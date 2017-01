Gyenge védekezéssel, de végre nyert kéziválogatottunk a vébén

Megszerezte első győzelmét a magyar férfi kézilabda-válogatott a franciaországi vilgbajnokságon, miután a csoport harmadik fordulójában 34-29-re verte Chilét.

Férfi kézilabda-világbajnokság, 3. forduló:

Magyarország-Chile 34-29 (17-14) - élő közvetítés



Amíg a magyar válogatott két vereséggel (Németország ellen 23-27, Horvátország ellen 28-31) érkezett a harmadik fordulós meccsre, addig a chileiek ugyan nagyon kikaptak a németektől, de történetük egyik legnagyobb bravúrját végrehajtva 32-28-ra verték Fehéroroszországot.

Ráadásul a magyar válogatottnál bokasérülés miatt kikerült a meccskeretből a csapatkapitány Nagy László, helyette Gulyás Péter kapott lehetőséget.

Nagy László alig negyedórát játszhatott Németország ellen, azóta nem lépett pályára a vébén Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat

A chileieket azért sem szabadott lenézni, mert Mateo Garralda személyében egy volt világklasszis játékos a szövetségi kapitányuk. "Arról álmodoztunk, hogy továbbjutunk az egyenes kieséses szakaszba, és van is esélyünk rá, bár a magyar csapat hatalmas akadályt jelent számunkra" - mondta a spanyol szakember, aki játékosként 2005-ben világbajnok, 1996-ban és 2000-ben olimpiai bronzérmes volt, és hatszor nyert Bajnokok Ligáját.

A szövetségi kapitány Garralda (jobbra) a chieliek legnagyobb klasszisa Forrás: AFP/Charly Triballeau

Azt ugyanakkor mindenki tudta, hogy a magyar válogatott Nagy László nélkül, megfiatalítva is jobb csapat a chileinél, és a nagyobb tudást az első perctől kezdve megpróbálta érvényre is juttatni, 3-0-ra és 6-2-re is vezetett, és ezt a három-négygólos különbséget próbálta is tartani.

Iman Jamali fantasztikusan kezdett, az iráni származású magyar átlövő az első öt próbálkozásából öt gólt vágott az első negyedórában. A háromgólos magyar vezetés megmaradt a szünet végére is. A 17-14-es félidei eredmény a támadójátékunk eredményességét mutatja (a chilei kapus szinte semmit nem fogott), ám a 14 kapott gól rengeteg, főleg, ha azt nézzük, hogy a németek hat gólon tartották a chileieket az első 30 percben.

Jamalit (középen) nem tudták tartani Forrás: AFP/Charly Triballeau

A második félidőben folytatódott ugyanez a játék, gyakorlatilag mindkét csapat a lőj eggyel több gólt, mint az ellenfél taktikát követte. Többször is előfordult, hogy az éppen támadó együttes lehozta a kapusát, az ellentámadásokból pedig számos üreskapus gól született. Folyamatosan két-három gólon sikerült tartani a dél-amerikai ellenfelet, amely a végére kezdett elfáradni, miután a szövetségi kapitány - minőségi csereemberek híján - igyekezett minél többet az első sorát játszatni.

A védekezés nem volt az igazi Forrás: MTI/EPA/Yoan Valat

A magyar válogatott végül öt góllal, 34-29-re győzött. A védekezésen javítani kell, ha a nyolcaddöntőben esélyekkel szeretnénk pályára lépni. Ezt mondta Bánhidi Bence, a magyar válogatott beállója is a Sport TV-nek adott nyilatkozatában.

"Kellemetlen volt, amit a chileiek játszottak. Azt csinálták, amire készültünk, mégis volt egy-két szituáció, amivel megleptek bennünket. Jól futottunk a meccsen, a helyzeteket nem használtuk úgy ki, ahogy kellett volna, a védekezésünkön pedig mindenképp javítani kell. A kapusuk furcsa stílusban védett, az elején dobáltam bele a labdákat, de utána már jobban ment a helyzetkihasználás."

Bánhidi Bence (zöldben) nagyot küzdött Chile ellen Forrás: AFP/Charly Triballeau

A hatcsapatos csoport első négy helyezettje jut tovább a 16 közé, az ötödik és a hatodik az alsóházban, az Elnök Kupáért folytathatja szereplését. A magyar együttes szerdán Szaúd-Arábia, pénteken pedig Fehéroroszország együttesével találkozik.