Szabadkártyás óriások fenik a fogukat a magyarokra

Vajon hányan emlékeznek arra, hogy a magyar férfi kézilabda-válogatott negyeddöntőbeli ellenfele (kedd, 17.00), Norvégia hogyan jutott ki a franciaországi világbajnokságra? Megkíméljük az olvasókat attól, hogy nekiessenek a számítógépnek. A skandináv csapat csak annak köszönheti, hogy ma negyeddöntőt vívhat a magyarokkal, hogy a Nemzetközi Kézilabda-szövetség szabadkártyát adott nekik.

A tavaly nyári világbajnoki selejtezőkön a szlovén csapat – némi meglepetésre – kiejtette Norvégiát, így a 2016-os Európa-bajnokságon negyedik helyezett északiak lemondhattak a vb-részvételről. Egészen addig, amíg az IHF úgy nem döntött, hogy a norvégok nélkül nem lehet elkezdeni a vb-t. 2015-ben elég nagy vihart kavart, hogy a selejtezőt akkor elbukó németek szintén szabadkártyával mehettek Katarba, mégpedig úgy, hogy a vb-re már kijutott Ausztráliát a nemzetközi szövetség egyszerűen kihúzta az indulók listájáról. A tavalyi IHF-határozat, amely kisegítette Norvégiát, közel sem vetett már akkora hullámokat, mint a két évvel ezelőtti döntés.

Szekeres Ibolya (balra) a 2012-es női kézilabda Európa-bajnokságon is újságíróként dolgozott. A képen Kovacsics Anikóval látható Forrás: Szekeres Ibolya/Facebook

„Norvégiában óriási várakozás előzi meg a mai negyeddöntőt – mondta el az Origónak az Oslóban élő Szekeres Ibolya, aki újságíróként rendszeresen megfordul a sportág nagy világversenyein. – A válogatott edzője, Christian Berge a macedónok biztos legyőzése után úgy nyilatkozott, hogy két és fél napig Dánia ellen készíti fel a csapatát.

Arra ő sem számított, hogy a magyarok nyerik a dánokkal szembeni nyolcaddöntőt. Amikor ez kiderült, a norvég újságírók azonnal arról faggatták az edzőt, hogy most mi a terve. Berge nem jött zavarba, annyit mondott, hogy innentől másfél napja lesz arra, hogy kitalálja a magyar válogatott elleni győztes haditervet.”

Christian Berge, a norvégok szövetségi kapitánya másfél napot készült a magyarok ellen Forrás: AFP/Loic Venance

Akik látták a norvég válogatott vb-mérkőzéseit, észrevehették, hogy mennyire dinamikus, gyors játékkal rukkolt elő a tavalyi olimpiáról éppen csak lemaradt skandináv együttes. Szekeres Ibolya szerint a magyar válogatottnak is fel kell készülnie arra, hogy ellenfele akár az 50. percben is szétfuthatja Javier Sabaté együttesét. „Norvégia kiváló szélsőkkel rendelkezik, támadásban ki is használják ezeknek a játékosoknak az adottságait.

Pillanatok alatt széthúzzák az ellenfelek védőfalát, így a középen megnyíló térben az átlövők szabadabban bombázhatják a vetélytársak kapuját. A macedónok ellen 10 góllal megnyert nyolcaddöntőben azt is lehetett látni, hogy a nehézkes, lomha balkáni játékosokat a meccs utolsó szakaszában könnyedén futotta le Norvégia. Berge játékosai kiváló fizikai állapotban vannak, arra senki se számítson, hogy ellenünk fognak elfáradni.”

Jó lenne újra látni ezt a magyar örömünnepet kedden este Albertville-ben Forrás: AFP/Philippe Desmazes

A norvégok évek óta tudatosan építették fel férfi válogatottjukat. Észrevehető, hogy számos kiváló balkezes játékosuk van. „Tíz éve indult el az a program, amelyben – csúnya szóval élve – balkezes lövőket gyártottak – mondta Szekeres Ibolya. – Rájöttek, hogy ezzel olyan fegyver lehet a kezükben, amellyel szinte minden csapat ellen sikeresen vehetik fel a harcot. Ha valaki megnézi a norvégok keretét, láthatja, hogy mindössze három játékos szerepel a norvég bajnokságban. A többiek a Bundesligában, illetve Dániában edződnek, ez pedig olyan alapokat teremt, amelyekre nyugodtan építkezhet a mindenkori szövetségi kapitány. Christian Berge azt is kifejtette, hogy Magyarország szerinte egyetlen poszton tud jobb játékost kiállítani, mint ő.

Berge és az itteni szakírók egyöntetűen azt mondják, hogy a magyarok kapusa, Mikler Roland jobb, mint a norvégok bármelyik kapuvédője. Mindazonáltal elbizakodottságnak nyomát sem lehet felfedezni. Nem szeretnének még egyszer abba a hibába esni, mint 2015 novemberében, amikor a magyar labdarúgó-válogatott elleni Eb-pótselejtező előtt álomsorsolásról beszéltek.”

Mikler Rolandot világklasszisnak tartják Norvégiában Forrás: AFP/ODD ANDERSEN/Odd Andersen

A skandináv ország kézilabda-szakírói szerint a norvég együttes képességeiben jobb csapat, mint Dánia. Ezt a véleményt Szekeres Ibolya is osztja. „Dánia – bár valamennyi csoportmérkőzését megnyerte – egyáltalán nem mutatott meggyőző játékot ezen a világbajnokságon. A norvégoknak eddig egyetlen vereségük volt, a házigazda franciákkal nem bírtak, de ellenük szerintem bárki kikaphat ezen a tornán. A norvég csapat mérkőzéseit nézve azt tudom mondani, hogy a magyar csapatnak rendkívül nehéz dolga lesz, de magyar emberként nagyon szurkolok Nagy Lászlóéknak. Ha ugyanis a magyarok jutnak a legjobb négy közé, az az előzetes várakozásokat tekintve nagy szenzációnak számítana” – fejezte be nyilatkozatát Szekeres Ibolya.

Nagy László kiváló teljesítménye a dánok ellen rengeteget tett hozzá a magyar csapat továbbjutásához Forrás: MTI/EPA/Sebastien Nogier

Mocsai Lajos volt szövetségi kapitány Forrás: AFP/Jonathan Nackstrand Emlékezetes ütközetek A 2011-es svédországi világbajnokságon a csoportmérkőzések során a magyar válogatott úgy győzte le 26-23-ra Norvégiát, hogy a meccset megelőző napon 6 góllal kikapott Izlandtól. Azon a vb-n amúgy sokat köszönhettünk a norvégoknak, mert a középdöntőben a skandináv csapat megverte a németeket, megnyitva ezzel az utat a magyar válogatottnak a hetedik helyért vívandó mérkőzésre. A többi már történelem. Együttesünk a hetedik helyet megszerezve játszhatott olimpiai selejtezőt, majd Londonban negyedik helyen végzett. 2007-ben, a németországi vb-n pedig a csoportmérkőzések során írtunk hasonló forgatókönyvet, mint most. A Skaliczky László vezette magyarok előbb 30-29-re legyőzték Dániát, egy nappal később pedig 25-22-re Norvégiát. Ezzel az eredménnyel ma is boldog lenne minden magyar sportrajongó.

A Magyarország-Norvégia vb-negyeddöntőt 17 órakor rendezik Albertville-ben, a mérkőzést a Sport Televízió és az Origo is élőben közvetíti.