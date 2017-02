Szentély és pokol egyben - hazatért a Fradi

A Ferencváros női kézilabdacsapata kilenc év után tért vissza igazi otthonába, a népligeti csarnokba Bajnokok Ligája-meccsen. A teljesen felújított Elek Gyula Aréna kellemes emlékeket hozott elő a szurkolókból. A német Thüringert nagyon magabiztosan, 32-24-re verte a Fradi, a vendégek edzője is azt mondta, hogy ebben a csarnokban esélyük nem volt. Ott jártunk a különleges hangulatú találkozón.

"Az ellenfeleink már a népligeti fák között hallják majd, hogy itt bizony a pokol vár rájuk" - mondta Bognár László, a Ferencváros női kézilabdacsapatának ügyvezető igazgatója, miután kiderült, hogy az európai szövetség (EHF) engedélyt adott a Ferencvárosnak, hogy az Elek Gyula Arénában fogadja a következő három Bajnokok Ligája-ellenfelét.

Újra BL-meccs volt a Népligetben Forrás: Origo

A népligeti katlanban utoljára 2008 januárjában rendeztek BL-meccset (akkor a Fradi 36-28-ra verte a Buducnostot). Később a csarnok nem felelt meg az EHF elvárásainak, többek között a befogadóképessége volt alacsony. Ez nem változott, viszont jelentősen felújították az arénát, és mivel a BL-meccseknek eddig többnyire helyet adó SYMA-csarnok foglalt, így külön engedéllyel a Thüringert, a Metz-et és a Buducnostot is a régi bázisán fogadhatja Elek Gábor csapata.

Egy órával a találkozó előtt már több száz Fradi-szurkoló lepte el a népligeti edzőközpontot, de nem csak a kézimeccs miatt, ugyanis a focicsapat edzőmeccset játszott az Elek Gyura Aréna tövében a Tatran Presovval.

A focisták játszottak edzőmeccset a BL-találkozó előtt Forrás: Origo

"Fradi-hétvégét tartunk, kihoztam a gyereket is, megnézzük a focistákat, utána pedig jöhet az ünnep a szentélyben. Nagyon vártam már, hogy ne Dabasra kelljen kijárnunk, vagy a SYMA-ba, ahova ugyan sokan beférünk, de köszönőviszonyban sincs azzal a hangulattal, ami a Népligetben van" - mondja kérdésünkre János, akinek nyolcéves kisfia először jár a népligeti katlanban nemzetközi kézimeccsen.

Több százan voltak a focimeccsen, nagy részük át is ment a kézilabdára Forrás: Origo

Geráék gondoskodtak róla, hogy jó hangulatban sétáljanak át az arénába a szurkolók, ugyanis Hajnal és Varga góljával 2-1-re nyertek. A teljesen felújított Elek Gyula Arénába belépve pedig valóban európai színvonalú fogadtatásban volt részük a szurkolóknak.

Európai körülmények fogadják a szurkolókat a Népligetben Forrás: Origo

"Megvettem a bérletet, így itt leszek mind a három hazai BL-meccsen, nincs az az ár, ami eltántorítana attól, hogy itt legyek. Dabasra is jártam, a SYMA-ba is, de azért ez az otthonunk" - válaszolja kérdésünkre Attila. Csak a Thüringer elleni meccsre egyébként 3500 forintba került az álló- és 7500-ba az ülőjegy.

Sándor és Gábor Nagykátáról jöttek, azt mondják, mióta az eszüket tudják, minden egyes nemzetközi találkozón ott vannak. "Amikor még meg sem volt ez a csarnok, én már akkor jártam Fradi kézimeccsekre, mióta pedig felépült, mindig itt voltunk, amikor csak tudtunk. Volt egy Kometal Szkopje elleni BL-döntő, amikor itthon kettővel nyertünk, de Szkopjéban néggyel kikaptunk. Az odavágón itt voltam, soha nem felejtem el azt a meccset" - meséli Gábor.

Sándor és Gábor is szép emlékeket őrzi a népligeti csarnokról Forrás: Origo

Amikor Sándort kérdezzük a legszebb népligeti emlékéről, akkor nem egy BL-meccs, hanem egy bajnoki döntő ugrik be neki. "Úgy lettünk bajnokok, hogy az ellenfél az utolsó percben kapufára lőtte a labdát, én pedig beugrottam érte. Azóta is ott van a kertben a kis faházamban féltett ereklyeként őrzöm."

Már a játékosok bemutatásánál lehetett érezni, hogy valóban egy különleges élményben lesz részük azoknak a szurkolóknak, akik közel tíz éve láttak itt utoljára BL-csatát. A Fradi mostani keretéből az ominózus Buducsnoszt elleni meccsen Szucsánszki Zita és Zácsik Szandra játszott, előbbi egy, utóbbi nyolc gólt lőtt, ám a többieknek új volt ez a hangulat.

A játékosok bemutatása:

A szurkolók biztatása azonnal átragadt a Ferencvárosra, Faluvégi révén megszerezte a vezetést, és többet nem adta ki a kezéből. Gyorsan elhúzott 7-3-ra, ahonnan ugyan 10-9-re még feljött az elmúlt években Németországban egyeduralkodó Thüringer, de innentől nem volt megállás.

Hangulat a meccsen:

A szünetben 15-10-re vezetett a Ferencváros, a második félidőből pedig három perc sem telt el, a németek máris időt kértek (17-10-nél), mindhiába, a Fradi lendülete tovább tartott, a 38. percben pedig már tíz volt közte (21-11) - a közönség rá is számolt azonnal a Thüringerre. A vége 32-24 lett.

Herbert Müller, a németek vezetőedzője is a szurkolókat emelte ki. "Nagyon jó csapat a Ferencváros, nagyon szeretem a játékát, és most is remekül játszott, de ennek a különbségnek a legfőbb oka most a közönségben keresendő. Hihetetlen hangulatot teremtettek, nagyon ritkán játszunk ilyen hangulatú csarnokban. Bár az első félidőben ugyanolyan jól játszottunk, mint a Fradi, mégis az volt az érzésem, hogy ma esélyünk sincs ellene."

Nem volt esélyük a németeknek Forrás: Origo

Planéta Szimonetta, a németek magyar játékosa, aki korábban a Győrben játszott, a meccs után így nyilatkozott: "Győri kötődésemből adódóan mindig a legkeményebb arcát láthattam a Fradinak. Tudtam, hogy ez most is így lesz, számítottam arra, hogy a végén bedarálnak bennünket."

A lefújás utáni közös ünneplés:

Szucsánszki Zita a 2008-as meccsen is ott volt, így külön öröm volt számára, hogy ismét a Népligetben léphetett pályára BL-meccsen. "Köszönet mindenkinek, aki elintézte, hogy itt játszhassunk. Tudjuk, hogy sokan nem férnek be ebbe a csarnokba, de higgyék el, nekünk nagyon jó, hogy itt játszhatunk."

Szombaton telt ház volt, 1300-as zsúfolódtak be a Népligetbe, a lefújást követő közös ünneplés után pedig együtt énekelték az Eddától az Egy ez a tábor című dalt.

Folytatás február 25-én a Metz ellen.