Újabb magyar csapat búcsúzott az EHF-kupától

Az Alba Fehérvár után az Érd csapata is elbúcsúzott a női kézilabda EHF-kupától, miután a csoportkör hatodik, utolsó fordulójában vasárnap 28-25-re kikapott a német Bietigheim otthonában.

Az már a múlt hétvégén eldőlt, hogy a székesfehérvári együttes nem juthat tovább a B csoportból, ettől függetlenül hazai pályán, végig szoros mérkőzésen, a francia Claudine Mendy és a szerb Biljana Bandelier vezérletével 29-27-re legyőzte a német HC Leipzig csapatát.

A C csoportban az Érdnek a döntetlen is elég lett volna a negyeddöntőbe kerüléshez a német bajnokságot százszázalékos teljesítménnyel vezető Bietigheim otthonában.

A tizedik percig jól tartotta magát a magyar csapat (6-6), ezt követően azonban a holland Antje Malestein vezérletével elhúztak a hazaiak (12-7), és az ekkor kialakított előnyüket a szünetig megőrizték.

A második félidőben tovább nőtt a különbség, de az érdiek 22-15 után a negyvenedik percben megkezdték a felzárkózást. A Bietigheim csaknem kilenc percig nem talált be, eközben a vendégek - Kisfaludy Anett és Klivinyi Kinga góljaival - szorossá tették az állást (24-22). Ennél közelebb azonban nem tudtak kerülni ellenfelükhöz, mert a hajrában már felváltva estek a gólok, így az Érd is elbúcsúzott az EHF Kupától.

A mezőny legeredményesebb játékosa a Bietigheim jobbátlövője, a 2013-as világbajnokság gólkirálya, Susann Müller volt kilenc találattal. Az érdiek közül Kisfaludy ötször volt eredményes.

A magyar csapatok kiesése ellenére is lesz magyar érdekeltség a negyeddöntőben, a jobbátlövő Szekerczés Luca, illetve a vezetőedző Konkoly Csaba együttese, a német TuS Metzingen ugyanis 36-36-os döntetlent játszott a norvég Nykobing FH otthonában, így a D csoport második helyén végzett.

Eredmények:

EHF-kupa, nők, csoportkör, 6. (utolsó) forduló:

B csoport:

Alba Fehérvár-HC Leipzig (német) 29-27 (14-11)

A csoport végeredménye: 1. Kubany Krasznodar (orosz) 10 pont, 2. Brest Bretagne (francia) 8, 3. Alba Fehérvár 6, 4. Leipzig 0

C csoport:

SG BBM Bietigheim (német)-Érd 28-25 (16-11)

A csoport végeredménye: 1. Rosztov-Don (orosz) 10 pont, 2. Bietigheim 6, 3. Érd 4, 4. Byasen Trondheim (norvég) 4

Pontazonosság esetén az egymás elleni eredmény rangsorolt. A csoportok első és második helyezettje jutott a negeddöntőbe.