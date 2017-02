Örül a kupasorsolásnak a németek magyar edzője

A német TuS Metzingen vezetőedzője, Konkoly Csaba örül, hogy a francia Nantes Loire Atlantique csapatával találkoznak a női kézilabda EHF-kupa negyeddöntőjében.

A Bécsben rendezett keddi sorsoláson a Nantes mellett két orosz együttes, a Rosztov-Don és a Kubany Krasznodar szerepelt a lehetséges riválisok között.

"A Rosztov-Don a Győr után a második világválogatott, amely biztosan óriási falat lett volna, a Kubany pedig az olimpiai bajnok orosz válogatottra épül, így szintén nagyon nehéz lenne számunkra" - nyilatkozta az MTI-nek Konkoly Csaba.

Hozzátette, a Nantes korábban a Debrecent búcsúztatta, ennek ellenére verhetőnek tartja. "A távolság, az utazás egyszerűsége, illetve a költségek szempontjából ez a legjobb ellenfél, de sportszakmailag annyira letisztult a mezőny, hogy csak nehéz csapatot kaphattunk" - vélekedett.

A párharc első meccsét március 4-én vagy 5-én Németországban, a visszavágót pedig március 11-én vagy 12-én Franciaországban játsszák.

A Metzingen tavaly döntős volt az EHF-kupában - de kikapott a Dunaújvárostól -, ezért a magyar edzőnek van összehasonlítási alapja, mennyit változott a nemzetközi sorozat.

"A KEK-et összevonták az EHF-kupával, és a Bajnokok Ligájából is kerültek ide csapatok, ezek mind erősítették a mezőnyt, ráadásul változott a lebonyolítás is, ezért eddig annyi kupameccset játszottunk, mint az előző idényben összesen. Nagyon örülök, hogy ilyen rendszerben is megállta a helyét a csapatom" - fogalmazott.

Konkoly Csaba korábban Győrben is dolgozott Forrás: MTI/Kovács Anikó

A tavalyi szezonban bajnoki ezüstérmes Metzingen a mostani évad felénél - 13 fordulót követően - szintén a második helyen áll, és az EHF-kupa mellett a Német Kupában is versenyben van.

"Komoly kihívások elé néztünk és nézünk tavasszal is. Titkon azzal lennék elégedett, ha az egyik címet begyűjtenénk, de mindhárom sorozatban nagyon nehéz a dolgunk. A bajnokság megnyerésének van a legkisebb realitása, a Bietigheim ugyanis olyan, mint otthon az ETO, vagyis a pénz nem számít, akár szezon közben is minőségi erősítésekkel képesek elénk kerülni" - magyarázta Konkoly.

A Metzingen magyar kézilabdázójáról, Szekerczés Lucáról elmondta, hogy a mostani szezon számára is egy fontos lépcsőfokot jelenthet:

"Sikerült fokozatosan felépíteni, hiszen hétmétereslövőből mezőnyjátékossá aktivizáltuk, ezt tartom a legnagyobb dolognak vele kapcsolatban. Nagyon sokat tanulhatott és előreléphetett itt, védekezésben és támadásban is szerepelt, visszanyerte a gyorsaságát és hozzátett a csapat teljesítményéhez."Az eredményesség ellenére Konkoly már eldöntötte, hogy nyáron távozik a klubtól.

"Azt gondolom, amiért jöttem, azt teljesítettem. Az volt a cél, hogy a kupaporondon a lehető legtöbbet hozzam ki az együttesből, a bajnokságban pedig erősítsük meg a kupaszereplést érő pozíciónkat. Ehhez képest sikerült is előrelépnünk, és sikerült úgy felépíteni a csapat szerkezetét, hogy megállja a helyét." - mondta.

A Győri ETO, az Alcoa Fehérvár és a Vác korábbi szakvezetője kijelentette, új kihívásokat keres, és szívesen kipróbálná magát egy férficsapat élén.

"Egy idegen kultúrában sikerült helyt állnunk a feleségemmel, illetve elsajátítanunk egy idegen nyelvet. Hátha ezeket a tapasztalatokat tovább tudnám adni" - tette hozzá.