Simán húzta be a kötelező győzelmet a kéziválogatott

A férfi kézilabda-válogatott megszerezte második győzelmét a franciaországi világbajnokságon, Szaúd-Arábia egy percig sem volt meccsben a magabiztosan kézilabdázó magyar csapattal szemben. A továbbjutás nagyon közel van, de mindenképpen le kell győzni az utolsó körben Fehéroroszországot.

Férfi kézilabda-vb, 4. forduló, C csoport:

Szaúd-Arábia-Magyarország 24-37 (10-17) - élő közvetítésünk

Rouen, 3000 néző, v.: Licis, Sondors (lettek)

lövések/gólok: 53/37 (70%), illetve 45/24 (53%)

gólok hétméteresből: 5/4, illetve 1/0

kiállítások: 8, illetve 8 perc

Magyarország: Mikler - Gulyás 4, Szöllősi 2, Bodó 2, Lékai 4, Balogh Zs. 1, Juhász 3. Cserék: Fazekas (kapus), Schuch, Ligetvári 1, Császár 9, Harsányi 1, Jamali 2, Zubai 2, Bánhidi 4, Ancsin 2.

A csoport utolsó helyén, 0 ponttal álló szaúdiak ellen csak a győzelem volt elfogadható a magyar válogatottól, pedig három veresége ellenére Szaúd-Arábia nem tűnt rossz csapatnak. A németek ugyan alaposan elverték őket, de a horvátok csak eggyel vezettek ellenük a szünetben, a fehéroroszok pedig csak három góllal tudták legyőzni őket.

Nem volt ellenfél Szaúd-Arábia Forrás: AFP/Charly Triballeau

Remekül kezdte a mérkőzést a magyar csapat, az ellenfél játékerejéből adódóan látványosan kevesebb gondot okozott, hogy ezúttal is kettőt cseréltünk védekezés és támadás között. Mikler Roland védései után lerohanásból, de felállt fal ellen is eredményesek voltak a mieink, így villámgyorsan megnyugtató előnyre tettünk szert.

Mikler hihetetlen ütemben szállította a bravúrokat, és a védekezésünk is rendben volt, így hiába kért időt már a 7. percben a szaúdiak kapitánya (1-6-nál), a játék képe mit sem változott: a magyarok minden játékelemben felülmúlták ellenfelüket, és magabiztosan tartották megnyugtató előnyüket.

Gyorsan eldőltek a fontos kérdések

Elsősorban az irányító posztján volt meggyőző a magyar csapat támadójátéka, Lékai Máté és Császár Gábor is gólerősen játszott, előbbi szórta a gólpasszokat is, és a balszélsőként szereplő, de klubjában irányítót játszó Juhász Ádám is magabiztosan kézilabdázott.

Lékai a szünetig remekelt, aztán enyhén megsérült a térde Forrás: AFP/Charly Triballeau

Az első félidőben csak annyi kritika érhette a csapatot, hogy az üres kapus helyzeteit nem használta ki, ezen kívül a várt könnyedséggel uralta a meccset Xavi Sabaté csapata.

Klassziskülönbség a magyarok javára

A szünet után a 47 százalékkal záró Miklert Fazekas Nándor váltotta a kapuban, és lassan a keret összes játékosa pályára lépett. Ancsin Gábor például bemutatkozásként akkora góllal duzzasztotta tízgólosra a magyar csapat vezetését, hogy majdnem felborult a kapu.

A magyar csapat könnyedén kézilabdázva növelte folyamatosan az előnyét, de bő negyedórával a lefújás előtt kicsit visszaesett a koncentráció, és nyitott védekezésének köszönhetően a szaúdi csapat kicsit közelebb araszolt a magyarokhoz. Arról persze szó sem volt, hogy a győzelmünket bármiféle veszély fenyegette volna, bőven maradt a 10 gól körüli előnyünkből.

Xavi Sabaténak sem volt nehéz dolga Forrás: AFP/Charly Triballeau

A hajrában Fazekas is szórta a bravúrokat, és már csak annyi volt a kérdés, hogy az utolsó gól nélkül álló magyar támadójátékos, Balogh Zsolt (aki holtversenyben a második helyen állt a házi góllövőlistán) betalál-e. Az 53. percben ez is összejött, a magyar csapat pedig nagyon simán, 13 góllal nyerte a mérkőzést.

A továbbjutás, bár szinte a kezünkben van, még nem dőlt el, de a minél jobb nyolcaddöntős pozíció megszerzéséhez mindenképpen le kell győznünk az utolsó csoportmeccsen Fehéroroszországot.

Ezt kell továbbvinni

A mérkőzés után Zubai Szabolcs értékelt a Sport1-en. "Mint minden nem európai csapat, Szaúd-Arábia is kellemetlen stílusú ellenfélnek számít, ráadásul alacsonyak, így nehéz rajtuk védekeznie a magas embereknek. Szerencsére ma minden ült, amit elterveztünk, jól játszottunk, és nem adtunk esélyt nekik."

"A Chile elleni győzelem után felszabadultabban tudtunk játszani, lekerült rólunk a nyomás az első győzelemmel. Ezt a játékot kell tovább vinnünk, mert nagyon fontos lesz, hogy legyőzzük Fehéroroszországot az utolsó fordulóban" - tette hozzá Zubai.