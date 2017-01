Egy percig sem volt esély a vb-elődöntőre Norvégia ellen

A férfi kézilabda-válogatott nagyon simán kapott ki Norvégiától a világbajnokság negyeddöntőjében, Xavi Sabaté csapatának egy percig sem volt esélye a továbbjutásra a teljesen más dimenzióban kézilabdázó norvégokkal szemben. Sem a támadosok, sem a védekezés nem ment, átrohant rajtunk az ellenfél.

Férfi kézilabda-világbajnokság, negyeddöntő:

Norvégia-Magyarország 31-28 (17-10) - élő közvetítésünk

Albertville, 6300 néző, v.: Geipel, Helbig (németek)

lövések/gólok: 47/31 (66%), illetve 49/28 (57%)

gólok hétméteresből: 1/1, illetve 6/6

kiállítások: 14, illetve 6 perc

Magyarország: Mikler - Harsányi 3, Ligetvári, Zubai, Lékai 1, Nagy L. 1, Szöllősi. Cserék: Fazekas (kapus), Juhász 1, Balogh Zs., Császár 11, Jamali, Bánhidi 6, Ancsin, Bodó 5

Annyi előnye feltétlenül volt Christian Bergével szemben Xavi Sabaténak, hogy a magyar kapitány talán jobban számított arra, hogy a két csapat összekerül, mint a norvég. Berge be is vallotta, hogy a dánokra készültek, de természetesen a magyarok ellen is a továbbjutás lesz a céljuk.

A tavalyi Európa-bajnokság meglepetéscsapata (elődöntőt, sőt egy hosszabbítás híján döntőt játszhattak), amely hozzánk hasonlóan lemaradt az olimpiáról, remek formában játszott a világbajnokságon, a franciáktól is csak három góllal kaptak ki, a többi meccsüket, köztük a macedónok elleni nyolcaddöntőt pedig elég simány nyerték.

Pont az ellenkezője, mint a dánok ellen

Katasztrofálisan indult a negyeddöntő, a norvégok minden támadásukból gólt szereztek, miközben az alacsony szerkezetű magyar válogatott játékosai lövőhelyzetig sem tudtak eljutni a szigorú norvégi fallal szemben. Nem jöttek a bravúrok Mikler Rolandtól sem, így villámgyorsan ötgólos hátrányba kerültek a mieink.

Sander Sagosennel nem bírtunk Forrás: AFP/Philippe Desmazes

Sabaté már a 8. percben kénytelen volt időt kérni, mert pont az ellenkezője történt, mint a dánok ellen: sem a védekezés, sem a támadások nem működtek. A 12. percben 8-2-re vezetett a teljesen más ritmusban kézilabdázó Norvégia, amiben komoly szerepe volt a norvégok kapusának, Torbjorn Bergerudnak, aki egymás után védte a gyenge magyar próbálkozásokat, az ellenfél pedig átrohant a mieinken.

A spanyol kapitány forgatta a csapatát, jött Bodó Richárd, Ancsin Gábor és Lékai Máté (ezúttal Császár kezdett irányítóban), de a cserék között sem akadt senki, aki átlendítette volna a csapatot a rossz kezdés okozta sokkon.

A 20. perc környékén valami kezdett mozgolódni a magyar csapatban, néhány támadást sikerült kivédekeztünk, Bodó és Bánhidi góljaival csökkent is némileg a különbség, de amikor felcsillant a remény, hogy visszajöhetünk a meccsbe, néhány technikai hiba miatt visszaállt hatgólos norvég előny. Ebből a szünetre hét lett, miután a játékrész utolsó perceiben még elszórtunk néhány labdát (9 eladott labdával zártuk az első félidőt).

A szünet után gyorsan eldőlt minden

A szünet után Fazekas Nándor jött a magyar kapuba, de ő sem tudott csodát tenni. Pedig erre lett volna szükség, mert hiába javult fel a támadójátékunk, a norvégok továbbra is szinte minden támadásukat góllal zárták, így nem csökkent a különbség. Pár perccel később már vissza is jött Mikler, de szinte csak ziccereket kellett védenie, mert továbbra is átrohantak rajtunk a norvégok.

Császár sem tudott lendületet adni a csapatnak Forrás: AFP/Philippe Desmazes

A második félidő 7. percében a norvégok kilencgólosra növelték az előnyüket, így gyakorlatilag el is dőlt a meccs. Ezúttal még a torna legmegbízhatóbb magyar játékosa, Juhász Ádám is kihagyta a helyzeteit, és Bánhidin kívül tényleg nehéz volt jó teljesítményt találni a reményét vesztett magyar csapatban.

A második félidő felénél Sagossen góljával kétszámjegyűre nőtt Norvégia előnye, innentől kezdve az volt a kérdés, megússza-e tisztes vereséggel a magyar csapat, vagy történelmi kudarc lesz belőle.

Megnyertük a második félidőt

Hiába csökkent a koncentráció a magabiztosan vezető norvég csapatnál, még így is akkora volt a sebességkülönbség a javukra, hogy reményünk sem volt egy nagy feltámadásra - legalább akkora kellett volna, mint a Kielcéé a 2016-os BL-döntőben a Veszprém ellen.

Balogh Zsoltéknak nem ízlett a norvég védekezés Forrás: AFP/Philippe Desmazes

Császár nemcsak a heteseket lődözte be, de akcióból is többször volt eredményes, és Miklernek is akadt néhány védése, így egy kicsit közelebb tudtunk araszolni a hajrában, de Norvégia győzelmét semmiféle veszély nem fenyegette.

Magyarország végül a 11 gólos Császár vezérletével megnyerte a második félidőt, és csak három góllal maradt alul, de a világbajnokság elődöntőjébe - teljesen megérdemelten - Norvégia jutott be.

Beszarian kezdtünk

Zubai Szabolcs indulatosan nyilatkozott a Sport1-nek a mérkőzés után. Már az első félidő 15. percében elment a mérkőzés. Beszarian kezdtünk, nem így kellett volna, ezért nagyon dühös és csalódott vagyok. Azt kellett volna csinálnunk, mint a második félidő végén.