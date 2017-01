Ha gyorsan játszunk, nem lesz baj a fehéroroszok ellen

Jamali Iman, a magyar férfi kézilabda-válogatott balátlövője szerint sok futásra és gyors játékra lesz szükségük pénteken Fehéroroszország csapata ellen a franciaországi világbajnokság utolsó csoportmérkőzésén.

A magyarok közül az iráni születésű Jamali ismeri a legjobban a következő ellenfelet, ugyanis a Telekom Veszprém játékosa kölcsönben a Bajnokok Ligája- és SEHA Liga-résztvevő Meskov Breszt csapatát erősíti.

"Nem játszunk a fehérorosz ligában, csak a rájátszásban csatlakozunk, ezért egyelőre csupán a csapattársaimat ismerem jól. A breszti játékosok nagyon jók, és a válogatottjuk is erős. Az első csoportmeccsüket meglepetésre elveszítették Chilével szemben, de a folytatásban egyre jobban teljesítettek" - nyilatkozta csütörtökön a balátlövő.

Jamali lövőerejére szükség lesz a folytatásban Forrás: AFP/Charly Triballeau

Hozzátette, nagyon várja a pénteki mérkőzést, amelynek szerinte a magyarok az esélyesei, de meg kell majd küzdeniük a sikerért, mert fizikálisan erős együttes lesz az ellenfél. Szerinte jó védekezésre, sok futásra, gyors játékra lesz szükség

A magyarok az Európa-bajnok és olimpiai bronzérmes németektől múlt pénteken 27-23-ra, az Európa-bajnoki harmadik horvátoktól szombaton 31-28-ra kikaptak, majd Chilét hétfőn 34-29-re, Szaúd-Arábiát pedig szerdán 37-24-re legyőzték a roueni C csoportban. Az utolsó meccsük pénteken 20.45-kor kezdődik. A fehéroroszok eddig csak a szaúdiakat tudták legyőzni, de a németektől és a horvátoktól is csak 31-25-re kaptak ki.

A hatcsapatos csoport első négy helyezettje jut a nyolcaddöntőbe, az ötödik és a hatodik az alsóházban az Elnök Kupáért folytatja szereplését.

Jamali úgy fogalmazott, eddigi teljesítményével elégedett, és nagyon jól érzi magát a csapatban, amelynek szerinte segítségére van, amikor lehetőséget kap.

"Jobb eredményt is elérhettünk volna a németek és a horvátok ellen, noha ők voltak a favoritok. Az elmúlt két meccsünket megnyertük, ez a célunk pénteken is, hogy a 16 között a svédekkel találkozzunk. A hangulattal továbbra is minden rendben, a játékunk fokozatosan javul" - nyilatkozta a balátlövő, aki az eddigi 19 lövéséből 14-szer talált a kapuba a tornán.