Szokatlan lesz a magyaroknak, amit Vranjes hoz magával

Ljubomir Vranjes érkezése a válogatotthoz és a Telekom Veszprémhez nem egyszerű edzőcsere, hanem kézilabdafilozófiai formációváltás, aminek lesznek magyar áldozatai mind a válogatottnál, mind Veszprémben. De ezt az évet sem kell még leírni a kézibajnoknál, mert a spanyol edzőben, Xavier Sabatéban is van még spiritusz.

November óta beszélnek róla, hogy Xavi Sabatét pusztán az mentette meg a Telekom Veszprém edzőjeként, hogy közben a magyar válogatott szövetségi kapitánya is volt, és a szövetségnél mindenképpen el akarták kerülni, hogy a világbajnokságon egy klubjából kirúgott edzőnek kelljen irányítania a magyar csapatot. Azt a válogatottat, amelynek gerincét veszprémi játékosok alkották.

A spanyol edző munkáját ősszel rengeteg peches sérülés nehezítette, és valójában azzal bukott meg, hogy az alaposan felduzzasztott keretet nem tudta kellőképpen forgatni. A csapat kulcsemberei már erősen benne vannak a korban, mégis ők játszották végig a meccsek nagy részét, amit ugyan részben a kényszer szült, de talán el lehetett volna kerülni, hogy az idősebb kulcsjátékosok teljesen kikészüljenek, a keveset játszóknak pedig hideg kézzel kelljen beszállniuk a fontos meccsekbe.

Ettől még tény, hogy Sabaté beugróként parádés szezont vitt végig a csapattal, amely 13 perc híján minden sorozatban bajnoki címmel zárult. Valószínűleg ezt szem előtt tartva döntöttek úgy a veszprémiek, hogy kitöltheti a nyáron lejáró szerződését.

Még egy esély a Szent Grálra

Elfogadott, hogy a veszprémiek keretét elnézve a 2016-os BL-döntő volt az utolsó reális esélye a jelenlegi garnitúrának. Míg tavaly vitán felül a sorozat legjobb csapata volt a Veszprém, idén kiütköznek a hiányosságai, és bár leírni semmiképpen nem szabad őket (a Hamburg a Bundesliga élmezőnyétől távol végzett abban az évben, amikor BL-t nyert, és a Vranjes-féle Flensburg sem volt éppen esélyesnek mondható), Veszprémben már a keret felfrissítésén dolgoznak.

Sabaté, ha ezt nem is gondolták sokan, kitölti 2017. június 30-ig szóló szerződését Forrás: mkb-mvmveszprem.hu

Ljubomir Vranjes borítékolhatóan egészen más szerkezetű kerettel vág majd neki a 2017/18-as szezonnak, mint amivel Xavi Sabaté befejezi azt – még akkor is (vagy annál is inkább), ha esetleg összejön a BL-győzelem.

Ez egyébként nem annyira távoli, mint sokan a Veszprém őszi formájából kiindulva gondolják. Ha mindenk játékosa egészséges, a Veszprém továbbra is a sorozat egyik legerősebb csapata, Sabaté pedig tavaly bizonyította, hogy ki tudja hozni Nagy Lászlóékból a legjobbat.

A spanyol edző ráadásul Ljubomir Vranjes bejelentésével óriási tehertől szabadult meg, és talán másra sem volt szüksége, mint a nyomás enyhülésére. Most ugyanúgy teher nélkül dolgozhat, mint amikor átvette barátja és mentora, Carlos Ortega helyét, annak pedig ismert az eredménye: magyar bajnok, kupagyőztes, SEHA-bajnok és BL-döntős lett a Veszprémmel.

Mi lesz a magyarokkal?

A Vranjes-féle keret átalakításának nagy vesztesei több magyar játékosok lehet: nem biztos, hogy a klub legtöbbszörös bajnokait, Iváncsik Gergőt és Gulyás Pétert a csapatban találjuk jövőre,és a bejelentések fényében kérdéses Ancsin Gábor szerepe is. Az szinte biztos, hogy Mirsad Terzictől elköszönnek, valamint talán Renato Sulic és Chema Rodriguez sem Veszprémben kezdi a következő évet.

Ljubomir Vranjes rengeteg változást hoz magával Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Axel Heimken

Ha a fentiek valóban távoznak, alaposan megfiatalodik a veszprémi csapat, hiszen a két valószínűsíthető érkező, Kent Robin Tönnesen (25) és William Accambray (28) is a legjobb korban vannak, és vélhetően egy fiatal balszélsőt is igazolni fog a csapat.

Ha viszont eközben Sabaté a válogatottéhoz hasonlóan hasznos tagjává teszi a Veszprém védelmének is Ligetvári Patrikot, abból mindkét csapatánál sokat profitálhat Vranjes, akinek a hármas védő posztján jobbára idősebb játékosok állnak rendelkezésére.

Ettől még tény marad, hogy néhány játékos mind a válogatottól, mind a klubtól kénytelen lesz elköszönni, mert nem illik bele a német klubtól érkező edző elképzeléseibe.

Vranjes gyorsítani akarja a játékot

Mindezekre azért lesz szükség, mert Vranjes egészen más iskolát képvisel, mint a veszprémiek játékát az utóbbi öt évben meghatározó spanyol játékfelfogás. Az új edzőnél – és ez értendő a válogatottra is – nem a védekezés minél masszívabbra gyúrásával kezdődik minden, ehelyett a játék gyorsítására, a támadások tempójának felpörgetésére, lerohanásból, illetve rendezetlen védelem ellen szerzett gólokra alapozza a stratégiáját.

Ebbe nehezen fér bele még két védő-támadó csere is, nemhogy három, ezért valószínű, hogy a legmagasabb szinten csak támadásban, illetve csak védekezésben használható játékosok helyét többdimenziós kézilabdázók veszik át. Accambray és Tönnesen is ilyenek, és nem lenne meglepő, ha a klub már most olyan szélső után kutatna, aki tud a kettes pozícióban védekezni.

Kent Robin Tönnesen, a balkezes lövő nagyot játszott a világbajnokságon is Forrás: AFP/Loic Venance

A Veszprém annyival könnyebb helyzetben van, hogy tud igazolni, a válogatott játékának átállítása az új játékfelfogásra viszont már rázósabb kérdés. Sabaté nyárig még viszi a Veszprémet, a válogatottat viszont nem biztos, erről hamarosan dönt a szövetség.

A spanyol kapitánnyal megkezdett Eb-selejtezőben (eddig a letteket otthon, a hollandokat idegenben győztük le) májusban lépnek pályára legközelebb a mieink, Dániát fogadjuk, majd pár nappal később a visszavágót is letudjuk. A horvátországi Európa-bajnokságra a csoportok első két helyezettje, valamint a legjobb harmadik jut ki.