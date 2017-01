Hálával gondolhat szerdai ellenfelére a magyar kéziválogatott

Két vereség és a Chile elleni ötgólos győzelem után Szaúd-Arábia ellen lép pályára a magyar férfi kézilabda-válogatott a franciaországi világbajnokság 4. fordulójában. Az ázsiaiakkal egyszer találkoztunk a vébék történetében, de győzelmünk mellett talán egy örök barátságot is kötöttünk a riválissal 2003-ban, Portugáliában.

14 éve az olimpiai kvótáért utazott el a világbajnokságra a Skaliczki László vezette magyar válogatott, de a nehéz sorsolás mellett a semmiből előbukkant Argentína pecsételte meg majdnem a sorsunkat.

A franciák, a horvátok és az oroszok is legyőzték a magyarokat, és úgy tűnt, a szaúdiak (36-25) és az argentinok elleni siker kevés lesz. Főleg úgy, hogy az addig három vébén mindössze két mérkőzést nyert dél-amerikaiak egy Horvátország elleni győzelemmel és egy oroszokkal szembeni döntetlennel kezdtek, azaz az utolsó fordulóban az addig rommá vert szaúdiakat kellett volna legyőzniük a továbbjutásért.

2003-ban, Portugáliában a magyarok 36-25-re győztek Forrás: LUSA/AFP/Homem De Gouveia

Márpedig csodák ritkán vannak, a magyar válogatott jószerével már a repülőtéren volt, amikor jött a hír: az utolsó fordulóban Szaúd-Arábia legyőzte Argentínát, így mégis középdöntőbe csúszott a csapat.

Onnantól kezdve minden történelem, eljutottunk az 5-8. helyig, és a helyosztón a néhány nappal korábban még kiesőnek hitt válogatott kétszeri hosszabbítás után 34-33-ra verte a vb-bronzérmes jugoszlávokat, és 12 év után kiharcolta az olimpiai részvételt. Az 5. helyért még az is belefért, hogy az oroszok 30-25-re nyerjenek ellenünk.

Fazekas Nándor már 14 évvel ezelőtt is védett a szaúdiak ellen Forrás: AFP/Javier Soriano

Ilyen előzmények után pláne jó szívvel és reménykedve várja a csapat a szerda kora délutáni mérkőzést, a szaúdiak ellen akkor is kötelező a győzelem, ha az eddigi három vereségük ellenére egész stabil csapatnak tűnnek. A válogatott vereséget szenvedett Horvátországtól (23-28), Fehéroroszországtól (26-29), majd kedden Németországtól (24-38) is, és a papírforma alapján szinte biztos, hogy a csoport utolsó helyén végez. Az együttes trénere Nenad Kljaic, az 1993-ban világbajnok, 1996-ban olimpiai bajnok horvát csapat beállója, aki korábban a Zagrebet is vezette edzőként.

A szövetségi tájékoztatása szerint a magyar csapat kedden a szokásos szünnapi protokoll szerint töltötte óráit: videoelemzés és egy bő másfél órás edzés szerepelt a programban. Nagy Lászlót továbbra is kezeli az egészségügyi stáb, ám szerdán nem lehet ott a pályán a társaival. Kiesése nem csupán támadásban veszteség, hanem a középső védő posztján is pótolni kell őt, hiszen itt csupán Schuch és Ligetvári bevethető, de Xavi Sabaté szövetségi kapitány Bánhidit is szerepeltette ezen a poszton Chile ellen.

Érdekesség, hogy a 14 évvel ezelőtti, madeirai mérkőzésen Fazekas Nándor védett, de a bő kerethez tartozó Nagy László és Iváncsik Gergő is szerepelt.

A C csoport szerdai, 4. fordulós programja:

14.00: Szaúd-Arábia – Magyarország (tv: Sport1)

17.45: Fehéroroszország – Németország

20.45: Horvátország – Chile

A csütörtöki, 5. forduló műsora:

14.00: Chile – Szaúd-Arábia

17.45: Németország – Horvátország

20.45: Fehéroroszország – Magyarország

A csoport állása:

1. Németország 6 pont (100-61)

2. Horvátország 6 (90-76)

3. Magyarország 2 (85-87)

4. Fehéroroszország 2 (82-89)

5. Chile 2 (75-97)

6. Szaúd-Arábia 0 (73-95)

A csoport első négy helyezettje jut a január 22-i nyolcaddöntőbe.