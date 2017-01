Csodát tettek és történelmet írtak: vb-döntőben Norvégia

Norvégia drámai fordulatok után hosszabbításban 28-25-re legyőzte Horvátországot a 2017-es férfi kézilabda-világbajnokság második elődöntőjében, így története során először vb-finálét játszhat, amelyben a címvédő és házigazda Franciaország lesz az ellenfele. A horvátok a rendes játékidő végén időntúli hetest hibáztak, a ráadásban pedig nem bírták tartani a lépést, így szombaton Szlovénia ellen küzdhetnek meg a bronzéremért.

Az első félidőben jobban kezdtek a horvátok, a norvégok pedig nem találták az egész tornán és a magyarok elleni negyeddöntőben is mutatott, eszméletlen tempójú játékukat a mérkőzés elején. A hetedik percben még szerzett góljuk sem volt a norvégoknak, a horvátok 2-0-s és 5-2-s előnyben is voltak. Norvégia szépen fokozatosan kezdett magára találni és nemcsak beérte a horvátokat, hanem át is vette a vezetést.

A mérkőzésen először 7-6-ra vezetett Norvégia, a szünetben pedig már kétgólos volt az előnye (12-10) úgy, hogy két hetest is elrontottak a skandinávok.

A végletekig kiegyenlített meccset hozott a második elődöntő Forrás: AFP/Thomas Samson

A második félidőben gyorsan egalizáltak a horvátok (12-12) és fej-fej mellett dobálták a gólokat a csapatok, a 41. percben viszont a zsinórban három találatot is szerző horvátok újból előnybe kerültek.

A norvégok továbbra sem jeleskedtek az hétmétereseknél és volt újabb hét percük, amikor csak egy gólt tudtak szerezni. A horvátok viszont több ziccert is elhibáztak, így hiába tűnt úgy 18-16-nál, hogy megléphetnek, a norvégok egy 3-0-s sorozattal ismét fordítottak (19-18).

Fogta a fejét Christian Berge, kimaradtak a norvég hétméteresek Forrás: AFP/Thomas Samson

Az 55. perc kezdetén nagy lépést tettek a döntő felé a horvátok, hiszen emberhátrányban ismét két gólra növelték a különbséget (22-20). A lüktető iramú mérkőzést a közönség is élvezte.

Egy perccel a rendes játékidő vége előtt Norvégia időt kért, majd egyenlített is (22-22). Az utolsó támadást nem tudta góllal befejezni Horvátország, viszont kapott egy időntúli hétméterest, ami a kézilabdában több mint fél gól, azonban a rutinos Zlatko Horvat keze megremegett, így drámai pillanatok után kétszer ötperceshosszabbítás következhetett.

Eksztázisba kerültek a norvégok Bergerud életmentő védése után, jöhetett a ráadás Forrás: AFP/Franck Fife

A győzelem lehetőségének elmulasztása nem roppantotta össze a horvátokat, akik rögtön elhúztak két góllal a hosszabbításban (24-22), de az első öt perc végére megint felálltak a norvégok (24-24), ki tudja már hányadszor a meccsen...

A második felvonást a norvégok kezdték góllal (25-24), majd a 69. perc végén az emberelőnyüket egy hetessel kihasználva már kettővel vezettek (27-25), 15-13 óta először.

Erre a horvátok már nem is tudtak válaszolni, sőt, Norvégia végül három góllal, 28-25-re nyerte meg az elődöntőt, és története során először világbajnoki döntőbe jutott, sőt, vb-érmet is most nyert először. A horvátok átka pedig továbbra is tart, hiszen déli szomszédaink 2009 óta nem tudnak világbajnoki fináléba jutni.

Így ünnepelte a történelmi finálé kiharcolását Norvégia válogatottja Forrás: AFP/Franck Fife

Ezzel ismertek a helyosztól párosításai, szombaton Szlovénia és Horvátország küzdhet meg a bronzéremért, a házigazda és címvédő franciák pedig a világbajnokságra szabadkártyával kvalifikáló Norvégiával csapnak össze az aranyéremért.

A két csapat a csoportkörben már találkozott egymással, akkor a franciák 31-28-ra nyertek, azóta is ez az egyetlen norvég vereség a 2017-es világbajnokságon.

Férfi kézilabda-vb, elődöntő

Horvátország-Norvégia 25-28 (10-12, 22-22, 24-24) - hosszabbítás után

csütörtökön:

Franciaország-Szlovénia 31-25 (15-12)

Helyosztók:

a 3. helyért: Szlovénia-Horvátország, szombat 20.45 (élő: Sport1)

döntő: Franciaország-Norvégia, vasárnap 17.30 (élő: Sport1)