Az új kézikapitány barátja is a játékosainak

A magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitányi és a Telekom Veszprém vezetőedzői posztját nyáron átvevő Ljubomir Vranjes azt mondta, ha kell, barátként is igyekszik segíteni a játékosainak.

"Szeretem a fegyelmet, ez az első szabályom. De egyébként nem szabályaink, hanem egyezségeink vannak, tiszteljük egymást. Kemény vagyok, ha ezekről az egyezségekről van szó, de nyitottan gondolkozom. Ha szükséges, a játékosaim barátja is vagyok. A csarnokba menet át kell lépni a küszöböt. Ha ez megtörténik, én vagyok az edző, és a feladatunkra figyelünk. De ha kimegyünk a csarnokból, és valakinek szüksége van a segítségemre, akkor segíteni fogok" - fogalmazott az M1 hírcsatornának adott szombati exkluzív interjújában Ljubomir Vranjes.

A veszprémi klub és a magyar szövetség (MKSZ) is szerdán jelentette be, hogy megállapodott a német Flensburg 43 éves svéd edzőjével, hogy július 1-jén átveszi a csapat, illetve a válogatott irányítását.

A szerb származású tréner hangsúlyozta, ugyancsak nagyon fontos számára, hogy csapatában mindenki megértse a másikat, különben előfordulhatnak félreértések. A számára ideális, tökéletes csapatot úgy jellemezte, hogy nagyon jól védekezik, segíti a kapust, utána pedig gyorsan és sokat fut.

Vranjes-mosoly a Bundesligából Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP/Carsten Rehder

"Nem szeretem a lassú kézilabdát, a gyors játékot kedvelem. Természetesen meg fogok változtatni dolgokat, van tervem a jövőre, de szeretem a jó védekezést. Védekező típusú edző vagyok. A gólszerzés többnyire a dolog egyszerűbb része, a védekezés nehezebb" - vélekedett.

Hozzátette, azért is mondott igent a magyarországi lehetőségekre, mert így több ideje lesz a családjára. Jól tudja, hogy a Veszprém a bajnokságban, a Magyar Kupában, a SEHA Ligában és a Bajnokok Ligájában is szerepel, illetve a válogatottra is fontos feladatok várnak, de emlékeztetett rá, hogy sokkal kisebbek a távolságok, így rövidebbek az utazások, mint Németországban.

"A gyerekeim még fiatalok, de nem szeretnék több időt elvesztegetni, amit velük tölthetnék. Ez jó időpont a váltásra. A szüleim Szerbiában élnek, ez is fontos volt számomra. Szükségük van a segítségemre, mert most már elég idősek, és a család nagyon fontos dolog. Akár ötven nappal többet tölthetek a családommal, és ez nagyon sok" - mondta Vranjes.

Mint kifejtette, 11 év ugyanannál a klubnál nagyon sok idő, ez is a váltás mellett szólt. Az egykori világbajnok irányító 2006 és 2009 között játékosként, 2010 óta pedig vezetőedzőként tevékenykedik a német klubnál.

"A Veszprém nagyon jó csapat, a világon az egyik legjobb. Sok potenciált látok a csapatban, de azt is látom, hogy én is meg tudok mozgatni valamit. Biztosan előre tudunk lépni együtt. Nem változtathatunk meg mindent egyszerre, mert az nagyon veszélyes lenne, és valószínűleg belebuknánk. Egyszerre csak néhány dologgal foglalkozhatunk, és rá kell éreznem, hogyan működik a csapat csapatként. Egyelőre nem tudom, mi a helyzet, de értek az emberekhez, értek a csapatpszichológiához" - szögezte le Vranjes.

A Bajnokok Ligájának csoportkörében az edző jelenlegi csapata, a Flensburg március 11-én éppen a Veszprém otthonában lép pályára. Vranjes úgy fogalmazott, nem számít a szokásosnál nehezebb mérkőzésre.

"Nem hiszem, hogy nehéz lesz, de természetesen másképp fogom nézni a szurkolókat, a játékosokat. Tudni fogom, hogy évekig ez lesz az otthonom, és hogy ezekben az években velük együtt küzdök majd. Inkább azt mondanám, hogy más lesz, mint a többi meccs, de ha a síp megszólal, én nyerni akarok."

A magyar válogatottnál szeretne szélesebb kerettel dolgozni, mert látni akarja a feljövő játékosokat is.

"Nemcsak az A válogatottal szeretnék edzeni, mert az a célom, hogy a 15-18 évesek is a megfelelő szintre kerüljenek, mire valóban bekerülnek a csapatba. Nem félek attól, hogy fiatalokat játszassak, nem félek a változtatástól" - jelentette ki.

A teljes beszélgetést az M1 hírcsatorna szombaton a 18 órai híradót követően, az M4 pedig hétfőn a délutáni kézilabda-magazinban tűzi műsorára.