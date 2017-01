Legyőzték az olimpiai bajnokot, nyolc között a kézisek!

Fenomenális játékkal, az elsőtől az utolsó percig vezetve győzte le a magyar férfi kézilabda-válogatott 27-25-re az olimpiai bajnok Dániát. Minimális hibával védekeztünk, és ezúttal támadásban is volt, aki hozzátegye a szükséges extrát a játékhoz. Mindennél többet mond, hogy a meccs elején a dánoknak szurkoló közönség a második félidő közepétől már csak azt kiabálta, hogy "Hongrie, Hongrie!". A nyolc között jöhetnek a norvégok.

Kézilabda-vb, nyolcaddöntő:

Magyarország–Dánia 27-25 (13-12) – élő közvetítésünk

Albertville, 6300 néző, v.: Bualluka, Henisszi (tunéziaiak)

a magyar gólszerzők: Lékai 6, Juhász 4, Bodó 4, Jamali 4, Balogh 3, Ancsin 2, Császár 2, Harsányi 1, Nagy 1

lövések/gólok: 50/27 (54%), illetve 47/25 (53%)

gólok hétméteresből: 2/0, illetve 1/1

kiállítások: 6, illetve 2 perc

Ha ez volt a taktika, akkor le a kalappal a magyar férfi kézilabda-válogatott előtt! Azok után, hogy egy siralmas meccsen kikaptunk a fehéroroszoktól, a nyolcaddöntőben káprázatosan jól játszva legyőztük az olimpiai bajnok Dániát, amely egyszer sem vezetett a meccsen. Remekeltek a lövőink, fáradhatatlan volt a védekezésünk, Mikler Rolandot pedig nem véletlenül választották a meccs legjobbjává.

Azt mondják, fenomenális volt:

A Fehéroroszország elleni váratlan vereség során nemcsak a mutatott játék, hanem az így elénk kerülő ellenfél kiléte is elszontyolíthatta a szurkolókat. Alig vezettünk, és úgy tűnt, mintha mindegy lenne, hogy az egyébként egyáltalán nem rossz svédekkel vagy az olimpiai bajnok dánokkal játszunk majd a nyolcaddöntőben.

Lehet, hogy pont ez volt a cél, hiszen a dánokkal az elmúlt évek világversenyein többször is találkoztunk, tudtunk velük szoros meccseket játszani. Január elején a Bygma Kupán úgy nyertek ellenünk 24-21-re, hogy két percet sem érő szabálytalanságért piros lappal kiállították tőlünk Bánhidi Bencét. A vb-n sem voltak átütően acélosak a dánok, az igazán fokmérőnek számító svédek elleni meccset csak Niklas Landin bravúrjainak köszönhetően nyerték meg 27-25-re.

Nálunk visszatért Nagy László, aki az első csoportmeccsen szenvedett bokasérülést, és eddig mindössze 16 percet töltött pályán a vb-n. Az viszont biztossá vált, hogy a veszprémiek rutinos balszélsője, Iváncsik Gergő nem fog pályára lépni a vb-n.

Mikler – Juhász, Bodó, Nagy László, Ligetvári, Schuch, Harsányi hatossal kezdtük a meccset, és az első támadás ugyan a dánoké volt, az első két gól azonban a miénk, előbb átlövésből mattoltuk Landint, majd a torna egyik felfedezettje, Juhász Ádám fejezett be egy lerohanást.

Juhász Ádám nem ijedt meg a nagy téttől Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Marijan Murat

Fontos volt, hogy ne hagyjuk rohanni a dánokat, játsszuk ki hosszan a támadásokat, és lehetőség szerint lövéssel fejezzük be – úgy, ahogy Lékai Máté tette kétszer egymás után, és a 6. percben már 4-1-re vezettünk. Harsányi kihagyott hetese azonban érzékeny pontunkra tapintott: 20. büntetőnkből a hatodikat hagytuk ki, ami nagyon sok a legjobbak között.

A védekezésünk viszont kifejezetten jól működött, szélről és középről is veszélytelenek voltak a dánok, Mikkel Hansen jutott egyedül két gólig az első negyedórában, Gudmundur Gudmundsson pedig a 15. percben 7-4-es magyar vezetésnél időt is kért. Jókat mondhatott az izlandi mester, mert 8-5-ös vezetésünk után 8-8-nál utolértek bennünket a dánok – az ekkor már ötgólos Mikkel Hansen főszereplésével.

