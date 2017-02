Mindkét kislányom kiabálta a tévé előtt, hogy Ria-ria Hungária

A norvég Elverum kézilabdázója, Iváncsik Tamás, csapata ötpontos előnye ellenére sem veszi készpénznek a címvédést az északi ország szombaton folytatódó bajnokságában.

"Valóban nagy esélyünk van rá, hogy megnyerjük az alapszakaszt, de mivel itt a bajnokság eléggé kiegyenlített, korai lenne ezt készpénznek venni, mert általában több csapat is esélyes.

Természetesen mindent meg fogunk tenni azért, hogy megvédjük a címünket" - mondta az a 33 éves játékos, akinek csapata szombat délután lép pályára először az idei évben.

A norvég bajnokság több mint hat hétig szünetelt, viszont ebben az időszakban, december 29-én rendezték a kupadöntőt, amit az Elverum bajnoki címvédőként és listavezetőként elveszített az Oslo Spektrum Arenában.

Iváncsik Tamás bajnok lenne az Elverummal Forrás: H-a.no

"Nagyon bosszantott a második helyezés, mert szinte végig vezettünk, és úgy éreztem, mi veszítettük el a meccset. Bár nagy rivális a Haslum, mi voltunk az esélyesek, és nem is játszottak jól, bár erre mondják a sportban, hogy a győzelmet nem kell megmagyarázni. A szurkolóink miatt sajnáltam a legjobban, hogy nem vittük haza a kupát, mert óriási volt a készülődés, több ezren jöttek Elverumból és elképesztő hangulatot teremtettek" - mesélte Iváncsik.

Hozzátette, mindenki viszonylag hamar túltette magát a nagy csalódáson, a skandináv országban egyébként sincs óriási letargia és stressz a vereségek után, sőt a szurkolók éppen ezen a héten ajándékozták meg a csapatot rengeteg házi készítésű süteménnyel és tortával a Norvég Kupa ezüstérméért.

Kicsi kellett volna a BL-továbbjutáshoz

Az idei szezonban a Bajnokok Ligájában is részt vehetett az Elverum, de egy mérkőzéssel az alsóházi csoportkör vége előtt már biztos, hogy nem jut tovább.

Forrás: Eurohandball.com

"A vezetőség elégedett volt a teljesítményünkkel, elsődleges célként azt tűzték ki, hogy több pontot szerezzünk a tavalyinál, és ezt sikerült teljesíteni. Bosszantóan kicsi hiányzott ahhoz, hogy a továbbjutás meglegyen. Nagyon örülök, hogy idén sikerült bravúrmeccseket is hoznunk a BL-ben, gondolok itt a Montpellier vagy a Medvegyi legyőzésére" - mondta a jobbszélső, megemlítve, hogy a meccsnapon az egész városban Elverum-zászlók voltak a házakon és az éttermeken, "olyankor szinte megállt itt az élet".

Megérdemelt norvég vb-ezüst

A januári, franciaországi világbajnokságon a norvég válogatott fennállása legjobb eredményét elérve, a második helyen végzett. Iváncsik számára egyáltalán nem volt meglepő, hogy a tavalyi Európa-bajnokság negyedik helyezése után idén már vb-döntőig jutott ez a fiatal, tehetséges csapat.

"A skandináv kézilabda-iskola minden taktikai jellegzetességét, erősségét megmutatta a norvég válogatott. Sikerének kulcsa a rendkívül gyors, dinamikus játék támadásban és védekezésben egyaránt. A belső emberek mellett a szélsők is kulcsfontosságú szerepet játszanak, mivel ők szerzik a könnyű gólokat indulásból, és a skandináv kézilabdában alapelvárás, hogy minden kis szögből vigyük be a labdát szélről" - magyarázta a 113-szoros válogatott játékos. Kiemelte, a norvégok nemigen cserélnek támadás-védekezésben - esetleg csak egy embert -, míg a magyarok nem ritkán hármat is.

"Fantasztikus edzőjük van Christian Berge személyében, akit éppen az Elverum engedett el két éve a válogatotthoz. Az északi mentalitást ismerve úgy gondolom, egészséges önbizalommal és felszabadultan ugrottak neki ennek a vb-nek, és ha nem is gondolták, hogy döntőt játszanak, de a lehető legjobb eredményre törekedtek, és láthattuk, hogy bárkit meg tudnak verni. Megérdemelték az ezüstérmet, ráadásul a francia válogatott ellen is mindkétszer nagyon jól játszottak" - vélekedett.

Előrébb lépett a magyar válogatott

A magyar szövetség (MKSZ) honlapjának december 27-i tájékoztatása szerint arra lehetett számítani, hogy Iváncsik Tamás is ott lesz a franciaországi tornán, végül azonban kimaradt Javier Sabaté szövetségi kapitány együtteséből.

Iváncsik elmondta, hogy december 31-én a családjával éppen úton volt Magyarországra, amikor a kapitány felhívta, és közölte, mivel a klubcsapatával a kupadöntőben szerepelt és nem tudott részt venni Érden a válogatott két felkészülési mérkőzésén, csupán tartalék - becserélhető - játékosként számol vele a világbajnokságon.

Sajnálja, hogy nem lehett ott a vébén Forrás: AFP/Franck Fife

"Bevallom, engem is meglepett a döntés, de természetesen tiszteletben tartottam, hiszen az utazó keret kijelölése a mindenkori szövetségi kapitány kompetenciája és felelőssége. A tavalyi Európa-bajnokság kudarcához képest mindenképpen előrébb lépett a magyar válogatott. Ideális volt a fiatal és idősebb játékosok aránya, jól mutatkoztak be, nem voltak megilletődve, nagy jövő áll előttük. Mindenképpen a szakvezetés érdeme, hogy tudatosan kezdték beépíteni a tehetséges fiatal játékosokat" - fogalmazott a jobbszélső.

A nagy áttörés már kimarad az életéből

Hangsúlyozta, egyetért Nagy László csapatkapitány kijelentésével, amely szerint "a hetedik-nyolcadik helyezésekkel már tele van a padlás".

"Átéreztem, mire gondolt, mert bár én nem kaptam szerepet ezen a vb-n, részese voltam több ilyen helyezésnek. Mindig arra vágytunk és azért küzdöttünk a fiúkkal, hogy meglegyen a nagy áttörés, amilyet például a norvég csapat huszonéves játékosai már most elértek. Fantasztikus érzés lehet. Az én játékoskarrieremből ez sajnos már minden bizonnyal kimarad" - mondta.

Iváncsik kiemelte: abban a pillanatban beárazza magát a magyar kézilabda, ha a nem európai csapatok elleni győzelmet nem evidenciaként kezelik, vagy ha a horvátok és a fehéroroszok elleni vesztes meccset nem kudarcként értékelik.

„A dánok fantasztikus legyőzésére viszont évekig emlékezni fogunk, nagyot játszottak a fiúk, a mester is jól forgatta a csapatot, és a csereként beálló játékosok is tudtak lendíteni a válogatott játékán. Nyilván nagyon szerettem volna a fiúkkal lenni, de ez most így alakult, ilyen a sport. Ettől függetlenül mindkét kislányom kiabálta a tévé előtt, hogy Ria-ria Hungária!" - zárta az interjút Iváncsik Tamás.