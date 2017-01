A franciák félgőzzel is legyőzték a Dujsebajev-csapatot

A házigazda francia válogatott egy góllal győzött a már kiesett Lengyelország ellen a férfi kézilabda-világbajnokságon, így százszázalékos mérleggel nyerte az A csoportot. A B csoportban az elsőségről döntő rangadón a spanyolok csúnyán helyben hagyták Szlovéniát.

A csoportot már a lengyelek elleni utolsó mérkőzéstől függetlenül megnyerő franciákon látszott, hogy csak abba fektetnek energiát, hogy megnyerék a meccset. Nikola Karabatic át sem öltözött, és Valentin Porte sem lépett pályára, emellett Didier Dinart szövetségi kapitány folyamatosan cserélgette a játékosait, elég játékidőt adva azoknak, akikre többnyire csak csereként számít, és elég pihenőt a rendszeres kezdőinek.

Az első félidő így döntetlennel zárult, nem kis részben a hajrában több bravúrt is bemutató Thierry Omeyernek, bár az is igaz, hogy a másik kapuban Adam Malcher is remekelt. Támadásban az egyaránt öt-öt gólig jutó Guy Olivier Nyokas, illetve Tomasz Gebala vívott külön gólpárbajt.

A szünetben aztán Dinart felemelhette a hangját, mert a franciák 5-0-val nyitottak, és hat perc alatt el is döntötték a mérkőzést. Ebben a játékrészben különösen a 4/5-ös mutatóval záról Remili remekelt. Talant Dujsebajev lengyeljei ugyan derekasan harcolatk, és még az egyenlítésre is volt esélyük, de a franciák végig kézben tartották ezt a meccset. És míg a hazaiak ötből ötöt nyerve masíroztak a nyolcaddöntőbe, addig a lengyelek szégyenszemre egy győzelemmel (26-25 Japán ellen) és négy vereséggel futhatnak neki az Elnök Kupának.

B csoport

Mivel a B csoport kora esti meccsén Izland és Macedónia megosztozott a pontokon, így az is eldőlt, hogy a szigetországiak negyedikként zártak ebben a hatosban, azaz ők lesznek a franciák ellenfelei a nyolcaddöntőben.

Ebben a hatosban az esti spanyol-szlovén rangadó döntött a csoport első helyéről. A mérkőzés nagyon rövid ideig szolgált rá a rangadó megnevezésre, mert a szlovénokon látszott, hogy nagyon elégedettek a második hellyel, míg a spanyolok élvezték a játékot, szórták a gólokat, míg a meccs legjobbjának választott Corrales kapus halmozta a bravúrokat - nem is lehetett más a vége, mint a közte tíz.

Eredmények (a vb honlapjáról), csoportkör, 5. (utolsó) forduló:

A csoport (Nantes):

Franciaország-Lengyelország 26-25 (13-13)

Oroszország-Brazília 28-24 (14-15)

Japán-Norvégia 23-38 (14-19)

A csoport végeredménye: 1. Franciaország 10 pont, 2. Norvégia 8, 3. Oroszország 6, 4. Brazília 4, 5. Lengyelország 2, 6. Japán 0.

B csoport (Metz):

Macedónia-Izland 27-27 (13-15)

Tunézia-Angola 43-34 (23-16)

Spanyolország-Szlovénia 36-26 (18-10)

A csoport végeredménye: 1. Spanyolország 10 pont, 2. Szlovénia 7, 3. Macedónia 5, 4. Izland 4 (128-121), 5. Tunézia 4 (144-144), Angola 0.

A nyolcaddöntők párosítása (január 21.): Franciaország–Izland, Norvégia–Macedónia, Szlovénia–Oroszország, Spanyolország–Brazília