Mikkel Hansen nem csak Bodó Richárdnak okozott sok kellemetlen pillanatot Forrás: AFP/Philippe Desmazes

A mi részünkről Lékai tartotta vele a lépést, aki már a negyedik gólját lőtte, Jamalit pedig nem törte le, hogy az első lövését fogta Landin, mert a következő támadásnál remekül futott keresztbe a védők mögött, amit Nagy László egy nem kevésbé szép gólpasszal hálált meg.

A félidő hajrájára a 11-11-es döntetlennel fordultak a csapatok, és míg a tunéziai játékvezetők egy-egy kissé vitatható ítélettel segítették a dánok védekezését és támadását (Bánhidit egy kosárlabdában is alig lefújható szabálytalanságért küldték ki másfél perccel a vége előtt), addig Lékai folytatta a remeklést, és a saját térfeléről is gólt lőtt a kapujából kint ténfergő Landinnak. A szünetre úgy mehettünk egygólos vezetéssel, hogy míg nálunk hatan osztoztak a gólokon, addig a dánoknál a hétgólos Hansen mellett csak hárman tudták bevenni a több bravúrt is bemutató Mikler kapuját.

Mikler Roland védései kulcsfontosságúak voltak Forrás: AFP/ODD ANDERSEN/Odd Andersen

Balogh Zsolt góljával kezdődött a második félidő, és ha kicsivel lendületesebben cserélünk, talán meg is őrizhettük volna a kétgólos előnyt. Szerencsére a szegediek átlövője másodszor is elvállalta, és nagyon jól tette – viszont megint kihagytunk egy hetest. Juhász és Harsányi góljaival pár másodpercig hárommal is vezettünk (17-14).

Hidegvér, nyugalom

Megkaptuk a harmadik kétpercesünket is, újfent egy olyan esetért, amire fújni sem illik. Az viszont megért volna egy visszanézést, hogy Bodó gólja után Landin utánarúgott-e a szegedi lövőnek. Egyébként igen. Ügyelnünk kellett rá, hogy minden körülmények között megőrizzük a nyugalmunkat, mert jól látszott, hogy semmilyen vitás helyzetből nem jöhetünk ki jól.

Nagy Lászlót támadásban csak korlátozottan tudtuk használni, látszott, hogy nincs meg a mozgásában a kellő dinamika, védekezésben viszont ezúttal is nagyon hasznos volt. A félidő közepén kétszer is a négygólos vezetésért támadhattunk, másodjára pedig Balogh már be is lőtte (20-16). A közönség, amelyik az első félidőben végig a dánokat éltette, ekkor már azt skandálta, hogy "Hongrie, Hongrie"! Gudmundsson pedig időt is kért, éppen úgy, mint az első félidőben.

Balogh Zsolt bátran és eredményesen játszott Forrás: AFP/Charly Triballeau

A dánokat kicsit felrázta az időkérés, de csak eggyel tudtak közelebb jönni, az utolsó tíz percre fordulva pedig Xavi Sabaté is időt kért. Visszatérve ugyan kaptunk egy gólt (az igen feljavuló Lasse Svan volt eredményes), viszont a hatoson kívül vele ütköző Miklert nagyvonalúan nem állították ki a bírók (Roli ügyesen esett be a védett területre).

Végre mi is kaptunk egy emberelőnyt, amit viszont 2-1-re elveszítettünk, ráadásul Svan hat és fél perccel a vége előtt ki is egyenlített (23-23), igaz Juhász szinte rögtön visszavette a vezetést. Sabaté ekkor küldte pályára Császár Gábort, akivel ekkor 5+1-et védekeztünk. Gólváltás után Balogh lőtt elképesztő gólt a Landint váltó Greennek – ember mellől, olyan gyors kézzel, hogy szemmel nem lehetett követni. Visszajött a kicsit pihenő Jamali. Egy perccel a vége előtt Császár is meglőtte a vb addigi legfontosabb magyar gólját, és kettővel vezettünk! Negyven másodperccel a vége előtt pedig időt kértek a dánok, és még nekünk is bent volt egy időnk.

Császár Gábor akkor lőtt két gólt, amikor a legfontosabb volt – a végén Forrás: MTI/Kovács Anikó

Mikkel Hansen persze belőtte, de – bocsánat – a hajukra kenhették, mert Sabaté időkérése után eldugtuk a labdát, majd amikor megtaláltuk vele Császárt, ő belőtte – legyőztük az olimpiai bajnokot, ott vagyunk a legjobb nyolc között!

Hivatalos!

A negyeddöntőben így elkerültük a házigazda francia válogatottat, és az egy fokkal könnyebb ellenfélnek tűnő Norvégia ellen léphetünk majd pályára, kedden, 17 órától, ugyancsak Albertville-ben.