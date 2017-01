Mikler: A topcsapatok sem vertek púposra minket

A horvátoktól 31-28-as vereséget szenvedő magyar férfi kézilabda-válogatott négy játékosa is nyilatkozott Rouenban az Origónak.

"Téves az a megközelítés, hogy az első 25 percben volt káprázatos a játékunk, majd utána valami megváltozott" - mondta a magyar együttes egyik legjobbja, Mikler Roland. "Horvátország a 25. percben tért magához.

Előzetesen ők azt hitték, hogy simán nyernek, majd amikor elhúztunk négy góllal, rájöttek, hogy bajba is kerülhetnek. A 40. percre mind mentálisan, mind fizikailag elfáradtunk. Ekkor csúszott egyre több hiba a játékunkba. Én is elfáradtam, nem tudtam segíteni a csapatnak, pedig nagyon szerettem volna. Két magas színvonalú meccset játszottunk a németek és a horvátok ellen. Csapatunknak van tartása és ereje. Jól jön a szünnap, ki kell pihennünk magunkat, aztán nekimenni a következő három mérkőzésnek."

Mikler Roland a kapuban - ő volt a magyar csapat egyik legjobbja Forrás: AFP/Charly Triballeau

"A második félidőben nagyon sok ziccert hibáztunk, ezekből gyorsan tudtak indulni a horvátok és könnyű gólokat szereztek" - mondta Ancsin Gábor. "Ezt a rohanást nem tudtuk felvenni, ráadásul az ő kapusteljesítményük is alaposan feljavult.

Úgy gondolom, hogy a csapat hozzáállásával semmilyen probléma nem volt. Előzetesen nem foglalkoztunk azzal, hogy nem mi vagyunk az esélyesek. Bíztunk magunkban, sajnálom, hogy nem sikerült."

Két meccs, két győzelem - joggal ünnepelnek a horvátok Forrás: AFP/Charly Triballeau

"Nagyon nagy kár az első félidő utolsó négy percéért" - értékelt Bánhidi Bence. Támadásban ekkor érthetetlen módon türelmetlenebbé váltunk, kapkodni kezdtünk, holott mi vezettünk négy góllal. Ezt az előnyt meg kellett volna tartani, de ez sem sikerült. Amikor már ott lihegtek a nyakunkon, nem tudtuk ezt a terhet elviselni. Vissza fogjuk nézni a meccset, jól jön most a szünnap. A hibákat ki kell javítani, a következő három mérkőzést pedig meg kell nyernünk."

Banhidi Bence szerint le kell vonni a tanulságokat az első két mérkőzésből Forrás: AFP/Charly Triballeau

"A második félidőben a horvátok jól kombinálták az 5-1-es, illetve a hatosfalas védekezést" - mondta Császár Gábor. "Okosan kifigyeltek bennünket és mindig azt a fegyverüket húzták elő, amely ellen nem volt ellenszer. Talán túl későn reagáltunk. Igyekeztünk a tempót tartani, de a rossz passz, vagy hiba ennek a játéknak is a része. A végjátékban kénytelenek voltunk kockáztatni, ebben a szituációban benne van az is, hogy megszórnak bennünket. Le kell zárni ezt a meccset. Az első két összecsapáson nem mi voltunk az esélyesebbek, ennek ellenére nem úgy álltunk fel, hogy eleve feladjuk - ilyet soha nem tennénk. Most három olyan meccs jön, amelyen papíron mi vagyunk a jobbak, de ezzel is óvatosan kell bánni. Ez egy világbajnokság, ahol bármi megtörténhet. Chile már nyert egy meccset a fehéroroszok ellen - ez figyelmeztető jel kell, hogy legyen."

Így látta a kapitány

"Ezt vártuk, ez a realitás, hiszen a horvát válogatott az egyik legjobb a világon - idézi Javier Sabaté szövetségi kapitányt az MTI.