Kézi-vb: két gólt dobott a kapus két perc alatt

A Magyarország-Horvátország mérkőzéssel egy időben Macedónia Angolát, Dánia Egyiptomot győzte le a franciaországi férfi kézilabda-világbajnokság szombati játéknapján.

A C csoportban Macedónia már a második győzelmét szerezte, Tunézia után Angolát (31-22) is felülmúlta. A mérkőzés egyik hőse a macedón Blagojche Trajkovski volt, aki kapus létére két gólt is szerzett, ráadásul két percen belül (az 55. és az 56. percben).

A D csoportban Dánia szintén a második mérkőzését nyerte meg a vb-n, az olimpiai bajnok skandinávok Argentína után Egyiptomot (35-28) verték viszonylag könnyedén.

Eredmények, szombat

csoportkör, 2. forduló

A csoport (Nantes):

korábban:

Brazília-Lengyelország 28-24 (16-11)

Norvégia-Oroszország 28-24 (15-11)

Az állás: 1. Franciaország 4 pont (62-35), 2. Norvégia 4 (50-44), 3. Oroszország 2 (63-57), 4. Brazília 2 (44-55), 5. Lengyelország 0 (44-50), 6. Japán 0 (48-70)

B csoport (Metz):

Macedónia-Angola 31-22 (14-9)

korábban:

Szlovénia-Izland 26-25 (11-8)

Spanyolország-Tunézia 26-21 (12-10)

Az állás: 1. Szlovénia 4 pont (68-50), 2. Macedónia 4 (65-52), 3. Spanyolország 4 (53-42), 4. Izland 0 (46-53), 5. Tunézia 0 (51-60), 6. Angola 0 (47-73)

C csoport (Rouen):

Horvátország-Magyarország 31-28 (11-11)

Az állás: 1. Horvátország 4 pont/2 mérkőzés, 2. Chile 2/1 (32-28), 3. Németország 2/1 (27-23), 4. Fehéroroszország 0/1 (28-32), 5. Szaúd-Arábia 0/1 (23-28), 6. Magyarország 0/2 (51-58)



D csoport (Párizs):

Dánia-Egyiptom 35-28 (21-15)

Az állás: 1. Dánia 4 pont/2 mérkőzés, 2. Svédország 2/1 (33-16), 3. Egyiptom 2/2 (50-55), 4. Katar 0/1 (20-22), 5. Argentína 0/1 (22-33), 6. Bahrein 0/1 (16-33)