Rasmussen lesz a Siófok kézicsapatának edzője

A nyártól ismét dán edzővel folytatja a Siófok KC női kézilabdacsapata, amely hivatalosan is bejelentette, hogy három évre megállapodott Lars Rasmussennel, a magyar női válogatott szövetségi kapitányának, Kim Rasmussennek az öccsével.

Lars Rasmussen játékosként komoly pályafutást tudhat maga mögött, 86 alkalommal lépett pályára a dán nemzeti csapatban, amellyel 2008-ban Európa-bajnokságot nyert.

Edzői karrierjét 2010-ben a Horsens együttesénél kezdte el, 2013-2015 között a Vendsyssel Haandboldot irányította, jelenleg az első osztályú Ringköbing edzője.

Lars Rasmussen (balra) játékosént Európa-bajnok volt Forrás: AFP/Claus Fisker

„Első alkalommal meglepett a Siófok megkeresése, de természetesen nagyon örültem annak, hogy a világ legerősebb bajnokságából érdeklődés mutatkozik az irányomba. A tárgyalások megkezdése után felerősödött bennem az érzés, hogy ez egy nagyszerű lehetőség lehet a számomra, és ahogy teltek múltak a napok, ez tovább erősödött bennem. Természetesen kikértem a testvérem, Kim véleményét is és ő is csak ráerősített az érzéseimre. Várom már a közös munka kezdetét, Magyarországon fantasztikus csapatok vannak nagyon magas színvonalat képviselve és mi is szeretnénk majd erre a szintre eljutni"– nyilatkozta Lars Rasmussen a klub hivatalos honlapján.