. Az első félidei gyengébb magyar játék miatt nagyon bosszantó ez a négygólos vereség (27-23), de a kesergésre nem sok idő marad, hiszen szombaton este 20.45-kor a horvátok következnek.

További eredmények:

A csoport (Nantes), 2. forduló:

Franciaország-Japán 31-19 (17-9)



C csoport (Rouen), 1. forduló:

korábban:

Chile-Fehéroroszország 32-28 (14-14)

Németország-Magyarország 27-23 (16-11)

Horvátország - Szaúd-Arábia 20.45

D csoport (Párizs), 1. forduló:

Svédország-Bahrein 33-16 (17-5)

korábban:

Egyiptom-Katar 22-20 (11-8)

később:

Dánia-Argentína 20.45