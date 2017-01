Kézi-vb a terror árnyékában: kezdenek a magyarok

Rouenban soha nem látott biztonsági intézkedések közepette kezdődtek meg péntek délután a férfi kézilabda-világbajnokság C csoportjának meccsei. A mérkőzéseknek otthont adó Kindarena környékén egyelőre több a gépfegyveres rendőr, mint a szurkoló, miközben a sajtóközpontba is csak hosszas motozás után engedik be az újságírókat. A magyar válogatott Németország elleni csoportmérkőzése 17.45-kor kezdődik, amelyről az Origo élőben számol be.

Hogy Franciaország életét mennyire felbolygatta a terrorizmus, arról pénteken reggel Lille-ben bizonyosodhattam meg először. A pályaudvar melletti autóbusz-megállót ellepték az állig felfegyverzett, kutyás és gépfegyveres rendőrök. Amikor a Lille és Nantes között közlekedő 712-es távolsági járat megérkezett, tíz percen át vizsgálták a buszt, csak ezek után engedték fel az utasokat. Ugyanakkor az első megállónál, Amiens-ben semmiféle vizsgálat nem volt, gyakorlatilag az szállt fel, aki akart.

Rouen minden hídját az itt játszó nemzetek lobogói díszítik Forrás: Lantos Gábor

Rouenban ennél is nagyobb a készültség. Bár a férfi kézilabda-világbajnokság volumenében sokkal kisebb rendezvény, mint a tavaly ugyancsak Franciaországban megrendezett labdarúgó-Európa-bajnokság volt, a biztonságra itt is nagyon ügyelnek. Az elmúlt évek során a sporttudósítóknak volt alkalmuk megszokni a megszokhatatlant. A teljes motozást, a táskák átvizsgálását, az útlevelek tüzetes ellenőrzését. Nincs ez másképpen Rouenban sem. Régebben egy-egy sportcsarnok körül taxik sorakoztak, most a rendőrség „meseautói” foglalták el a helyeket.

Rouenban a Kindarena környékén a rendőrség az úr Forrás: Lantos Gábor

Innentől kezdve beszéljünk arról, amiért a magyar férfi kézilabda-válogatott ide utazott, azaz a németek elleni vb-nyitómeccsünkről. Amelynek papíron egyértelműen a német válogatott az esélyese. Nemcsak azért, mert ellenfelünk egy évvel ezelőtt megnyerte a lengyelországi Európa-bajnokságot, majd bronzérmes lett a riói olimpián, hanem azért is, mert játékosanyagban, korösszetételben ideálisabb csapatot alkotnak, mint a magyar együttes.

A tavalyi Európa-bajnokságon 29-19-re verték a magyarokat a németek Forrás: AFP/Janek Skarzynski

Ez a mondat azonban nem volt több, mint az, amit mindenki tud a németekről. A magyar csapat – ebben egészen biztosak lehetünk – bátran és megalkuvás nélkül fog nekimenni Németországnak. Hogy ebből mi sül ki, az pár órával a találkozó előtt megtippelhetetlen. Ha abból indulunk ki, ahogy Nagy Lászlóék a felkészülési mérkőzéseken, különösen a Dániában megrendezett Bygma-kupán játszottak, bármi megtörténhet. A vb előtti utolsó felkészülési tornán a hazai pálya minden előnyét élvező dánok csak az utolsó tíz percben tudtak a magyarok fölé kerekedni. Izlandot és Egyiptomot jó játékkal verték Nagy Lászlóék, úgyhogy maradjunk annyiban: ezen a meccsen tényleg bármi megtörténhet.

A Nagy László vezette magyar válogatottra óriási feladat vár Rouenban Forrás: MTI/Kovács Anikó

Mibe kapaszkodhatunk még? Egy évtizedes emlékbe egészen biztosan. A 2007-es németországi világbajnokság Kielben megrendezett első csoportmeccsén a magyar csapat 30-29-re verte a sokkal esélyesebbnek tartott Dániát. Azon a meccsen a 46. percben még a dánok vezettek öt góllal, de a magyar kapuban földöntúli teljesítményt nyújtó Puljezevics Nenad segítségével Skaliczki László együttese fordított, és csodálatos győzelmet ért el. E sorok írója azt a mérkőzést a Petőfi rádió hullámhosszain közvetítette. Csak annyira emlékszem, hogy a végén a könnyeimtől nem láttam a papírokat, és az utolsó mondatom az volt, hogy „nem a világbajnokságot nyertük meg, csak egy csoportmeccset, de azt nagyon nagy szívvel”.

Tíz évvel ezelőtt az ihletett állapotban védő Puljezevics Nenad segítségével vertük meg Dániát Forrás: AFP/Kisbenedek Attila

Ha a németek ellen sikerülne a győzelem, könnyen lehet, hogy újfent megkönnyezném azt a sikert, amelynek megszületésében most az egész magyar kézilabda-társadalom és a magyar sportszeretők is reménykednek.