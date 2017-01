Szlovénia nyerte a férfi kézilabda-világbajnokság bronzmérkőzését, miután egy rendkívüli utolsó tíz percet produkálva 31-30-ra legyőzték az erejével teljesen elkészülő Horvátországot. Az utolsó nyolc perc kísértetiesen emlékeztetett a magyar női válogatott sydneyi olimpiai döntőjére.

Eredmény:

Szlovénia - Horvátország 31-30 (13-18)

Az elődöntőben Norvégia ellen hosszabbításban alulmaradó Horvátország lehetett csalódottabb a franciaországi világbajnokság utolsó előtti mérkőzése, azaz a harmadik helyért rendezett meccs előtt.

A szlovén drukkerek valóban nem tűntek csalódottnak:

A franciák ellen papírforma-vereséget szenvedő szlovénok kezdetben próbálták is kihasználni, hogy szomszédaik egy nappal később játszottak, és igyekeztek futtatni őket, de Duvjnakék nagyon kialudhatták magukat szombatra virradóra, mert nemhogy lerázni nem tudták őket a szlovénok, inkább ők diktálták a tempót, és gyorsan állandósították a két-három gólos vezetést.

A szünetig nem is változott a játék képe, a horvátok őrizték az előnyt, és nemcsak védekezésben voltak határozottabbak, de támadásban is jobban muzsikáltak, így a szünetre magabiztos, ötgólos előnnyel mehettek. És már az ő drukkereik is kezdték megszeretni a bronzérmet:

A második félidő kezdetén ugyan lőttek két gyors gólt a szlovének, a horvátok azonban erre néggyel válaszoltak, és a félidő közepén már hét góllal vezettek. A horvát kapuban parádézott Ivan Stevanovic, elől pedig a norvégok ellen az időntúli hetest elhibázó Zlatko Horvat nem tudott rontani.

Most egyetlen lövést sem hibázott a horvát szélső - egészen a meccs végéig:

És amikor már úgy nézett ki, hogy sima lesz a vége, kifogyott a nafta a horvátok tankjából. Sorra rontották el a támadásokat, a szlovénok viszont rendre góllal fejezték be a sajátjaikat, és három perccel a vége előtt egy Dolenec-Mackovsek kínai figura végén feljöttek egy gólra, sőt a következő támadásnál Cingesar ki is egyenlített (29-29).

Az utolsó perc első másodpercében pedig Szlovénia - azok után, hogy utoljára 3-2-nél vezettek - átvette a vezetést. A félidő elején remeklő Stevanovic ekkor már negyedórája nem fogott lövést. Az utolsó támadás a horvátoké volt, de ezúttal sem tudtak áthatolni a szlovén védelmen, Duvnjak utolsó kísérlete a blokkban lelte halálát. Horvátország két napon belül két meccset engedett ki a kezéből az utolsó percben, míg Szlovénia története első vb-érmét szerezte meg.

Horvátország az utolsó nyolc percet 7-1-re veszítette el - ismerős forgatókönyv ez a magyar kézilabda-barátoknak a 2000-es sydneyi olimpia magyar-dán döntője óta.