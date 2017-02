Gigabravúrral kellene nyitnia az évet a Veszprémnek

A Telekom Veszprém a Barcelonát fogadja a férfi kézilabda Bajnokok Ligája A csoportjában, és a meglehetősen gyengére sikerült ősz után a katalán sztárcsapat ellen próbál meg feljebb kapaszkodni a tabellán. Nem lesz egyszerű.

A sérülésektől és belső feszültségektől sújtott Veszprém kilenc BL-meccséből csak négyet tudott megnyerni, így már most hat pont a hátránya a csoportot vezető katalánok mögött. A csoportelsőség nagy valószínűséggel már elúszott a harmadik helyen álló veszprémieknek, és a második hely sem tűnik elérhetőnek, hiszen oda-vissza kikaptak a PSG-től. A harmadik hely megőrzésére kell koncentrálni, hiszen egy-egy ponttal lemaradva jön a Veszprém mögött a csapat leendő edzője által vezetett Flensburg, illetve a Kiel.

A magyar bajnok gondjai közül néhány megoldódott, a sérültek közül többen is visszatértek, Xavi Sabatéról pedig óriási nyomás került le azzal, hogy kimondták, a szezon végén nem újítják meg a szerződését. Ugyanakkor Ivan Sliskovic még mindig nem épült fel (sajnos az is kérdéses, valaha képes lesz-e magas szinten kézilabdázni), és Aron Palmarsson ágyéksérülése is a vártnál jóval lassabban gyógyul.

Kellenek a bravúrok a veszprémi kapusoktól Forrás: MTI/EPA/DPA/Marius Becker

A két csapat barcelonai meccsét, bár a hajrában felzárkózott a magyar csapat, meglehetősen simán nyerte meg a katalán sztárcsapat. Ebben a szezonban még nyeretlen idegenben Xavi Sabaté csapata, amely Szegeden is kikapott a magyar bajnokságban, és bár a hazai veretlenségi sorozat is odalett a PSG ellen, azért Veszprémbe továbbra sem győzni járnak az ellenfelek.

Félelmetes ellenfél érkezik

A három friss világbajnokkal érkező Barcelona már most is bombaerős csapat, és a jövőben csak még jobb lesz: Dika Mem (19), Lasse Andersson (22) és Timothey N’Guessan (24) hamarosan felnőnek a csapat sztárjai mellé, de már idén brutálisan erősnek tűnik a csapatuk. A Barca kapta az egész mezőnyben a második legkevesebb gólt, eddig egyszer kapott ki – igaz, a PSG alaposan eltángálta – és 16 pontjával magabiztosan vezeti a másik elitcsoportnál jóval erősebb A csoportot.

Nagy László visszatérésével sokat javultak a Veszprém esélyei Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

Az ősz nagy részét meghatározta Nagy László hiánya, a csapatkapitány visszatérésével elsősorban a védekezés stabilizálása oldódhat meg, ami rá is fér a meccsenként átlagosan 26 gólt kapó veszprémiekre (ez főleg ahhoz képest sok, hogy 26,5-et lőnek). Szombat délután komoly bravúr lenne ennyi gólon tartani az átlagosan majdnem 30-at termelő Barcát, ehhez nyilvánvalóan szükség lesz a csúcsra járatott veszprémi védekezésre, illetve a jó kapusteljesítményre.

Ha Palmarsson nem vállalja a játékot, óriási feladat hárul Momir Ilicre, akinek szinte egyedül kell megoldania a balátlövő posztot, és Lékai Mátéra is, aki a világbajnokságon is bizonyította, hogy nagy meccseken is képes kulcsszereplővé előlépni. A győzelem kulcsa azonban egyértelműen a védekezés lesz, ott kell kimagaslót nyújtania a magyar csapatnak, ha le akarja győzni a Barcelonát.

Lékai Máté jó játékára nagy szükség lesz Forrás: MTI/Bodnár Boglárka

A mérkőzést a Hét meccsének választotta az EHF, a Sport1 élőben közvetít Veszprémből 17.30-tól. Az Origo helyszíni tudósítással jelentkezik a mérkőzés után.