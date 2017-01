Apám is azt akarná, hogy játsszak a magyarok ellen

Péntek délután Németország ellen kezdi meg világbajnoki szereplését a férfi kézilabda-válogatott. Az Eb-győztes németeknél a szélsőkkel vannak gondok, Rune Dahmke beteg, míg Uwe Gensheimer a vb előtt elveszítette az édesapját, de azóta már ő is csatlakozott a kerethez.

Tíz évvel az után, hogy Németország világbajnoki címet szerzett, és 12 hónappal az után, hogy az előbbinél jóval nagyobb meglepetést keltve Európa-bajnok lett a csapat, Franciaországba újra győzelmi reményekkel érkezett a német kézilabda-válogatott.

A riói olimpián is remeklő német csapatnak már csak a széleken maradtak kiforrott világklasszisai, a többi poszton viszont olyan fiatal tehetségeket tudnak bevetni, akikből Dagur Sigurdsson a következő évek meghatározó válogatottját rakta össze – bár ezeket a sikereket nem az izlandi edzőfenomén fogja learatni, hiszen a vb után a japán válogatott irányítását veszi át.

Gensheimer nem sokáig gyászolt

A német csapat pont a széleken van egy kicsit gondban, hiszen míg a kieli Rune Dahmke influenzás, ezért kérdéses a játéka a mieink elleni nyitómeccsen, addig Uwe Gensheimer családi tragédia miatt csak csütörtök este csatlakozott a társaihoz Rouenban.

Hiába bújik el Christian Sprenger és Uwe Gensheimer, mi tudjuk, mit tudnak Forrás: AFP/Kisbenedek Attila

A PSG balszélsőjének váratlanul elhunyt az édesapja, ezért nem tartott a csapattal Franciaországba, de csütörtök este, hat és fél órás autóút után csatlakozott a társaihoz. A vb alatt egyszer még elhagyja a csapatot, és hazautazik a temetésre, de azt nyilatkozta, azonnal visszatér. "Édesapám is azt akarná, hogy játsszak a világbajnokságon" – nyilatkozta a világklasszis szélső.

A 2008-as Európa-bajnokságon történt már hasonló a németekkel, akkor is egy kulcsjátékos, Holger Glandorf veszítette el az édesapját, de a flensburgi átlövő is a csapattal tartott Norvégiába. A most már 33 éves Glandorf egyébként most is ott van a keretben, de nincs benevezve, maximum csereként hívhatja be Sigurdsson a torna során.

Kicsit azért tartanak tőlünk

A DHB honlapjának adott interjújában Sigurdsson elmondta, nehéz meccsre számít a magyarok ellen. "Olyan ellenféllel találkozunk, amely felfele ívelő formát mutat. Nagyon tiszteljük az ellenfelet, és nehéz mérkőzésre számítunk. A magyar válogatott a csoport első három helyének valamelyikén fog végezni, nekünk is nagyon komolyan kell vennünk őket" – dicsérte a mieinket az izlandi edző. Szóljon a próféta belőle.

Uwe Gensheimer a világ egyik legjobb balszélsője Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Marius Becker

A németek elleni mérkőzés pénteken 17.45-kor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.