Nyolc fradista és egy győri a kéziválogatott keretében

Kim Rasmussen szövetségi kapitány kijelölte a magyar női kézilabda-válogatott keretét a február 20-21-i összetartására. A Győri Audi ETO csapatából csupán egy játékos kapott meghívót.

A Bajnokok Ligája középdöntője miatt a Győr és a Ferencváros kézilabdázói csak az első napon vesznek részt.

"Néhány olyan játékosra is kíváncsi vagyok, akikkel még nem dolgoztam együtt, nyilván a BL-középdöntő idején nem is lehet mindenkit behívni a keretbe" - kezdte Rasmussen a szövetség honlapján.

Rasmussen magyaráz Triscsuknak Forrás: MTI/Czeglédi Zsolt

A Ferencvárosból nyolc játékos, a Győrből viszont csak Tomori Zsuzsanna kapott meghívót. "Szucsánszki Zita és Kovacsics Anikó hetek óta teljes értékű munkát végez, játszanak folyamatosan. Jó látni, hogy Tomori Zsuzsanna és Zácsik Szandra is pályára lép, látszik rajtuk a korábbi hosszú kihagyás, de két nagyon jó játékosról beszélünk, akikre szükségünk van nekünk is a válogatottnál, és szívós munkával újra elérhetik vagy talán túl is szárnyalhatják a korábbi nívót, amelyen kézilabdáztak" - mondta a dán szakember.

Csak Tomori képviseli a győrieket Forrás: Gyorietokc.hu

Rasmussen hopzzátette, fontosnak érzi, hogy lehetőséget adjunk a 19-22 éves korosztálynak is, "akik esetleg az utánpótlás-válogatottakban már nem játszanak, de a felnőtt mezőnyben kevesebb lehetőséget kapnak és a kispadon ülnek, holott a képzés legfőbb időszaka a 14-18 éves kor, utána már a mérkőzésrutint kell megszerezniük a kézilabdázóknak."

Rasmussen szerint ezzel a problémával több országban is küzdenek, mivel a felnőtt korba lépő játékosok kicsit magukra maradnak, gyakran sérülnek meg, miközben alig játszanak megfelelő számú és színvonalú mérkőzéspercet.

Rasmussen figyelne a fiatalokra Forrás: AFP/Kisbenedek Attila

"Magyarországon rengeteg jó játékost képeznek és nevelnek föl, akik aztán a kispadokra szorulnak, válogatott szempontból viszont az az érdekünk, hogy minél többet játsszanak, és adott esetben lássuk őket hibázni is, miközben fejlődnek. Gondoskodnunk kell tehát róluk. A szövetséggel, a klubokkal és az edzőkkel együtt mindent meg kell tennünk, hogy azok a játékosok, akik a 2020-as és a 2024-es olimpiára lehetnek optimális versenyzői korban, minél több lehetőséghez jussanak, hiszen így a válogatott számára is nagyobb lesz a merítési lehetőség" - mondta a dán szakember.

A női válogatott kerete a február 20-21-i összetartáson (Budapest, Elektromos-csarnok):

Kapusok: BÍRÓ Blanka (FTC-Rail Cargo Hungaria), JANURIK Kinga (Érd), OGUNTOYE Viktória (Dunaújvárosi KKA)

Jobbszélsők: FALUVÉGI Dorottya (FTC-Rail Cargo Hungaria), KLUJBER Katrin (Dunaújvárosi KKA), LUKÁCS Viktória (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Átlövők, irányítók: HORNYÁK Dóra (FTC-Rail Cargo Hungaria), KISS Nikolett (Érd), KLIVINYI Kinga (Érd), KOVÁCS Anna (Dunaújvárosi KKA), PÁLOS-BOGNÁR Barbara (Budaörs), SZALAI Babett (Dunaújvárosi KKA), SZEKERES Klára (FTC-Rail Cargo Hungaria), TERMÁNY Rita (MTK Budapest), TOMORI Zsuzsanna (Győri Audi ETO), TRISCSUK Krisztina (Siófok KC), ZÁCSIK Szandra* (FTC-Rail Cargo Hungaria)

Beállók: KISFALUDY Anett (Érd), MÉSZÁROS Rea* (FTC-Rail Cargo Hungaria), SIRIÁN Szederke (DVSC-TVP)

Balszélsők: ERDŐSI Ildikó (Siófok KC), KELEMEN Éva (DVSC-TVP), SCHATZL Nadine (FTC-Rail Cargo Hungaria)